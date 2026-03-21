The Economist'in kapağı gerçek mi oluyor? Trump stratejik çıkmazın içinde
Siyaset Bilimci Doç. Dr. Faik Tanrıkulu, A Haber ekranlarında Orta Doğu’daki çatışmaların 22. gününde dengelerin değiştiğini belirterek, ABD-İsrail ittifakının stratejik açmaz yaşadığını söyledi. Trump yönetiminin İran rejiminin hızla çökeceği beklentisinin boşa çıktığını vurgulayan Tanrıkulu, The Economist kapağında da işaret edildiği gibi savaşın stratejisiz ve kontrolsüz ilerlediğini ifade etti. Sahada sonuç alınamamasının sivil altyapıya yönelik saldırıları artırdığını belirten Tanrıkulu, bunun hem savaş suçu riskini doğurduğunu hem de ABD’nin sıkıştığını gösterdiğini dile getirdi.
Siyaset Bilimci Doç. Dr. Faik Tanrıkulu, A Haber canlı yayınında Orta Doğu'da 22. gününe giren sıcak çatışmaları ve ABD-İsrail ittifakının düştüğü stratejik açmazları değerlendirdi.
SAHADA DENGELERE ÇİN ETKİSİ
Trump yönetiminin İran rejiminin kısa sürede çökeceği yönündeki beklentilerinin boşa çıktığını vurgulayan Tanrıkulu, sahadaki dengelerin özellikle Çin'den gelen teknoloji desteğiyle nasıl değiştiğine dair çarpıcı analizlerde bulundu.
STRATEJİSİ OLMAYAN SAVAŞ VE TRUMP'IN YANILGISI
Savaşın yönetimindeki plansızlığa dikkat çeken Doç. Dr. Faik Tanrıkulu, "The Economist dergisinin kapağında da belirttiği gibi, karşımızda hakikaten stratejisi olmayan ve kontrolü kaybetmiş bir savaş var. Trump, Venezuela'da elde ettiği başarıyı İran'da da lider odaklı suikastlar neticesinde rejimin hemen düşeceğini varsayarak tekrarlayabileceğini sandı, ancak bu büyük bir yanılgıydı" ifadelerini kullandı.
ABD YÖNETİMİNDE "SAVAŞ" ÇATLAĞI
ABD iç siyasetindeki bölünmelere değinen Tanrıkulu, "Hükümet içerisinde bazı kanatların bu savaşa karşı olduğu söyleniyor. Neo-konlar ve Demokratlar arasında bu savaşa taraftar olmayanların varlığı aşikar. Trump, ne Amerikan kamuoyunu ne de dünya siyasetini bu savaşı başlatma gerekçeleri konusunda ikna edebilmiş durumda" sözleriyle durumu aktardı.
SAHADAKİ BAŞARISIZLIK SAVAŞ SUÇLARINA İTİYOR
İstediği sonucu alamayan Trump yönetiminin farklı yöntemlere başvurduğunu belirten Tanrıkulu, "Sahada başarı elde edilemeyince bankaların ve su kanallarının hedef alınması gibi insanların yaşam alanlarını kısıtlayan hamleler yapılıyor. Bu durum bir yönüyle savaş suçu teşkil ederken, diğer yönüyle Trump'ın sahada ne kadar sıkıştığını ve boşluğa düştüğünü gösteriyor" ifadelerini kullandı.
İRAN FÜZELERİNDEKİ "ÇİN" DEVRİMİ: GPS SİSTEMİ DEĞİŞTİ
İran'ın füze kapasitesindeki şaşırtıcı gelişime dikkat çeken Faik Tanrıkulu, "Pentagon'un 'kapasitesini bitirdik' dediği İran, 69. ve 70. saldırı dalgalarını başlatarak Amerikan üslerini yerle bir etmeye devam ediyor. Daha önce 300 füze fırlatıp isabet kaydedemeyen İran, Çin'in teknoloji aktarımıyla GPS sistemini değiştirdi. Tıpkı Hindistan-Pakistan savaşında olduğu gibi, Çin teknolojisinin sahaya yansımasıyla İran'ın hedef odaklı başarı oranı muazzam bir şekilde arttı" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.