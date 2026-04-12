Orta Doğu’daki siyonist işgale NATO’dan rest:“Türkiye bölgede vazgeçilmez aktör”

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail ile birlikte İran’a karşı yürüttüğü operasyonlarda NATO müttefiklerinden beklediği askeri ve lojistik desteği bulamaması, ittifak içinde tarihi bir krize yol açtı. Avrupa başkentlerinden yükselen "hukuksuzluk" seslerine Trump’ın yanıtı "NATO’dan ayrılırız" tehdidi olurken; uzmanlar bu restleşmenin gölgesinde Türkiye’nin vazgeçilmez bir stratejik aktör olarak öne çıktığını vurguluyor.

A Haber Editörü Kübra Urhan'ın hazırladığı dosya haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'dan beklediği desteği neden göremediği mercek altına alındı. İttifakın Orta Doğu'daki operasyonlarda kendilerini yalnız bıraktığını savunan Donald Trump, "Daha ayrılmaya hazır değiliz ama yakında ayrılıyoruz yani. Bayağı yakında ayrılacağız. Şu an zaten her açıdan darmadağın oldular. Yine söylüyorum, Orta Doğu'daki ülkelerden bayağı sağlam destek aldık ama NATO'dan neredeyse hiç destek görmedik" ifadelerini kullandı. Özellikle Fransa'nın tavrına dikkat çeken Trump, "Fransa'yı arıyorum Macron'u, diyorum ki 'Körfez'de biraz yardım iyi olur. Gemi gönderebilir misin hemen?' 'Yok yapamayız' diyor. 'Savaştan sonra olabilir' diyor. O zaman anladım NATO'yu. Eğer büyük savaş olursa yanımızda olmayacaklar" sözleriyle müttefiklerine yönelik güven kaybını dile getirdi.

Fotoğraf (AA) HUKUKİ ENGEL: NATO BİR SAVUNMA İTTİFAKIDIR ABD'nin destek talebinin neden karşılıksız kaldığını hukuki perspektiften değerlendiren Prof. Dr. Selami Kuran, NATO'nun kurucu ilkelerine dikkat çekerek, "NATO bir savunma ittifakıdır. Kurucu antlaşmanın beşinci maddesi çerçevesinde kolektif savunma bir yükümlülüktür. Ancak ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısında saldıran devlet konumundalar. ABD saldıran bir ülke konumunda olduğu için zaten NATO'ya üye diğer devletlerin ABD'ye yardım etme, destek verme yükümlülüğü yoktur" açıklamasında bulundu. Türkiye NATOya örnek bir pozisyonda "TÜRKİYE NATO'YA ÖRNEK BİR POZİSYONDA" Kuran ayrıca, Trump'ın tek başına ayrılma kararı veremeyeceğini, "Trump gibi bir başkanın tek başına NATO'dan çıkmaya ilişkin bir iradesi yeterli değil. Bu kararın ABD Kongresi'nde nitelikli çoğunluk ile kabul edilmesi lazım" sözleriyle aktardı.