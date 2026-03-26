Alman otomotiv devinden skandal karar: Otomobil fabrikası İsrail için füze tesisine dönüşüyor
Almanya’nın otomotiv devi, İsrail’in saldırılarına açıkça destek verdi. Şirketin Almanya’daki otomobil fabrikalarından birini İsrail’e füze üretmek için kullanmaya hazırlandığı öğrenildi. Çalışmalar kapsamında İsrailli silah şirketleriyle görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
Almanya'nın otomotiv sektöründeki dev ismi, skandal bir hamleyle gündeme oturdu. Ekonomik krizle boğuşan şirket, fabrikalarından birini otomobil üretiminden tamamen çıkararak İsrail'in "Demir Kubbe" hava savunma sistemi için füze üretim tesisine dönüştürmeyi planlıyor. Gazze'deki soykırımı görmezden gelerek Siyonist işgal rejimine her koşulda destek veren Alman hükümetinin de bu kirli ortaklığın arkasında olduğu belirtiliyor.
OTOMOBİL BANDINDAN KATLİAM SİLAHLARINA
Almanya'da sanayinin kalbi olarak görülen otomotiv sektöründe şok etkisi yaratan bir gelişme yaşandı. Şirket, üretim stratejisini radikal bir şekilde değiştirerek bir fabrikasını İsrail'e füze tedarik edecek bir merkeze dönüştürmek için düğmeye bastı. Konuyla ilgili hazırlanan raporlarda, Alman devinin İsrail'e ait Rafael Advanced Defence Systems şirketi ile masaya oturduğu ve görüşmelerin oldukça ileri bir aşamaya geldiği kaydedildi. Bölgedeki muhabirler ve uzmanlar, "Görüşmelerin epey ilerlediği söyleniyor ama henüz ortada resmi bir anlaşma yok; ancak bu işin bir de ahlaki ve siyasi yönü var" ifadelerini kullandı.
İSRAİLLİ SİLAH DEVİYLE KİRLİ ORTAKLIK
Planlanan dönüşüm sadece ticari bir hamle değil, aynı zamanda İsrail'in en büyük savunma sanayi şirketlerinden biriyle kurulan stratejik bir ortaklık olarak görülüyor. Şirketin, Demir Kubbe sistemi için kritik bileşenler, roketler ve rampalar üreten İsrailli şirketle iş birliği yapacak olması Almanya'da da ciddi eleştiri oklarının hedefi oldu. Özellikle İsrail'in Gazze'de yürüttüğü katliamlar sürerken, bir otomobil üreticisinin İsrail savunma sanayisinin en büyük bileşeni haline gelmesi, "Bir otomobil üreticisi, Demir Kubbe için bileşenler ve roketler üreten bir şirketle nasıl iş birliği yapar?" sorusunu akıllara getirdi.
EKONOMİK KRİZ VE ALMAN HÜKÜMETİNİN ROLÜ
Alman otomotiv devinin neden böyle bir yola saptığı sorusu ise ülkedeki ekonomik daralma ile açıklanıyor. Şirketin zor günler geçirdiği, ekonomik anlamda birçok fabrikasını kapatma veya küçülme kararı aldığı vurgulanırken; Osnabrück'teki fabrikasını 2027 yılı ortasında kapatacağı bilgisi paylaşıldı. Bu süreçte Alman hükümetinin tutumu ise dikkat çekici. Gazze'deki soykırımı görmezden gelen ve Siyonist işgal devletini sürekli aklamaya çalışan Berlin yönetiminin, bu füze üretim anlaşmasını aktif olarak desteklediği belirtildi.
12-18 AY İÇİNDE ÜRETİM BAŞLIYOR
Eğer bu skandal plan hayata geçerse, Almanya otomobil üretiminden savunma sanayisine, yani doğrudan savaş endüstrisine radikal bir geçiş yapmış olacak. Fabrikadaki dönüşüm çalışmalarının ardından üretimin 12 ila 18 ay içinde başlaması bekleniyor. Bu hamle, Almanya'nın İsrail'in askeri kapasitesine verdiği desteğin ulaştığı boyutları bir kez daha gözler önüne seriyor.