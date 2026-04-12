Batı'nın üstünlük düşüncesi: Soykırım ve katliam

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Çağdaşlık ve demokrasi maskesi altında dünyaya nizam vermeye kalkan Batı dünyasının karanlık yüzü, tarihsel süreçten günümüze uzanan kanlı eylemleriyle bir kez daha deşifre ediliyor. Savaşlar, soykırımlar ve ağır insan hakları ihlalleriyle şekillenen sözde "medeni" düzenin, aslında sömürgeci bir zihniyetin ürünü olduğu ve kendi değerlerini tüm dünyaya "çağdaş medeniyet" adı altında dayatarak pazarladığı gerçeği, Gazze’den Ruanda’ya uzanan tarihi bir tanıklıkla gözler önüne seriliyor. İşte iki yüzlü Batı'nın gerçeklerinin perde arkası...

Batı dünyasının yıllardır bir kalkan olarak kullandığı değerlerin sahteliği, sıcak bölgedeki gelişmelerle gün yüzüne çıkıyor.

SAVAŞ SOYKIRIM VE İNSAN HAKLARI İHLALİ: İŞTE BATI'NIN GERÇEK YÜZÜ

Tarihçi Yazar Prof. Dr. Özcan Hıdır "İnsan hakları, özgürlükler ve demokrasi gibi konularda bize ahkam kesen Batı'nın gerçek niyetini Gazze'de ve İran'a yönelik hamlelerinde net bir şekilde gördük" ifadelerini kullandı. Batı'nın bu söylemleri sadece kendi çıkarlarını korumak için birer araç olarak kullandığı, mazlum coğrafyalarda yaşanan dehşet anlarına karşı takındığı tavırla tescillenmiş oldu.

ÜSTENCİ ZİHNİYET VE MODERN SÖMÜRGECİLİK
Batı'nın kendinden olmayanı "öteki" olarak kodlayan müstemlekeci yapısı, insanlık onurunu hiçe saymaya devam ediyor. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Giray Saynur Derman "Batı'nın her zaman kendini üstün görmesi, aslında kölelik düzenine dayanan üstenci ve müstemlekeci bir zihniyetin yansımasıdır. Batı zihniyetinin hakim olduğu toplumlarda, kendilerinden olmayan ırkların aşağılanması, esir muamelesi görmesi ve hatta gerektiğinde yok edilmesi gereken unsurlar olarak değerlendirilmesi kaçınılmaz bir gerçektir" sözleriyle Batı'nın ırkçı kodlarını aktardı.

HEGEL'İN DOĞRUSAL İLERLEME TEZİ VE BARBARLIK YALANI
Batı medeniyetinin entelektüel temellerinin nasıl bir ayrımcılık üzerine inşa edildiği, felsefi argümanlarla destekleniyor.Tarihçi Yazar Prof. Dr. Özcan Hıdır "Batı, kendini üstün bir ırk ve medeniyet olarak konumlandırmayı Alman filozof Hegel'in doğrusal ilerleme tezine dayandırdı. Bu teze göre kültür ve medeniyet doğrusal bir çizgide ilerler ve en son, en mükemmel şeklini Batı medeniyetinde bulur. Batı dışındaki tüm toplumlar ise 'ilkel' veya 'barbar' olarak nitelendirilerek sömürgecilik faaliyetleri güya 'medenileştirme' işlevi altında meşrulaştırıldı" şeklinde konuştu.

ORTA ÇAĞ KARANLIĞINDAN GÜNÜMÜZE DEĞİŞMEYEN KODLAR
Zihniyetin köklerinin çok daha derinlerde olduğu ve bugün de farklı formlarda devam ettiği belirtiliyor. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Giray Saynur Derman "Zihniyet Orta Çağ'dan beri hiç değişmedi. Skolastik düşünce tarzı, o dönemdeki felsefi ve dini boyutlar, bugün Yahudi toplumlarının kendilerini 'en üstün ırk' olarak nitelemesinde de karşımıza çıkıyor. Geçmişten bugüne aşılanan bu durum, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyahi karşıtlığından Müslüman karşıtı hareketlere kadar her alanda Batı hakimiyetinin bir göstergesi olarak tezahür ediyor" ifadelerini kullandı.

