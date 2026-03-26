Alman otomotiv devinden skandal karar: Otomobil fabrikası İsrail için füze tesisine dönüşüyor

Almanya'nın otomotiv sektöründeki dev ismi, skandal bir hamleyle gündeme oturdu. Ekonomik krizle boğuşan şirket, fabrikalarından birini otomobil üretiminden tamamen çıkararak İsrail'in "Demir Kubbe" hava savunma sistemi için füze üretim tesisine dönüştürmeyi planlıyor. Gazze'deki soykırımı görmezden gelerek Siyonist işgal rejimine her koşulda destek veren Alman hükümetinin de bu kirli ortaklığın arkasında olduğu belirtiliyor.

OTOMOBİL BANDINDAN KATLİAM SİLAHLARINA

Almanya'da sanayinin kalbi olarak görülen otomotiv sektöründe şok etkisi yaratan bir gelişme yaşandı. Şirket, üretim stratejisini radikal bir şekilde değiştirerek bir fabrikasını İsrail'e füze tedarik edecek bir merkeze dönüştürmek için düğmeye bastı. Konuyla ilgili hazırlanan raporlarda, Alman devinin İsrail'e ait Rafael Advanced Defence Systems şirketi ile masaya oturduğu ve görüşmelerin oldukça ileri bir aşamaya geldiği kaydedildi. Bölgedeki muhabirler ve uzmanlar, "Görüşmelerin epey ilerlediği söyleniyor ama henüz ortada resmi bir anlaşma yok; ancak bu işin bir de ahlaki ve siyasi yönü var" ifadelerini kullandı.

İSRAİLLİ SİLAH DEVİYLE KİRLİ ORTAKLIK

Planlanan dönüşüm sadece ticari bir hamle değil, aynı zamanda İsrail'in en büyük savunma sanayi şirketlerinden biriyle kurulan stratejik bir ortaklık olarak görülüyor. Şirketin, Demir Kubbe sistemi için kritik bileşenler, roketler ve rampalar üreten İsrailli şirketle iş birliği yapacak olması Almanya'da da ciddi eleştiri oklarının hedefi oldu. Özellikle İsrail'in Gazze'de yürüttüğü katliamlar sürerken, bir otomobil üreticisinin İsrail savunma sanayisinin en büyük bileşeni haline gelmesi, "Bir otomobil üreticisi, Demir Kubbe için bileşenler ve roketler üreten bir şirketle nasıl iş birliği yapar?" sorusunu akıllara getirdi.