Kudüs'te işgalcilerin "barbar" kararına protesto! Yasada kan donduran detaylar | Katil polislerden sert müdahale

Bölgedeki yoğun güvenlik önlemlerine dikkat çeken Emine Kavasoğlu, "Şu anda Knesset'in önündeyiz, Kudüs'teyiz ve protesto gösterileri var. İsrail'de en ufak bir tepki olduğunda protestocular sert müdahaleyle karşı karşıya kalıyor. Yollar kesilmiş durumda, sadece az sayıda kişinin içeri girmesine izin verildi." sözleriyle sahadaki durumu aktardı.

İdam kararına karşı çıkan çok sayıda kişi Knesset önünde bir araya gelerek kararı protesto etti.

Göstericilerin ellerindeki pankartlara değinen Kavasoğlu, "Ellerinde 'Filistinli mahkumları öldürmekten vazgeçin' pankartları var. Bu kararı barbarca ve soykırımcı olarak değerlendiriyorlar." ifadelerini kullandı.

NETANYAHU "EVET" DEDİ: 62 OYLA KABUL EDİLDİ

Tüm dünyanın gözü kulağı bu oylamadayken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tavrı da netleşti. Meclisteki gergin atmosferi anlatan Kavasoğlu, "Çok tartışılan bu karar 48'e karşı 62 oyla kabul edildi. Başbakan Netanyahu da bu yasa tasarısına 'evet' oyu verdi. Oylama sırasında Demokrat Parti milletvekilleri ile tasarıyı destekleyen aşırı sağcılar arasında büyük bir gerilim yaşandı." dedi.

Avrupa Birliği'nden gelen ambargo uyarılarına rağmen İsrail'in geri adım atmadığını belirten Kavasoğlu, "İsrail bu karardan geri adım atacak gibi görünmüyor." şeklinde konuştu.

İDAM TASARISINDA KAN DONDURAN DETAYLAR

Kabul edilen yasa tasarısı, sadece geleceği değil geçmişi de kapsayan ağır maddeler içeriyor.

Tasarının içeriğine dair bilgiler veren Kavasoğlu, "7 Ekim olaylarından sonra gözaltına alınanlar için bu kararın alındığı söylense de yasanın geriye dönük olarak da işletileceği belirtiliyor. İdam gerekçesi olarak 'İsrail varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailliye zarar vermek veya öldürmek' gibi maddeler yer alıyor." dedi. Yasanın uygulanma biçimine dair çarpıcı detayları paylaşan Kavasoğlu, "Savcılığın talebine gerek kalmadan idam kararı verilebilecek ve basit çoğunluk yeterli olacak. İdam kararlarında af veya temyiz yolu tamamen kapatılmış durumda." ifadelerini kullandı.