Batı'nın üstünlük düşüncesi: Soykırım ve katliam

ORTA ÇAĞ KARANLIĞINDAN GÜNÜMÜZE DEĞİŞMEYEN KODLAR Zihniyetin köklerinin çok daha derinlerde olduğu ve bugün de farklı formlarda devam ettiği belirtiliyor. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Giray Saynur Derman "Zihniyet Orta Çağ'dan beri hiç değişmedi. Skolastik düşünce tarzı, o dönemdeki felsefi ve dini boyutlar, bugün Yahudi toplumlarının kendilerini 'en üstün ırk' olarak nitelemesinde de karşımıza çıkıyor. Geçmişten bugüne aşılanan bu durum, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyahi karşıtlığından Müslüman karşıtı hareketlere kadar her alanda Batı hakimiyetinin bir göstergesi olarak tezahür ediyor" ifadelerini kullandı.

Tarihçi Yazar Prof. Dr. Özcan Hıdır " Batı kendini merkeze koyarak dünyanın geri kalanına bu pencereden hitap ediyor. Kendilerinden olmayanları insan olarak değil, birer mahlukat, yaratık ya da barbar olarak görüyorlar. Bu bakış açısına göre bu 'barbar' insanların akılları ve idrakleri yoktur; dolayısıyla ya bir sürü gibi güdülmeleri ya köleleştirilmeleri ya da katledilmeleri gerekir" sözleriyle ateş hattındaki zihniyeti özetledi.

CEZAYİR'DEN ENDONEZYA'YA SOYKIRIM SİCİLİ Batı ülkelerinin tarihsel süreçteki katliamları ve bu katliamlara bakış açıları utanç verici detaylar içeriyor. Tarihçi Yazar Prof. Dr. Özcan Hıdır "Cezayir'de yaşananlar, Endonezya'da Hollandalıların yaptıkları ve İngilizlerin Hindistan alt kıtasında gerçekleştirdiği katliamların her birinde büyük acılar ve dramlar var. Hollandalılar sonradan özür dilese de, temel bakış açısı bu insanları hiçbir zaman 'insan' yerine koymamaktı" ifadelerini kullandı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Giray Saynur Derman ise bu vahşeti destekleyen edebi örneklere değinerek, "Rudyard Kipling'in açıklamalarında çocukları hayvana benzeterek onların öldürülmesini meşrulaştırması, bu zihniyetin ne kadar derinlere işlediğinin en büyük kanıtıdır" dedi.

İNSANSI HAYVANLAR VE HAMAM BÖCEĞİ BENZETMELERİ

Tarih boyunca toplumlar birbirini hayvana benzeterek aşağıladı. Ruanda soykırımında Tutsiler için 'hamam böceği' ifadesi kullanılmıştı. İkinci Dünya Savaşı'nda da benzer benzetmeler yapıldı. Bugün ise aynı aşağılayıcı ve insanlık dışı ifadeler İran ve Filistin halkı için kullanılıyor. İsrailli yetkililerin "İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz ve ona göre hareket edeceğiz" şeklindeki skandal ifadeleri de bu tarihi tanıklığın bir parçası olarak kayda geçti.

HAYATLARIN ADALETSİZ KIYASI: BEYAZ İNSANIN DEĞERİ

İnsan hakları söyleminin sadece Batılı beyaz insan için geçerli olduğu gerçeği sert bir dille eleştirildi. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Giray Saynur Derman "Bugün Ürdün'de, Lübnan'da ölenler insan değil mi? Lübnan'da ölenleri insan olarak görmeyen bu zihniyet, Batı'da beyaz bir insanın ölümü söz konusu olduğunda dünyayı ayağa kaldırıyor. Ancak Filistin'de öldürülen yüzlerce çocuğun hiçbir şekilde hesabı sorulmuyor, esamesi okunmuyor" diyerek Batı'nın vicdanındaki kara deliğe dikkat çekti.

MEDENİYET DEDİĞİN TEK DİŞİ KALMIŞ CANAVAR

Batı medeniyetine yönelik eleştiriler, milli şairimizin tarihi dizeleriyle mühürleniyor. Metnin sonunda, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un yıllar önce dile getirdiği ve Batı'nın bu acımasız, sömürgeci yapısını en iyi özetleyen "Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar" mısraları, bugün yaşanan küresel adaletsizliğin ve Batı'nın çöken değerler sisteminin özeti olarak hatırlatıldı.