BATI VE DİĞERLERİ: DÜNYANIN MERKEZİNDEKİ KİBİR
Dünyayı ikiye bölen "Batı ve Diğerleri" (The West and the Rest) yaklaşımı, küresel adaletsizliğin temelini oluşturuyor.

Tarihçi Yazar Prof. Dr. Özcan Hıdır "Batı kendini merkeze koyarak dünyanın geri kalanına bu pencereden hitap ediyor. Kendilerinden olmayanları insan olarak değil, birer mahlukat, yaratık ya da barbar olarak görüyorlar. Bu bakış açısına göre bu 'barbar' insanların akılları ve idrakleri yoktur; dolayısıyla ya bir sürü gibi güdülmeleri ya köleleştirilmeleri ya da katledilmeleri gerekir" sözleriyle ateş hattındaki zihniyeti özetledi.

CEZAYİR'DEN ENDONEZYA'YA SOYKIRIM SİCİLİ
Batı ülkelerinin tarihsel süreçteki katliamları ve bu katliamlara bakış açıları utanç verici detaylar içeriyor. Tarihçi Yazar Prof. Dr. Özcan Hıdır "Cezayir'de yaşananlar, Endonezya'da Hollandalıların yaptıkları ve İngilizlerin Hindistan alt kıtasında gerçekleştirdiği katliamların her birinde büyük acılar ve dramlar var. Hollandalılar sonradan özür dilese de, temel bakış açısı bu insanları hiçbir zaman 'insan' yerine koymamaktı" ifadelerini kullandı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Giray Saynur Derman ise bu vahşeti destekleyen edebi örneklere değinerek, "Rudyard Kipling'in açıklamalarında çocukları hayvana benzeterek onların öldürülmesini meşrulaştırması, bu zihniyetin ne kadar derinlere işlediğinin en büyük kanıtıdır" dedi.

İNSANSI HAYVANLAR VE HAMAM BÖCEĞİ BENZETMELERİ
Tarih boyunca toplumlar birbirini hayvana benzeterek aşağıladı. Ruanda soykırımında Tutsiler için 'hamam böceği' ifadesi kullanılmıştı. İkinci Dünya Savaşı'nda da benzer benzetmeler yapıldı. Bugün ise aynı aşağılayıcı ve insanlık dışı ifadeler İran ve Filistin halkı için kullanılıyor. İsrailli yetkililerin "İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz ve ona göre hareket edeceğiz" şeklindeki skandal ifadeleri de bu tarihi tanıklığın bir parçası olarak kayda geçti.
HAYATLARIN ADALETSİZ KIYASI: BEYAZ İNSANIN DEĞERİ
İnsan hakları söyleminin sadece Batılı beyaz insan için geçerli olduğu gerçeği sert bir dille eleştirildi. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Giray Saynur Derman "Bugün Ürdün'de, Lübnan'da ölenler insan değil mi? Lübnan'da ölenleri insan olarak görmeyen bu zihniyet, Batı'da beyaz bir insanın ölümü söz konusu olduğunda dünyayı ayağa kaldırıyor. Ancak Filistin'de öldürülen yüzlerce çocuğun hiçbir şekilde hesabı sorulmuyor, esamesi okunmuyor" diyerek Batı'nın vicdanındaki kara deliğe dikkat çekti.

MEDENİYET DEDİĞİN TEK DİŞİ KALMIŞ CANAVAR
Batı medeniyetine yönelik eleştiriler, milli şairimizin tarihi dizeleriyle mühürleniyor. Metnin sonunda, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un yıllar önce dile getirdiği ve Batı'nın bu acımasız, sömürgeci yapısını en iyi özetleyen "Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar" mısraları, bugün yaşanan küresel adaletsizliğin ve Batı'nın çöken değerler sisteminin özeti olarak hatırlatıldı.

