İran'ın Siccil tehdidi A Haber'de yorumlandı! Savaşın seyrini değiştirecek

İsrail'in bölgedeki işgal politikasını genişlettiğini belirten Çelik, İran'ın elindeki "Siccil" füze gücü ve Avrupa'nın savaşa dahil olma konusundaki çekinceleri üzerine çarpıcı analizlerde bulundu. Savaşın sadece sahada değil, enformasyon düzeyinde de büyük bir kırılma yaşadığına dikkat çekildi.

LÜBNAN'DA KALICI İŞGAL TEHLİKESİ

İsrail'in Lübnan'a yönelik hamlelerini değerlendiren Dr. Mehmet Çelik, "İsrail'in Lübnan'ı bir bahane olarak kullanıp işgal operasyonunu başlatması, aslında fotoğrafın asıl yüzünü gösteriyor. İsrail, bölge içerisindeki hedeflerine ulaşmak için işgalini genişletme politikasını Lübnan üzerinden yürütüyor." ifadelerini kullandı. Harekatın kapsamına dair öngörülerini paylaşan Çelik, "Bu operasyonun bir 'vur-kaç' ya da Hizbullah'ı etkisiz hale getirip çekilme şeklinde olacağını düşünmüyorum. Aksine Lübnan içerisinde kalıcı bir İsrail askeri varlığının hedeflendiği bir sürece giriyoruz." sözleriyle tehlikenin boyutuna işaret etti.

ENFORMASYON SAVAŞI VE İRAN'IN SAVUNMA ZAFİYETİ

Bölgedeki suikast iddiaları ve bilgi kirliliğine değinen Dr. Mehmet Çelik, "Savaş başladığında önce gerçekler ölür. Şu an hem dezenformasyonun hem de gerçek bilginin bir silah olarak kullanıldığı bir enformasyon savaşı içindeyiz. Netanyahu veya Laricani hakkındaki iddialar bu sürecin bir parçası." ifadelerini kullandı. İran'ın askeri durumunu analiz eden Çelik, "İran'ın artık hava sahasını tamamen kaybettiğinden bahsedebiliriz. ABD ve İsrail'in İran içerisinde stratejik olarak vuramayacağı hiçbir alan kalmadı. Hava savunma sistemlerinin ve donanmanın devre dışı kaldığı, sadece füzeler ve dronlarla yürütülen bir savunma hattı söz konusu." sözleriyle aktardı.