The Economist'in kapağı gerçek mi oluyor? Trump stratejik çıkmazın içinde

Savaşın yönetimindeki plansızlığa dikkat çeken Doç. Dr. Faik Tanrıkulu, "The Economist dergisinin kapağında da belirttiği gibi, karşımızda hakikaten stratejisi olmayan ve kontrolü kaybetmiş bir savaş var. Trump, Venezuela'da elde ettiği başarıyı İran'da da lider odaklı suikastlar neticesinde rejimin hemen düşeceğini varsayarak tekrarlayabileceğini sandı, ancak bu büyük bir yanılgıydı" ifadelerini kullandı.

ABD YÖNETİMİNDE "SAVAŞ" ÇATLAĞI

ABD iç siyasetindeki bölünmelere değinen Tanrıkulu, "Hükümet içerisinde bazı kanatların bu savaşa karşı olduğu söyleniyor. Neo-konlar ve Demokratlar arasında bu savaşa taraftar olmayanların varlığı aşikar. Trump, ne Amerikan kamuoyunu ne de dünya siyasetini bu savaşı başlatma gerekçeleri konusunda ikna edebilmiş durumda" sözleriyle durumu aktardı.

SAHADAKİ BAŞARISIZLIK SAVAŞ SUÇLARINA İTİYOR

İstediği sonucu alamayan Trump yönetiminin farklı yöntemlere başvurduğunu belirten Tanrıkulu, "Sahada başarı elde edilemeyince bankaların ve su kanallarının hedef alınması gibi insanların yaşam alanlarını kısıtlayan hamleler yapılıyor. Bu durum bir yönüyle savaş suçu teşkil ederken, diğer yönüyle Trump'ın sahada ne kadar sıkıştığını ve boşluğa düştüğünü gösteriyor" ifadelerini kullandı.