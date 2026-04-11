ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in liderliğindeki heyeti taşıyan ABD’ye ait Air Force Two uçağı, devam eden iki haftalık ateşkes sürecinde Orta Doğu’daki çatışmaları sona erdirmeye yönelik kritik görüşmeler için cumartesi günü Pakistan’ın başkenti İslamabad’a ulaştı. Hükümet kaynakları bu bilgiyi Anadolu Ajansı ile paylaştı.

Kaynaklar, ABD heyeti üyeleri ve gazetecileri taşıyan iki uçağın daha, başkent İslamabad’ın hemen yanında bulunan Rawalpindi’deki Nur Khan Hava Üssü’ne indiğini aktardı.

ABD heyetinde ayrıca özel temsilci Steve Witkoff ile Başkan Donald Trump’ın damadı Jared Kushner da yer alıyor.

Bu ziyaret, 2011 yılından bu yana bir ABD başkan yardımcısının Pakistan’a gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.

İran heyeti ise Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başkanlığında; Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bakıri Kani’nin de aralarında bulunduğu isimlerle cumartesi sabah erken saatlerde İslamabad’a ulaştı.

Pakistan, “İslamabad Görüşmeleri” olarak adlandırılan bu kritik müzakerelere ev sahipliği yapıyor. Görüşmelerin hem doğrudan hem de dolaylı formatlarda gerçekleşmesi bekleniyor.

Pakistanlı yetkililere göre, Pakistan’ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler, başkentte güvenliği üst düzeyde sağlanan gizli bir lokasyonda yapılıyor ve “birkaç gün” sürebilir.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, görüşmeleri “kalıcı ateşkes için belirleyici” olarak nitelendirirken, ülkeyi müzakerelerde Dışişleri Bakanı İshak Dar temsil edecek.

Ayrıca üst düzey bir hükümet yetkilisi, her iki heyetin de ayrı ayrı Başbakan Şerif ile görüşmesinin planlandığını Anadolu Ajansı’na bildirdi.