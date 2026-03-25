İran, Çarşamba günü Orta Doğu’daki bölge ülkelerine, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’i açıkça dışlayan bir “güvenlik ve askeri ittifak” kurulması çağrısında bulundu.

İran’ın Hatam el-Enbiya Merkez Karargâhı Sözcüsü İbrahim Zolfaghari, Arap ve İslam dünyasına hitaben yayımladığı video mesajda, “ABD ve İsrail’in bulunmadığı bir güvenlik ittifakı kurmanın zamanı gelmiştir” dedi.

Zolfaghari, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını “yeni bir aşamanın göstergesi” olarak nitelendirerek, İran’ın İslam ümmetini savunmada ön safta yer aldığını ifade etti.

Ayrıca dış güçlere güvenilmemesi gerektiğini vurgulayan Zolfaghari, bölge ülkelerinin güvenliklerini sağlamak için uzak ülkelere ihtiyaç duymadığını belirtti ve Kuran-ı Kerim’in öğretilerine dönülmesi gerektiğini söyledi.

“Güvenliğimizi sağlamak için birleşmeli ve referans noktası, özü ve sağlam temeli İslam ile Kuran-ı Kerim olan ortak bir güvenlik şartına doğru ilerlemeliyiz” dedi.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılar başlatmasının ardından bölgede gerilim tırmandı.

İran ise buna karşılık olarak İsrail’i ve ABD’nin askeri varlık bulundurduğu Körfez ülkelerini hedef alan çok sayıda insansız hava aracı ve füze saldırısı gerçekleştirdi.