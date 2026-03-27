Dışişleri Bakanı Hakan Fidan A Haber'e konuk oluyor! Dünyanın gözü Ankara'dan gelecek kritik mesajlarda

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu akşam saat 21.00’de A Haber ekranlarında Haktan Uysal ve Banu El’in konuğu oluyor. Orta Doğu’da tırmanan gerilimden küresel savaş riskine, Amerika-İsrail-İran hattındaki son durumdan Ankara’nın barış için attığı stratejik adımlara kadar pek çok hayati konu, "Özel Röportaj" programında mercek altına alınacak.

KÜRESEL SAVAŞ TEHLİKESİ VE BÖLGESEL DENKLEM

Orta Doğu'da her geçen gün artan tansiyon tüm dünyayı büyük bir belirsizliğe sürüklerken, canlı yayında "Savaş bölgesel çatışmadan küresel savaşa dönüşür mü?" sorusu ekseninde bölgedeki en sıcak senaryolar masaya yatırılacak. Amerika-İsrail-İran hattındaki askeri hareketliliğin ve son durumun ayrıntılarıyla değerlendirileceği programda, bölgedeki karmaşanın Türkiye sınırlarına etkileri ve Ankara'nın savunma refleksleri tüm yönleriyle ele alınacak. Programda "Orta Doğu'daki kaos Türkiye'yi nasıl etkiler?" sorusu gündeme taşırken, krizin derinleşmesini engellemek adına Türkiye'nin sergilediği kararlı duruşun önemi vurgulanacak.

ANKARA'NIN BARIŞ VİZYONU VE STRATEJİK HAMLELERİ

Türkiye'nin bölgedeki yangını söndürmek ve kalıcı istikrarı sağlamak adına yürüttüğü mekik diplomasisi, dev röportajın en kritik başlıklarından birini oluşturuyor. Programda Ankara'nın çözüm önerileri ve sahadaki etkin gücü tartışılırken, "Ankara savaşın bitmesi için hangi hamleleri yapıyor?" sorusuna ise Bakan Fidan'dan gelecek yanıtlarla Türkiye'nin barış yol haritasını kamuoyuna duyuracak.Küresel dengelerin yeniden şekillendiği bu kritik süreçte tüm soruların bu akşam saat 21.00'de A Haber ekranlarında yanıt bulacağı aktarıldı.