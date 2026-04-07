Ortadoğu’da “nükleer” kritik eşik! Trump’tan Tahran’a tehdit: Halk hedefte mi?
Ateş hattında tansiyon her geçen saat daha da yükseliyor! ABD’nin İran içindeki dengeleri değiştirmeye yönelik hamleleri, nükleer tehdit tartışmaları ve enerji hatlarına yönelik saldırı iddiaları bölgeyi adeta bir kaos sarmalına sürüklüyor. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel, hem sahadaki askeri tabloyu hem de perde arkasındaki stratejik hesapları A Haber ekranlarında tüm detaylarıyla analiz etti.
TRUMP'IN "SİLAH GÖNDERDİK" SÖZLERİ: HALK MI HEDEFTE?
Programda yöneltilen soruda, Trump'ın bir gün önce yaptığı açıklamalar hatırlatılarak, protestocuları silahlandırmak amacıyla bölgeye silah gönderildiği ve bu silahların farklı gruplar aracılığıyla ulaştırılmak istendiği ancak el konulduğu yönündeki ifadelerin İran halkını zan altında bırakıp bırakmadığı soruldu.
Konuya şu sözlerle açıklık getiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel, bu söylemlerin son derece tehlikeli olduğuna dikkat çekerek, "İnanılmaz derecede aslında insanları içeride kriminalize eden açıklamalar. Bu tür ifadeler toplumun doğrudan suçlanmasına ve bir kriminalize edilme sürecine itilmesine neden oluyor" sözleriyle durumu değerlendirdi.
İÇ KARIŞIKLIK SENARYOSU: HEDEF REJİM Mİ, KAOS MU?
Trump'ın açıklamalarının yalnızca dış politika değil, İran'ın iç dinamiklerine yönelik bir müdahale sinyali taşıdığını belirten Günyel, "Trump içeride bir muhalefetin olduğunu ve rejimin çok sağlam olmadığını ima ederek iç karışıklığı tetikleyebilecek adımlar atıyor" dedi.
Silahların niteliğine ve kime verildiğine dair belirsizliğin tehlikeyi büyüttüğünü vurgulayan Günyel, "Bu silahlar ağır silahlar mı? Kime teslim edildi? İç çatışma mı tetiklenmek isteniyor yoksa doğrudan bir iç savaş süreci mi planlanıyor?" ifadeleriyle kritik soruları gündeme taşıdı.
SURİYE VE IRAK ÖRNEĞİ: AYNI SENARYO MU SAHNEDE?
Geçmişte yaşanan benzer süreçlere dikkat çeken Günyel, "Tırlar dolusu silahın Suriye'de terör örgütlerine verildiğini görmüştük. O dönem DEAŞ'a karşı koalisyon adı altında meşrulaştırılmıştı" diyerek tarihe atıfta bulundu.
Bugün ise durumun daha belirsiz olduğuna işaret eden Günyel, "Şimdi kime verildiği belli değil. Kuzey Irak üzerinden dağıtıldığı anlaşılıyor. Irak ve Suriye'deki güç boşluklarında kim mücadele etti? Biz ettik, terörle mücadele ettik" sözleriyle Türkiye'nin geçmişte yaşadığı güvenlik risklerine dikkat çekti.