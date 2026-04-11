CANLI | ABD ve İran heyeti İslamabad'da: Savaşa tamam mı devam mı?
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında kritik eşiğe gelindi. Savaşın 40. gününde gelen ateşkes için, taraflar bugün Pakistan'ın başkenti İslambad'da masaya oturuyor. Tahran yönetimini temsilen Meclis Başkanı Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Arakçi, görüşmeye katılırken Washington yönetimini Başkan Yardımcısı JD Vance temsil edecek.
Orta Doğu'da kritik gün. ABD ve İran heyetleri, İslamabad'da bir araya geliyor.
İŞTE ANBEAN YAŞANANLAR
CANLI ANLATIM
KALİBAF'TAN MÜZAKERE ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
ABD ile müzakere için İslamabad'a giden İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sosyal medya hesabından ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Minab'daki ilokul öğrencilerini andı. Uçaktaki her koltukta vefat eden çocuklara ait bir fotoğrafın bulunduğu görsel için Kalibaf, "Bu uçaktaki yol arkadaşlarım." ifadelerini kullandı.
ABD ve İsrail, İran'a saldırılarının ilk gününde Hizbullah karargahı olarak değerlendirdikleri Minab'daki ilkokula bir saldırı düzenlemişlerdi. Saldırıda 149 öğrenci hayatını kaybetmişti.
İRAN’DAKİ İNTERNET KESİNTİSİ 1.000 SAATİ AŞTI
İnternet izleme kuruluşu NetBlocks’un cumartesi günü paylaştığı verilere göre, İran genelinde uygulanan internet kesintisi 1.000 saati aştı.
NetBlocks, ABD merkezli sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “1000 saat” ifadesine yer verirken; İran’daki ağ bağlantısının Mart ayı başında neredeyse normal seviyelerden yaklaşık yüzde 1’e düştüğünü ve 10 Nisan’a kadar bu seviyede kaldığını gösteren bir grafik paylaştı.
NetBlocks ve uluslararası medyada daha önce yer alan haberlere göre, kesinti 28 Şubat’ta ABD-İsrail saldırılarının başlamasının ardından devreye girdi. Söz konusu saldırılarda, dönemin Dini Lideri Ali Hamaney’in de aralarında bulunduğu 3.000’den fazla İranlının hayatını kaybettiği bildirildi.
Kesinti 40 günü aşarak, kayıtlara geçen en uzun süreli ülke çapındaki internet kesintilerinden biri haline geldi. Bu süreçte kullanıcıların büyük çoğunluğu ciddi şekilde kısıtlanmış yerel ağlarla sınırlı kaldı.
ABD HEYETİ PAKİSTAN'DA
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in liderliğindeki heyeti taşıyan ABD’ye ait Air Force Two uçağı, devam eden iki haftalık ateşkes sürecinde Orta Doğu’daki çatışmaları sona erdirmeye yönelik kritik görüşmeler için cumartesi günü Pakistan’ın başkenti İslamabad’a ulaştı. Hükümet kaynakları bu bilgiyi Anadolu Ajansı ile paylaştı.
Kaynaklar, ABD heyeti üyeleri ve gazetecileri taşıyan iki uçağın daha, başkent İslamabad’ın hemen yanında bulunan Rawalpindi’deki Nur Khan Hava Üssü’ne indiğini aktardı.
ABD heyetinde ayrıca özel temsilci Steve Witkoff ile Başkan Donald Trump’ın damadı Jared Kushner da yer alıyor.
Bu ziyaret, 2011 yılından bu yana bir ABD başkan yardımcısının Pakistan’a gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.
İran heyeti ise Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başkanlığında; Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bakıri Kani’nin de aralarında bulunduğu isimlerle cumartesi sabah erken saatlerde İslamabad’a ulaştı.
Pakistan, “İslamabad Görüşmeleri” olarak adlandırılan bu kritik müzakerelere ev sahipliği yapıyor. Görüşmelerin hem doğrudan hem de dolaylı formatlarda gerçekleşmesi bekleniyor.
Pakistanlı yetkililere göre, Pakistan’ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler, başkentte güvenliği üst düzeyde sağlanan gizli bir lokasyonda yapılıyor ve “birkaç gün” sürebilir.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, görüşmeleri “kalıcı ateşkes için belirleyici” olarak nitelendirirken, ülkeyi müzakerelerde Dışişleri Bakanı İshak Dar temsil edecek.
