Husilerden İsrail’e Somaliland tehdidi: Askeri hedef kabul ederiz

Yemen'de ʺ30 Kasım Bağımsızlık Günü'ndeʺ yürüyüş düzenlendi, İsrail ve ABD karşıtı sloganlar atıldı. (AA)



Husi, İsrail'in bu hamleyle Somaliland'ı Somali'ye, Afrika ülkelerine, Yemen'e ve Arap dünyasına karşı düşmanca faaliyetler yürüteceği bir üs haline getirmeyi hedeflediğini aktararak, bunun Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nin güvenliğini tehdit ettiğini kaydetti.

"HERHANGİ BİR İSRAİL VARLIĞI ASKERİ HEDEFİMİZDİR"



Somali halkına desteklerinin "sarsılmaz" olduğunu dile getiren Husilerin lideri, "Kardeş Somali halkıyla birlikte durmak için mümkün olan tüm önlemleri alacağız. Buna, Somaliland'daki herhangi bir İsrail varlığını silahlı kuvvetlerimiz için askeri hedef olarak değerlendirmek de dahildir. Bu durum, Somali ve Yemen'e yönelik bir saldırı ve bölge güvenliğine açık bir tehdittir ve kararlı biçimde karşılık verilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.



Husi, Somali'nin herhangi bir parçasının Somali halkının güvenliği ile ülkenin bağımsızlığı ve egemenliği pahasına İsrail için bir dayanak noktası haline gelmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.