Husilerden Tel Aviv’e balistik mesaj: Savaş yeni cepheye sıçradı

ahaber.com.tr - Özel Haber
Gazze’deki saldırılarını sürdüren İsrail’e karşı beklenmedik bir hamle Yemen’den geldi. İran destekli Husilerin Tel Aviv’i balistik füzelerle hedef alması, yalnızca askeri dengeleri değil, küresel ticaretin kalbini de tehdit eden yeni bir krizin kapısını araladı. A Haber’e konuşan uzman isimler Uzman isimlere göre bu gelişme, savaşın coğrafi sınırlarının resmen genişlediğinin en net göstergesi.

Orta Doğu'da ateş hattı genişlerken, Kızıldeniz hattında tansiyon hiç olmadığı kadar yükseldi. Gazze'deki saldırılarını sürdüren İsrail'e karşı bu kez sahneye Yemen'deki İran yanlısı Husiler çıktı. Balistik füzelerle Tel Aviv'in hedef alınması, bölgede yeni bir sıcak temasın fitilini ateşledi.

Bu saldırı yalnızca anlık bir askeri hamle olarak değil, çok daha büyük bir stratejik kırılmanın işareti olarak değerlendiriliyor. Savaşın sınırları artık yalnızca Gazze ile sınırlı değil; bölgesel bir yangın daha geniş bir coğrafyaya yayılıyor.

"HUSİLER DENKLEMİN EN GÜÇLÜ ÇARPANI"

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Husilerin sahadaki rolüne dikkat çekerek bu gücün uzun süredir merak edildiğini vurguladı. Başbuğ, "Şimdi Husiler en çok merak edilendi denklemde. Çünkü çok inanılmaz çarpan kuvveti güçlü bir ülke Yemen ve Husiler. Husiler öyle video savaşı veya işte eylemle söylemi ayıran değil; hiç söyleme girmeden direkt eyleme davranan bir ülke." ifadelerini kullandı.

Bu sözler, Husilerin klasik diplomatik ya da psikolojik savaş yöntemlerinden ziyade doğrudan sahada sonuç üretmeye odaklanan bir yapı olduğuna işaret ediyor.

YENİ CEPHE Mİ AÇILIYOR?

Yaşanan gelişmelerin ardından en kritik soru gündeme geldi: Savaş yeni bir cepheye mi taşınıyor?

Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer ise Husilerin İsrail'e karşı harekete geçmesini farklı bir açıdan değerlendirdi. Güçlüer, "Husilerin İsrail'e karşı bir mücadeleye girmesi mantıklı ve ahlakidir; ama küresel sistemde de özellikle ekonomik problemleri artıracak bir baskı oluşturacaktır diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Bu değerlendirme, askeri hamlenin yalnızca sahadaki dengeleri değil, küresel ekonomik sistemi de doğrudan etkileyebileceğini ortaya koyuyor.

"SAVAŞA ZATEN GİRMİŞLERDİ"

Husilerin aslında bu savaşın dışında olmadığını belirten Coşkun Başbuğ, sürecin perde arkasına dikkat çekti. Başbuğ, "Savaşa zaten girdiğini ilk gün ilan etmişti; savaş başlamadan ilan etmişti ama kendilerini görememiştik. Şimdi artık daha belirgin, hani Amerika'nın ve İsrail'in o yorgunluğunu da fırsata çevirecek bir saldırı düzeni ben Husilerden bekliyorum." sözleriyle sahadaki yeni dalgaya işaret etti.

Bu ifadeler, Husilerin uzun süredir hazırlık içinde olduğunu ve şimdi daha görünür ve etkili bir şekilde devreye girdiğini ortaya koyuyor.

BABÜLMENDEP VE KÜRESEL TİCARETTE TEHLİKE ÇANLARI

Husilerin hamlesi yalnızca askeri bir saldırı değil; aynı zamanda küresel lojistik sistemine verilmiş açık bir mesaj olarak değerlendiriliyor. Özellikle Babülmendep Boğazı ve Kızıldeniz hattı, dünya ticaretinin en kritik damarlarından biri olarak öne çıkıyor.

