Katil İsrail Tahran'da bizzat sivilleri hedef alıyor! A Haber vurulan o evden aktardı

ABD İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken bombardımanın merkez üssü haline gelen Tahran’da, füzelerin vurduğu noktaların yakınındaki evlerde büyük bir yıkım yaşanıyor. Tahran’ın kuzeyindeki bir mahallede hasar gören evi görüntüleyen A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, "An itibarıyla Tahran’ın kuzeyindeki Cennet Abat bölgesinde savaştan etkilenen bir evin içindeyiz. Ev sahibi burada değil ancak bizlere çekim izni verdi. Evin pencereleri patlamanın şiddetiyle yerinden sökülmüş ve camlar tamamen kırılmış durumda" dedi.

Saldırıların merkez üssü haline gelen Tahran'da, füzelerin vurduğu noktaların yakınındaki evlerde büyük bir yıkım yaşanıyor. Tahran'ın kuzeyindeki bir mahallede hasar gören evi görüntüleyen A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, "An itibarıyla Tahran'ın kuzeyindeki Cennet Abat bölgesinde savaştan etkilenen bir evin içindeyiz. Ev sahibi burada değil ancak bizlere çekim izni verdi. Evin pencereleri patlamanın şiddetiyle yerinden sökülmüş ve camlar tamamen kırılmış durumda" ifadelerini kullandı.

Evin mutfağından yatak odasına kadar her yerin cam kırıklarıyla dolu olduğu görülürken, saldırı anında evde kimsenin olmamasının olası bir can kaybını önlediği belirtildi. HEDEF ASKERİ AMA FATURA SİVİLE

İsrail ve ABD'nin askeri hedefleri vurduğu iddialarına rağmen, füzelerin yarattığı tahribatın sivil yaşam alanlarını da içine aldığı vurgulanıyor. Muhabir Karabağ sahadaki durumu, "Yaklaşık 300 metre ilerideki bir karakol hedef alınmış olmasına rağmen, bu ev neredeyse kullanılmaz hale gelmiş. Füzenin şiddeti o kadar yüksek ki, doğrudan hedef olmasa bile çevredeki tüm yapılar ciddi zarar görmüş durumda" sözleriyle aktardı.

Stüdyodan gelen sorular üzerine mahallenin durumuna dikkat çeken A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, "Burası meskun bir mahalle, hemen yanında bir çocuk parkı bulunuyor. Okul ve hastane saldırılarının ardından evlerin de bu hale gelmesi savaşın mağdurlarının siviller olduğunu açıkça gösteriyor" ifadelerini kullandı.