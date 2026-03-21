İsrail'in sansürlemeye çalıştığı hasarı A Haber görüntüledi: Sokaklarda sivil yok

Saldırıların Rishon LeZion bölgesindeki etkilerini yerinden bildiren Emine Kavasoğlu, "Küme başlıklı füzelerle İran'ın misillemeleri dün geceden bu yana aralıksız devam ediyor. Şu an Rishon LeZion bölgesindeyiz ve bir misket bombasının bu konutun tam bahçesine isabet ettiğine tanıklık ediyoruz" ifadelerini kullandı. Saldırı sonrası bölgedeki hareketliliği anlatan Kavasoğlu, "Belediye ve itfaiye ekipleri hemen gelerek temizlik çalışmalarını başlattı. Binanın klimaları hasar görmüş, bahçede derin bir çukur oluşmuş durumda" sözleriyle durumu aktardı.

"PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK İRAN'A GEÇTİ"

İsrail halkının yaşadığı büyük paniğe dikkat çeken Emine Kavasoğlu, "İsrail bu görüntülerin dünya kamuoyuna yansımasını asla istemiyor ve yoğun bir sansür uyguluyor ancak şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki; psikolojik üstünlük artık bir nebze de olsa İran'a geçmiş durumda" ifadelerini kullandı. Kavasoğlu, dün geceden bu yana Tel Aviv'in 12 kez hedef alındığını belirterek, "Kudüs'ten Tel Aviv'e kadar pek çok noktada ağır hasar var. Dün yaşanan saldırılarda 12 yaralı bildirilmişti, bugün İsrail genelinde yaralı sayısı 4 bine yaklaştı" sözleriyle bilançonun ağırlığını paylaştı.