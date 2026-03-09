CANLI YAYIN

KKTC'ye kalkan! Türk F-16'ları konuşlandırıldı

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
KKTC'ye kalkan! Türk F-16'ları konuşlandırıldı

Milli Savunma Bakanlığınca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) güvenliğinin artırılmasına yönelik kademeli planlamalar çerçevesinde, 6 F-16 savaş uçağının ve hava savunma sistemlerinin, bugünden itibaren KKTC'ye konuşlandırıldığı bildirildi.

KKTC'ye konuşlandırılan F-16'lar ve hava savunma sistemleri hakkında açıklama:

Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan kademeli planlamalar çerçevesinde; 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne konuşlandırılmıştır.

Gelişmelere göre yapılacak değerlendirmeler neticesinde ihtiyaç duyulması hâlinde ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın