Katil İsrail Tahran'da bizzat sivilleri hedef alıyor! A Haber vurulan o evden aktardı
ABD İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken bombardımanın merkez üssü haline gelen Tahran’da, füzelerin vurduğu noktaların yakınındaki evlerde büyük bir yıkım yaşanıyor. Tahran’ın kuzeyindeki bir mahallede hasar gören evi görüntüleyen A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, "An itibarıyla Tahran’ın kuzeyindeki Cennet Abat bölgesinde savaştan etkilenen bir evin içindeyiz. Ev sahibi burada değil ancak bizlere çekim izni verdi. Evin pencereleri patlamanın şiddetiyle yerinden sökülmüş ve camlar tamamen kırılmış durumda" dedi.
Tahran'da katillerin füze saldırılarının etkisi sivil yaşam alanlarında ağır hasara yol açtı. Kuzeydeki Cennet Abat mahallesinde patlamaların şiddetiyle birçok ev kullanılamaz hale gelirken, şehirde büyük bir göç dalgası yaşandı. A Haber Muhabiri Ekber Karabağ Tahran'da İsrail'in hedef aldığı sivil evi görüntüledi.
SİVİL KONUTLAR KULLANILAMAZ HALDE
Saldırıların merkez üssü haline gelen Tahran'da, füzelerin vurduğu noktaların yakınındaki evlerde büyük bir yıkım yaşanıyor.
Tahran'ın kuzeyindeki bir mahallede hasar gören evi görüntüleyen A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, "An itibarıyla Tahran'ın kuzeyindeki Cennet Abat bölgesinde savaştan etkilenen bir evin içindeyiz. Ev sahibi burada değil ancak bizlere çekim izni verdi. Evin pencereleri patlamanın şiddetiyle yerinden sökülmüş ve camlar tamamen kırılmış durumda" ifadelerini kullandı.
Evin mutfağından yatak odasına kadar her yerin cam kırıklarıyla dolu olduğu görülürken, saldırı anında evde kimsenin olmamasının olası bir can kaybını önlediği belirtildi.
HEDEF ASKERİ AMA FATURA SİVİLE
İsrail ve ABD'nin askeri hedefleri vurduğu iddialarına rağmen, füzelerin yarattığı tahribatın sivil yaşam alanlarını da içine aldığı vurgulanıyor.
Muhabir Karabağ sahadaki durumu, "Yaklaşık 300 metre ilerideki bir karakol hedef alınmış olmasına rağmen, bu ev neredeyse kullanılmaz hale gelmiş. Füzenin şiddeti o kadar yüksek ki, doğrudan hedef olmasa bile çevredeki tüm yapılar ciddi zarar görmüş durumda" sözleriyle aktardı.
Stüdyodan gelen sorular üzerine mahallenin durumuna dikkat çeken A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, "Burası meskun bir mahalle, hemen yanında bir çocuk parkı bulunuyor. Okul ve hastane saldırılarının ardından evlerin de bu hale gelmesi savaşın mağdurlarının siviller olduğunu açıkça gösteriyor" ifadelerini kullandı.
TAHRAN'DA BÜYÜK GÖÇ DALGASI
Saldırıların başlamasıyla birlikte başkent Tahran'da halkın büyük bir bölümünün şehri terk ettiği ifade ediliyor.
Yaşanan korku ve paniği dile getiren A Haber Muhabiri Ekber Karabağ "Tahranlıların önemli bir kısmı, belki de yarısından fazlası, benzer bir durum yaşamamak adına şehri boşalttı. Ev sahipleri saldırıların başlayacağını öngörerek burayı terk etmişti, aksi takdirde hayatta kalmaları imkansız olurdu" sözleriyle durumun vahametini anlattı.
Savaşın ilk gününden bu yana sivil kayıpların arttığını hatırlatan A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, "Savaş maalesef 170'ten fazla sivil çocuğun ölümüyle başladı ve siviller hala bedel ödemeye devam ediyor" diyerek bölgedeki insani krize dikkat çekti.