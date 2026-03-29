Husilerden Tel Aviv’e balistik mesaj: Savaş yeni cepheye sıçradı
Gazze’deki saldırılarını sürdüren İsrail’e karşı beklenmedik bir hamle Yemen’den geldi. İran destekli Husilerin Tel Aviv’i balistik füzelerle hedef alması, yalnızca askeri dengeleri değil, küresel ticaretin kalbini de tehdit eden yeni bir krizin kapısını araladı. A Haber’e konuşan uzman isimler Uzman isimlere göre bu gelişme, savaşın coğrafi sınırlarının resmen genişlediğinin en net göstergesi.
Orta Doğu'da ateş hattı genişlerken, Kızıldeniz hattında tansiyon hiç olmadığı kadar yükseldi. Gazze'deki saldırılarını sürdüren İsrail'e karşı bu kez sahneye Yemen'deki İran yanlısı Husiler çıktı. Balistik füzelerle Tel Aviv'in hedef alınması, bölgede yeni bir sıcak temasın fitilini ateşledi.
Bu saldırı yalnızca anlık bir askeri hamle olarak değil, çok daha büyük bir stratejik kırılmanın işareti olarak değerlendiriliyor. Savaşın sınırları artık yalnızca Gazze ile sınırlı değil; bölgesel bir yangın daha geniş bir coğrafyaya yayılıyor.
"HUSİLER DENKLEMİN EN GÜÇLÜ ÇARPANI"
Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Husilerin sahadaki rolüne dikkat çekerek bu gücün uzun süredir merak edildiğini vurguladı. Başbuğ, "Şimdi Husiler en çok merak edilendi denklemde. Çünkü çok inanılmaz çarpan kuvveti güçlü bir ülke Yemen ve Husiler. Husiler öyle video savaşı veya işte eylemle söylemi ayıran değil; hiç söyleme girmeden direkt eyleme davranan bir ülke." ifadelerini kullandı.
Bu sözler, Husilerin klasik diplomatik ya da psikolojik savaş yöntemlerinden ziyade doğrudan sahada sonuç üretmeye odaklanan bir yapı olduğuna işaret ediyor.
YENİ CEPHE Mİ AÇILIYOR?
Yaşanan gelişmelerin ardından en kritik soru gündeme geldi: Savaş yeni bir cepheye mi taşınıyor?
Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer ise Husilerin İsrail'e karşı harekete geçmesini farklı bir açıdan değerlendirdi. Güçlüer, "Husilerin İsrail'e karşı bir mücadeleye girmesi mantıklı ve ahlakidir; ama küresel sistemde de özellikle ekonomik problemleri artıracak bir baskı oluşturacaktır diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.
Bu değerlendirme, askeri hamlenin yalnızca sahadaki dengeleri değil, küresel ekonomik sistemi de doğrudan etkileyebileceğini ortaya koyuyor.
"SAVAŞA ZATEN GİRMİŞLERDİ"
Husilerin aslında bu savaşın dışında olmadığını belirten Coşkun Başbuğ, sürecin perde arkasına dikkat çekti. Başbuğ, "Savaşa zaten girdiğini ilk gün ilan etmişti; savaş başlamadan ilan etmişti ama kendilerini görememiştik. Şimdi artık daha belirgin, hani Amerika'nın ve İsrail'in o yorgunluğunu da fırsata çevirecek bir saldırı düzeni ben Husilerden bekliyorum." sözleriyle sahadaki yeni dalgaya işaret etti.
Bu ifadeler, Husilerin uzun süredir hazırlık içinde olduğunu ve şimdi daha görünür ve etkili bir şekilde devreye girdiğini ortaya koyuyor.