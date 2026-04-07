Ortadoğu’da “nükleer” kritik eşik! Trump’tan Tahran’a tehdit: Halk hedefte mi?

Ortadoğu'da gerilim tırmanırken, ABD'nin İran'a yönelik hamleleri ve nükleer tartışmalar bölgeyi kritik bir eşiğe sürükledi. Uzman isim, sahadaki askeri baskının yanı sıra iç karışıklık ve enerji savaşlarının da devreye sokulduğuna dikkat çekti. Bölgedeki krizin daha geniş çaplı bir çatışmaya dönüşebileceği endişesini artırırken, savaşın şifreleri A Haber'de…

TRUMP'IN "SİLAH GÖNDERDİK" SÖZLERİ: HALK MI HEDEFTE?

Programda yöneltilen soruda, Trump'ın bir gün önce yaptığı açıklamalar hatırlatılarak, protestocuları silahlandırmak amacıyla bölgeye silah gönderildiği ve bu silahların farklı gruplar aracılığıyla ulaştırılmak istendiği ancak el konulduğu yönündeki ifadelerin İran halkını zan altında bırakıp bırakmadığı soruldu.

Konuya şu sözlerle açıklık getiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel, bu söylemlerin son derece tehlikeli olduğuna dikkat çekerek, "İnanılmaz derecede aslında insanları içeride kriminalize eden açıklamalar. Bu tür ifadeler toplumun doğrudan suçlanmasına ve bir kriminalize edilme sürecine itilmesine neden oluyor" sözleriyle durumu değerlendirdi.