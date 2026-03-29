Kızıldeniz’de kritik kırılma! Husilerden Tel Aviv’e balistik hamle

Kızıldeniz hattında tansiyon zirveye çıktı, bölge adeta patlamaya hazır bir barut fıçısına dönüştü. Gazze’deki saldırılarını sürdüren İsrail’e karşı Yemen’den dikkat çeken bir misilleme geldi. İran destekli Husiler, Tel Aviv’i balistik füzelerle hedef alarak savaşın sınırlarını genişletti. Küresel ticaretin kritik geçiş noktası Babülmendep Boğazı da risk altına girerken, ABD’ye ait Truman uçak gemisine yönelik saldırı iddiaları ve F-18 savaş uçaklarına ilişkin tartışmalar bölgedeki gerilimi daha da tırmandırdı. A Haber’e konuşan uzman isimler, “Savaş daha da büyüyecek mi, yeni bir cephe mi açılıyor?” sorularına yanıt verdi. İşte detaylar…