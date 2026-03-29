Husilerden Tel Aviv’e balistik mesaj: Savaş yeni cepheye sıçradı

Orta Doğu'da ateş hattı genişlerken, Kızıldeniz hattında tansiyon hiç olmadığı kadar yükseldi. Gazze'deki saldırılarını sürdüren İsrail'e karşı bu kez sahneye Yemen'deki İran yanlısı Husiler çıktı. Balistik füzelerle Tel Aviv'in hedef alınması, bölgede yeni bir sıcak temasın fitilini ateşledi.

Bu saldırı yalnızca anlık bir askeri hamle olarak değil, çok daha büyük bir stratejik kırılmanın işareti olarak değerlendiriliyor. Savaşın sınırları artık yalnızca Gazze ile sınırlı değil; bölgesel bir yangın daha geniş bir coğrafyaya yayılıyor.

"HUSİLER DENKLEMİN EN GÜÇLÜ ÇARPANI"

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Husilerin sahadaki rolüne dikkat çekerek bu gücün uzun süredir merak edildiğini vurguladı. Başbuğ, "Şimdi Husiler en çok merak edilendi denklemde. Çünkü çok inanılmaz çarpan kuvveti güçlü bir ülke Yemen ve Husiler. Husiler öyle video savaşı veya işte eylemle söylemi ayıran değil; hiç söyleme girmeden direkt eyleme davranan bir ülke." ifadelerini kullandı.

Bu sözler, Husilerin klasik diplomatik ya da psikolojik savaş yöntemlerinden ziyade doğrudan sahada sonuç üretmeye odaklanan bir yapı olduğuna işaret ediyor.