Türkiye'den Mavi Vatan'da kritik hamle: Üç istasyonla sıkı takip

Doğu Akdeniz’de stratejik hakimiyeti güçlendirecek önemli bir adım atılıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Gazimağusa bölgesinde kurulan Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi’nde sona gelindi. Türkiye ile KKTC iş birliğiyle hayata geçirilen proje sayesinde Mavi Vatan’daki deniz faaliyetleri anbean izlenecek ve güvenlik artırılacak. KKTC Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Murat Salel yapılan çalışmaları A Haber ekranlarında değerlendirdi. İşte detaylar...

Doğu Akdeniz'deki stratejik hakimiyeti artıracak kritik bir adım atılıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa bölgesinde kurulan Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi'nde sona gelindi. TÜRKYİE'DEN MAVİ VATAN'DA KRİTİK HAMLE Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki güçlü iş birliğiyle hayata geçirilen proje sayesinde, Mavi Vatan'daki her türlü deniz faaliyeti anbean izlenecek ve güvenlik en üst seviyeye çıkarılacak.

2000 YILINDAN BUGÜNE GELEN TARİHİ DÖNÜŞÜM Doğu Akdeniz'deki kıyı emniyeti ve arama kurtarma faaliyetlerinin tarihsel sürecine değinen KKTC Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Murat Salel, "2000 yılından itibaren Doğu Akdeniz bölgesindeki arama kurtarma faaliyetleri bölge ülkelerine devredildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin de büyük destek ve katkılarıyla, o günden bugüne bölgedeki acil müdahale ve kurtarma çalışmalarını Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti olarak başarıyla yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

ÜÇ FARKLI İSTASYONLA KESİNTİSİZ TAKİP Yeni kurulacak sistemin teknik detaylarını ve operasyonel takvimini paylaşan Salel, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üç ayrı bölgede gemi trafik izleme istasyonlarının kurulumu başlatıldı. Şu an istasyonların fiziksel kurulumu tamamlandı ve üzerlerindeki elektronik sistemlerin montajı sürüyor. Haziran 2026 itibarıyla sistem eksiksiz olarak devreye girmiş olacak" sözleriyle projenin aşamalarını aktardı.