İsrail’de alarm zilleri! Pakistan–Mısır–Suudi Arabistan–Türkiye 4’lüsü panikletti
Orta Doğu'da dengeleri sarsabilecek yeni bir blok mu doğuyor? The Jerusalem Post'un analizine göre Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu yeni diplomatik hat, İsrail'de ciddi endişeye yol açtı. ABD–İran hattında devreye giren bu dörtlü, bölgesel güç dengelerini kökten değiştirebilir.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırı planını askıya alarak müzakereye yönelmesinde Türkiye, Mısır ve Pakistan'ın arabuluculuğunun etkili olduğu belirtiliyor. Ancak perde arkasında Suudi Arabistan'ın da dahil olduğu daha geniş bir koordinasyon dikkat çekiyor.
Bu gelişme, yalnızca bir diplomatik girişim değil; Ortadoğu'da yeni bir güç ekseninin doğuşu olarak yorumlandı.
The Jerusalem Post'ta yayımlanan çarpıcı bir analiz, Orta Doğu'da dengelerin İsrail aleyhine dramatik bir şekilde değiştiğini ortaya koydu. Türkiye, Mısır ve Pakistan'ın ABD ile İran arasındaki müzakerelerde üstlendiği arabuluculuk rolü, bölgede İsrail'in nüfuzunu sarsacak yeni bir ittifakın habercisi olarak yorumlanıyor.
DİPLOMATİK SATRANÇ: DÖRTLÜ ARABULUCULUK VE YENİ HİZALANMA
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki güç istasyonlarına yönelik saldırı planını askıya alarak müzakere masasına oturma kararı, bölge kulislerinde büyük yankı uyandırdı.
Bu kritik kararın arkasında Türkiye, Mısır ve Pakistan'ın yürüttüğü gizli diplomasinin olduğu belirtiliyor,. İlk bakışta birbirine uzak görünen bu 4 ülkenin bir araya gelmesi, 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı Operasyonu sonrası süreçte şekillenen ve ortak çıkarlara dayanan yeni bir bölgesel düzenin parçası olarak görülüyor
RİYAD'DAN DOĞAN GÜÇ: "SEKİZLİ GRUP" VE GÜVENLİK PLATFORMU
Bu yeni oluşumun kökleri, Kasım 2023'te Gazze gündemiyle toplanan ve 57 İslam ülkesini bir araya getiren Riyad Zirvesi'ne dayanıyor,. Zirve sonrasında kurulan ve içinde Suudi Arabistan, Türkiye, Katar, Ürdün, Mısır, Endonezya, Pakistan ve BAE'nin bulunduğu heyet, büyük güçlerle temas kurarak bölgesel istikrarı sağlama görevini üstlendi,.
Ancak asıl dikkat çekici gelişme, Mart 2024'te Riyad'da düzenlenen ve Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ile Pakistan dışişleri bakanlarının bir araya geldiği toplantı oldu. Bu dörtlü, bölgesel zorluklara karşı yeni bir güvenlik platformu kurmayı ve savunma sanayilerinde iş birliğini güçlendirmeyi kararlaştırdı
İSRAİL'İN KORKUSU: BÖLGESEL YALNIZLIK VE TÜRKİYE'NİN YÜKSELİŞİ
The Jerusalem Post'un analizine göre İsrail strateji çevrelerinde en büyük endişe, ülkenin bölgede giderek artan izolasyonu.
Analizlere göre, İran'ın zayıflamasıyla birlikte bölgede oluşan liderlik boşluğunu doldurmaya en yakın aday Türkiye.
Mısır'ın azalan nüfuzu ve Suudi Arabistan'ın temkinli askeri yaklaşımı karşısında, Türkiye'nin hem gelişmiş savunma sanayisi hem de NATO üyeliği ile bölgenin birincil Müslüman lideri konumuna yükselmesi İsrail'i tedirgin ediyor.