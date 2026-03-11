Sınırda kuş uçurulmuyor! İran sınırında güvenlik en üst seviyede

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında 12. güne girilirken, Türkiye-İran sınır hattındaki en kritik noktalardan biri olan Kapıköy Gümrük Kapısı'nda A Haber ekibi nöbetini sürdürüyor. Günübirlik yolcu geçişlerinin durdurulduğu sınırda, ticari yük taşımacılığı tüm hızıyla devam ederken güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların 12. gününde, bölgedeki tansiyon yükselmeye devam ederken Türkiye-İran sınır hattında teyakkuz hali sürüyor. İRAN SINIRINDA GÜVENLİK EN ÜST SEVİYEDE Bölgedeki sıcak gelişmeleri yerinden takip eden muhabirimiz Nazlı Timur, Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki son durumu, "Herhangi bir olağandışı hareketlilik gözlenmiyor, rutin geçişler devam ediyor" sözleriyle aktardı. Günübirlik yolcu geçişlerinin iki ülke tarafından tamamen durdurulduğunu belirten Timur, ticari yük taşımacılığının ise sorunsuz bir şekilde sürdüğünü ve gün içerisinde yük taşıyan birçok tırın karşılıklı geçiş yaptığını ifade etti.

İRANLI VATANDAŞLARIN DİRENİŞİ VE HABERLEŞME SORUNU Sınırda ülkelerine dönen İranlılarla temas kuran Timur, vatandaşların durumunu, "İranlı vatandaşlar, yaşanan internet sıkıntısı nedeniyle ailelerine ulaşamadıklarını ve haber alamadıklarını belirtiyorlar" cümleleriyle dile getirdi. Bölgedeki atmosferi gözlemleyen muhabirimiz, halkın kararlılığına dikkat çekerek, İranlı vatandaşların birbirine kenetli olduklarını, topraklarını ve ülkelerini hiçbir zaman bırakmayacaklarını, "Ülkemizi asla terk etmeyeceğiz" ifadeleriyle aktardıklarını bildirdi. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE TAHLİYE OPERASYONLARI Süreç devam ederken Türkiye'nin sınır güvenliğini de yakından inceleyen Nazlı Timur, "Sınır hattında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılmış durumda ve Türkiye-İran sınırı 7/24 esasıyla gözetim altında tutuluyor" bilgisini paylaştı. Ayrıca bölgedeki tahliye hareketliliğine de değinen Timur, İran Sudan Büyükelçiliği'nin dün bir grup Sudanlı vatandaşı İran'dan tahliye ettiğini, "Süreç boyunca zaman zaman tahliyeler yaşanıyor" sözleriyle kaydetti.