İsrail'in sansürlemeye çalıştığı hasarı A Haber görüntüledi: Sokaklarda sivil yok

ahaber.com.tr - Özel Haber
A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, İran’ın küme başlıklı füzelerle vurduğu Rishon LeZion bölgesinden sıcak gelişmeleri aktardı. İsrail yönetiminin yıkımı gizlemek için uyguladığı yoğun sansüre rağmen patlama noktalarına ulaşan Kavasoğlu, sahadaki panik havasını ve sivil yerleşimlerdeki ağır hasarı tüm gerçekliğiyle rapor etti.

A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, İran'ın küme başlıklı füzelerle İsrail'e yönelik başlattığı misilleme operasyonlarını sahadan bildirdi.

Tel Aviv ve Rishon LeZion gibi kritik noktalarda sirenlerin susmadığı, patlama seslerinin yankılandığı dehşet dolu dakikaları aktaran Kavasoğlu, İsrail yönetiminin hasarı sansürleme çabalarına rağmen sahadaki yıkımın boyutlarını tüm gerçekliğiyle gözler önüne serdi.

SİVİL YERLEŞİM YERLERİNDE BÜYÜK YIKIM

Saldırıların Rishon LeZion bölgesindeki etkilerini yerinden bildiren Emine Kavasoğlu, "Küme başlıklı füzelerle İran'ın misillemeleri dün geceden bu yana aralıksız devam ediyor. Şu an Rishon LeZion bölgesindeyiz ve bir misket bombasının bu konutun tam bahçesine isabet ettiğine tanıklık ediyoruz" ifadelerini kullandı. Saldırı sonrası bölgedeki hareketliliği anlatan Kavasoğlu, "Belediye ve itfaiye ekipleri hemen gelerek temizlik çalışmalarını başlattı. Binanın klimaları hasar görmüş, bahçede derin bir çukur oluşmuş durumda" sözleriyle durumu aktardı.

"PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK İRAN'A GEÇTİ"

İsrail halkının yaşadığı büyük paniğe dikkat çeken Emine Kavasoğlu, "İsrail bu görüntülerin dünya kamuoyuna yansımasını asla istemiyor ve yoğun bir sansür uyguluyor ancak şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki; psikolojik üstünlük artık bir nebze de olsa İran'a geçmiş durumda" ifadelerini kullandı. Kavasoğlu, dün geceden bu yana Tel Aviv'in 12 kez hedef alındığını belirterek, "Kudüs'ten Tel Aviv'e kadar pek çok noktada ağır hasar var. Dün yaşanan saldırılarda 12 yaralı bildirilmişti, bugün İsrail genelinde yaralı sayısı 4 bine yaklaştı" sözleriyle bilançonun ağırlığını paylaştı.

KİMYASAL ENDİŞE VE SİRENLERİN GÖLGESİNDE YAŞAM

Saldırıların sadece fiziksel yıkımla sınırlı kalmadığını belirten Kavasoğlu, "Füze parçalarının düştüğü noktalarda çevreye yayılan yakıtlar nedeniyle ciddi bir kimyasal endişe başlamış durumda. İnsanlara ardı ardına kimyasal uyarılar yapılıyor" dedi. Bölgedeki stratejik hedeflerin de vurulduğunu hatırlatan Emine Kavasoğlu, "Haifa ve Rehovot gibi hem ticaret hem de enerji anlamında hayati öneme sahip merkezler İran ve Hizbullah'ın hedefinde. Dün Yukarı Celile'ye 15 füze gönderildi ve bunların 14'ünün boş arazilere düştüğü iddia edilse de şehirlerdeki panik havası dağılmıyor" ifadelerini kullandı.

"HASAR SANSÜRLENİYOR, SOKAKLAR BOŞALDI"

İsrail'in saldırıların izlerini silmeye çalıştığını vurgulayan Kavasoğlu, "Binaların panjurları tamamen kapalı, sokaklar sivillerden arınmış vaziyette. İnsanlar ya sığınaklarda yaşıyor ya da şehri terk etmiş durumda. İsrail yönetimi iş makineleriyle vurulan yerleri hızla temizleyerek yıkımı gizlemeye çalışıyor" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