Ayrıca üst düzey bir hükümet yetkilisi, her iki heyetin de ayrı ayrı Başbakan Şerif ile görüşmesinin planlandığını Anadolu Ajansı’na bildirdi.
MASADA KİMLER VAR? KRİTİK BAŞLIKLAR NELER?
Pakistan’ın başkenti İslamabad, bugün dünya diplomasi tarihinin en kritik günlerinden birine ev sahipliği yapıyor.
40 gündür devam eden gerilim ve savaşın ardından, ABD ve İran heyetleri kalıcı bir ateşkes ve bölgeye huzur getirecek bir barış mutabakatı için müzakere masasına oturuyor. Pakistan Başbakanı’nın "ya tamam ya devam" (make or break) olarak nitelendirdiği tarihi zirveden çıkacak sonuç, sadece Körfez bölgesini değil, tüm dünya piyasalarını ve siyasi dengeleri yakından ilgilendiriyor.
İSLAMABAD’DA OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Zirve öncesinde başkent İslamabad’da adeta kuş uçurtulmuyor. Bölgeden aktarılan bilgilere göre, aralarında polis, paramiliter güçler ve ordunun da bulunduğu 10 binden fazla güvenlik personeli, konukların güvenliğini sağlamak için teyakkuza geçti. ABD heyetini taşıyan VIP uçak, Nur Han Hava Üssü’ne iniş yaparken, Pakistan Hava Kuvvetleri’ne ait 4 savaş uçağı bu uçuşa eşlik etti. Bölgedeki askeri hareketlilik ve üst düzey protokol, görüşmelerin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
DEV HEYETLER MASADA: KİMLER KATILIYOR?
Müzakere masası, hem askeri hem de siyasi açıdan oldukça ağır isimleri ağırlıyor. ABD tarafını temsil eden heyette; ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Orta Doğu Özel Elçisi Steve Witkoff, Donald Trump’ın damadı Jared Kushner ve Centcom Komutanı Amiral Cooper gibi isimler yer alıyor. İran tarafı ise İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf önderliğindeki 14 kişilik üst düzey bir heyetle temsil ediliyor. Pakistan Başbakanı ve Genelkurmay Başkanı da tarafları karşılamak ve arabuluculuk sürecini yürütmek üzere hazır bulunuyor.
İRAN CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA: "ABD’YE GÜVENEMEYİZ"
Zirve öncesi İran kanadından gelen ilk mesajlar ihtiyatlı bir iyimserlik barındırıyor. Heyetiyle birlikte dün gece geç saatlerde İslamabad’a ulaşan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "Niyetimiz halis, ancak ABD’ye güvenemeyiz" ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın arkasında, daha önce yapılan görüşmelerden sonuç alınmasına rağmen ABD’nin tutumu nedeniyle sürecin sekteye uğraması yatıyor. Tahran yönetimi, bu kez kalıcı bir teminat ve yaptırımların kaldırılması konusunda somut adımlar bekliyor.
MASADAKİ KRİTİK BAŞLIKLAR: HÜRMÜZ BOĞAZI VE YAPTIRIMLAR
Görüşmelerin ana gündem maddesi sadece ateşkes değil, aynı zamanda küresel ekonominin can damarı olan Hürmüz Boğazı’nın durumu. Boğazın mayınlardan temizlenmesi ve ticari geçişlere tamamen açılması masadaki en önemli başlıklardan biri. Ayrıca İran’ın dondurulmuş milyarlarca dolarlık varlığının serbest bırakılması, yaptırımların kaldırılması ve Lübnan’da kalıcı bir ateşkesin sağlanması da pazarlıkların temelini oluşturuyor. Pakistan Başbakanı, "Çetin bir safhaya giriyoruz, ya buradan hayırlı bir sonuç çıkacak ya da süreç tamamen kopacak" sözleriyle durumun ciddiyetini aktardı.
DÜNYA KALICI BARIŞ İÇİN NEFESİNİ TUTTU
Tüm dünyanın kilitlendiği bu tarihi zirvede, tarafların öğleden sonra aynı masada buluşması bekleniyor. Körfez ülkelerinden gelen gözlemcilerin de yakından takip ettiği süreçte, bölgedeki tansiyonu düşürecek ve enerji koridorlarını güvenli hale getirecek bir imzanın atılıp atılmayacağı merak konusu. İslamabad Barış Zirvesi’nden çıkacak her haber, dünya siyaseti için yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.