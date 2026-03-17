İran'ın Siccil tehdidi A Haber'de yorumlandı! Savaşın seyrini değiştirecek
Daily Sabah Yayın Koordinatörü Mehmet Çelik, A Haber canlı yayınında Orta Doğu’daki gerilimi değerlendirdi. Savaşın sadece sahada değil, bilgi alanında da sürdüğünü belirten Çelik, dezenformasyonun yoğunlaştığını vurguladı. İran’ın hava savunmasının zayıfladığını, savunmanın büyük ölçüde füze ve İHA’lara dayandığını ifade etti. İran’ın “Siccil” füzelerinin 2.000–4.000 km menziliyle Avrupa’yı tedirgin ettiğini söyleyen Çelik, Donald Trump’ın savaşı genişletme çabalarına rağmen Avrupa ülkelerinin sürece dahil olma konusunda isteksiz olduğunu belirtti.
Savaşın sadece sahada değil, enformasyon düzeyinde de büyük bir kırılma yaşadığına dikkat çekildi.
LÜBNAN'DA KALICI İŞGAL TEHLİKESİ
İsrail'in Lübnan'a yönelik hamlelerini değerlendiren Dr. Mehmet Çelik, "İsrail'in Lübnan'ı bir bahane olarak kullanıp işgal operasyonunu başlatması, aslında fotoğrafın asıl yüzünü gösteriyor. İsrail, bölge içerisindeki hedeflerine ulaşmak için işgalini genişletme politikasını Lübnan üzerinden yürütüyor." ifadelerini kullandı. Harekatın kapsamına dair öngörülerini paylaşan Çelik, "Bu operasyonun bir 'vur-kaç' ya da Hizbullah'ı etkisiz hale getirip çekilme şeklinde olacağını düşünmüyorum. Aksine Lübnan içerisinde kalıcı bir İsrail askeri varlığının hedeflendiği bir sürece giriyoruz." sözleriyle tehlikenin boyutuna işaret etti.
ENFORMASYON SAVAŞI VE İRAN'IN SAVUNMA ZAFİYETİ
Bölgedeki suikast iddiaları ve bilgi kirliliğine değinen Dr. Mehmet Çelik, "Savaş başladığında önce gerçekler ölür. Şu an hem dezenformasyonun hem de gerçek bilginin bir silah olarak kullanıldığı bir enformasyon savaşı içindeyiz. Netanyahu veya Laricani hakkındaki iddialar bu sürecin bir parçası." ifadelerini kullandı. İran'ın askeri durumunu analiz eden Çelik, "İran'ın artık hava sahasını tamamen kaybettiğinden bahsedebiliriz. ABD ve İsrail'in İran içerisinde stratejik olarak vuramayacağı hiçbir alan kalmadı. Hava savunma sistemlerinin ve donanmanın devre dışı kaldığı, sadece füzeler ve dronlarla yürütülen bir savunma hattı söz konusu." sözleriyle aktardı.
İRAN'IN SİCCİL KOZU VE AVRUPA'NIN GÜVENLİK KAYGISI
İran'ın elindeki füze teknolojisinin Avrupa'yı tedirgin ettiğini belirten Dr. Mehmet Çelik, "İran'ın elindeki en büyük kozlardan biri olan Siccil füzeleri, 2 bin kilometreden başlayıp 4 bin kilometreye kadar ulaşan bir menzile sahip. Bu menzil neredeyse Avrupa'nın birçok kısmını kapsıyor." ifadelerini kullandı. Bu durumun uluslararası siyasete yansımalarını değerlendiren Çelik, "Avrupa liderleri, enerji ve ekonomi kadar güvenlik açısından da İran'ın hedefi olma korkusu yaşıyor. Bu yüzden İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya gibi ülkeler, Donald Trump'ın bu savaşı bir NATO savaşına dönüştürme çabasına karşı çekimser kalıyor. Şu an için ne Trump'ın bir çıkış stratejisi var ne de Avrupa'nın bu savaşa dahil olma isteği." sözleriyle değerlendirmesini noktaladı.