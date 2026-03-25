CANLI | ABD'den İran'a kara harekatı iddiası Tahran yönetiminden bölge ülkelerine çağrı
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaş, 1 ayı doldurmak üzere. 28 Şubat'ya başlayan saldırılar, müzakere iddialarının gölgesinde devam ederken ABD basını, Washington yönetiminin 3 bin askeri Hark Adası'na indireceğini öne sürdü. Tahran yönetimi, bölge ülkelerine ABD ve İsrail’siz “askeri ittifak” çağrısı yaptı.
ABD ve İsrail İran'a, Tahran yönetimi Körfez ülkeleri ve İsrail'e misilleme saldırılarına devam ediyor.
İRAN, BÖLGE ÜLKELERİNE ABD VE İSRAİL’SİZ “ASKERİ İTTİFAK” ÇAĞRISI YAPTI
İran, Çarşamba günü Orta Doğu’daki bölge ülkelerine, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’i açıkça dışlayan bir “güvenlik ve askeri ittifak” kurulması çağrısında bulundu.
İran’ın Hatam el-Enbiya Merkez Karargâhı Sözcüsü İbrahim Zolfaghari, Arap ve İslam dünyasına hitaben yayımladığı video mesajda, “ABD ve İsrail’in bulunmadığı bir güvenlik ittifakı kurmanın zamanı gelmiştir” dedi.
Zolfaghari, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını “yeni bir aşamanın göstergesi” olarak nitelendirerek, İran’ın İslam ümmetini savunmada ön safta yer aldığını ifade etti.
Ayrıca dış güçlere güvenilmemesi gerektiğini vurgulayan Zolfaghari, bölge ülkelerinin güvenliklerini sağlamak için uzak ülkelere ihtiyaç duymadığını belirtti ve Kuran-ı Kerim’in öğretilerine dönülmesi gerektiğini söyledi.
“Güvenliğimizi sağlamak için birleşmeli ve referans noktası, özü ve sağlam temeli İslam ile Kuran-ı Kerim olan ortak bir güvenlik şartına doğru ilerlemeliyiz” dedi.
ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılar başlatmasının ardından bölgede gerilim tırmandı.
İran ise buna karşılık olarak İsrail’i ve ABD’nin askeri varlık bulundurduğu Körfez ülkelerini hedef alan çok sayıda insansız hava aracı ve füze saldırısı gerçekleştirdi.
SUUDİ ARABİSTAN, GECE BOYUNCA 27 İHA SALDIRISINI ENGELLEDİ
Suudi Arabistan'da gece boyunca ülkenin doğusuna yönelik 27 insansız hava aracı (İHA) saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği bildirildi.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamalarda, gece boyunca ülkenin doğusunu hedef alan İHA saldırılarına ilişkin bilgi verildi.
Peş peşe yapılan açıklamalarda, saldırıların doğu bölgesine yönelik yapıldığı belirtilerek, tüm İHA'ların savunma sistemlerince imha edildiği kaydedildi.
Açıklamalarda, saldırıların kaynağına ilişkin bir bilgiye yer verilmedi.
Savunma Bakanlığından daha önce yapılan bir başka açıklamada, ülkenin doğusunu hedef alan bir balistik füzenin de engellendiği belirtilmişti.
BAHREYN'DE SİRENLER ÇALDI, HALK GÜVENLİ BÖLGELERE YÖNLENDİRİLDİ
Bahreyn genelinde sirenler çaldı ve halkın güvenli bölgelere yönelmesi istendi.
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ülke genelinde sirenlerin çalmasına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, ülke genelinde sirenlerin çaldığı, halktan sakin olmaları, en yakın güvenli yere yönelmeleri ve haberleri resmi kanallardan takip etmeleri istendi.