Dr. Eray Güçlüer, bu stratejik riskin boyutlarını, "Yani fiziksel olarak işte tarafların ateşle birbirine baskı kurması değil; Basra Körfezi'nden sonra Kızıldeniz, Süveyş Kanalı ekonomik koridorun da rotanın da ekonomik rotanın da riske girmesi demek. Bu küresel sistemde sadece enerji değil ama aynı zamanda emtia ve diğer açılardan da ekonomik problemlerin yükselmesine sebep olabilir, üretir. Çünkü bunu daha önce gördük; Husiler bunu yapabiliyorlar." sözleriyle aktardı.

Bu uyarı, savaşın artık yalnızca cephe hattında değil, küresel ekonomi üzerinde de ciddi bir baskı oluşturduğunu gözler önüne seriyor.

"KIZILDENİZ'DE KÖK SÖKTÜRÜYORLAR"

Sahadaki etkinliğe dikkat çeken Coşkun Başbuğ, Husilerin Kızıldeniz'deki operasyonel gücünü vurguladı. Başbuğ, "Babülmendep, Kızıldeniz... Oraya kök söktürüyor şu an Husiler. Ve İran'dan destek aldığı söylenen ama ben son zamanlarda İran'dan biraz ayrıştığı kanaatinde olduğum Husilerin gerçekten müthiş işler yaptığı kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

Başbuğ ayrıca dikkat çeken iddiaları da gündeme taşıdı ve "Bakın, Truman uçak gemisini vurduk dedi Husiler. İki tane F-18 düşürdük dedi. Amerika yalanladı, yok öyle bir şey dendi. Daha sonra Truman uçak gemisinin Diego Garcia'daki adada onarıma alındığı, vurulan kule kısmının brandalarla örtüldüğü ortaya çıktı." sözleriyle tartışmalı gelişmelere dikkat çekti.

ABD VE İSRAİL CEPHESİNDEN MESAJLAR

Yaşanan saldırıların ardından İsrail cephesinden sert açıklamalar gelirken, "bedelini ödeteceğiz" mesajı verildi. Washington yönetimi ise gelişmeleri yakından takip ettiklerini duyurdu.

Uzmanlara göre Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik kapsamlı bir hava operasyonu an meselesi. Ancak asıl kritik risk, bu sürecin İran'ı doğrudan sahaya çekmesi ihtimali olarak öne çıkıyor.

KÜRESEL EKONOMİYE AĞIR FATURA

Kızıldeniz'de yaşanan kriz, yalnızca askeri değil ekonomik anlamda da şok etkisi yaratıyor. Ticaret rotalarının değişmesi, maliyetleri doğrudan artırıyor.

Dr. Eray Güçlüer, bu durumu, "Husilerin Kızıldeniz'i kapatması nedeniyle dünya ticaret rotaları çok daha %15 maliyetli olarak gerçekleşmeye başladı Afrika'nın güneyinden." sözleriyle açıkladı.

Bu gelişme, enerji arzından emtia taşımacılığına kadar geniş bir yelpazede küresel sistemin ciddi bir baskı altına girdiğini gösteriyor.

SAVAŞIN YENİ DENKLEMİ: ATEŞ HATTI GENİŞLİYOR

Tüm bu gelişmeler bir arada değerlendirildiğinde, Kızıldeniz'de yaşananlar yalnızca bölgesel bir gerilim değil; küresel ölçekte bir kırılma noktası olarak öne çıkıyor. Husilerin Tel Aviv'i hedef almasıyla birlikte savaş artık yeni bir cepheye taşınmış durumda.

Ateş hattı genişliyor, sıcak temas derinleşiyor ve dünya, etkileri uzun sürecek yeni bir krizin tam ortasında tarihi bir döneme tanıklık ediyor.

