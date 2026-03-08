A Haber ekibi ölümden döndü! Beyrut'ta dehşet dolu anlar | Otelden görüntüler ortaya çıktı
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta sivillerin de kaldığı bir oteli hedef aldı. 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı o korkunç saldırıda, otelde bulunan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Hüseyin Koçak ölümden döndü. A Haber ekipleri korku dolu anları anlatırken, otelin son halini de görüntüledi. İşte detaylar…
İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda bir otelin hedef alındığı bildirildi. A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Hüseyin Koçak'ın da kaldığı otele yönelik saldırıda ilk belirlemelere göre can kaybı yaşandı.
SALDIRININ HEDEFİ OTEL OLDU
Beyrut'un merkezinde gerçekleşen saldırıya ilişkin detayları A Haber ekranlarında aktaran muhabir Ata Gündüz Kurşun, daha önce tahliye anlarını aktardıkları otelin dakikalar içinde hedef alındığını belirterek, "Bir önceki yayınımızı hatırlayacağınız gibi tahliyenin olduğu otel kapısının önünden gerçekleştirmiştik. Az önce Lübnan Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaptı ve saldırıda 4 kişinin öldüğü, dokuz kişinin yaralandığı duyuruldu. Tekrar edelim; bizim de kaldığımız otel İsrail hava araçları tarafından hedef alındı ve biz de canımızı zor kurtardık diyebiliriz" ifadelerini kullandı.
"OTELİN DÖRDÜNCÜ KATI NOKTA ATIŞIYLA VURULDU"
Saldırının nokta atışı şeklinde gerçekleştirildiğini belirten Kurşun, hedef alınan bölümün otelin dördüncü katı olduğunu vurgulayarak, "Görebildiğimiz kadarıyla nokta atışı şeklinde yapılan bir saldırı söz konusu. Hedef alınan yer otelin dördüncü katı. Biz de kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak ile birlikte otelin 14'üncü katındaydık ve can havliyle kendimizi dışarı attık" ifadelerini kullandı.
PANİK ANLARI: ASANSÖRLER ÇALIŞMADI
Saldırı sırasında otelde büyük panik yaşandığını anlatan Kurşun, misafirlerin yangın merdivenlerinden kaçmak zorunda kaldığını belirterek, "Patlamanın ardından vatandaşlar önce asansörlere yöneldi ancak asansörlerin devre dışı kaldığını görünce herkes yangın merdivenlerine koştu. Her yer su ve dumanla kaplıydı. Güvenlik görevlileri de içeride görüntü çekmemize izin vermedi" sözleriyle o anları aktardı.
SALDIRI BEYRUT'UN TURİSTİK NOKTASINDA
Saldırının Beyrut'un en bilinen bölgelerinden birinde gerçekleştiğini söyleyen Kurşun, bölgenin turistik ve merkezi bir nokta olduğunu belirterek, "Burası Beyrut'un kalbi diyebileceğimiz bir yer. Hemen aşağı tarafta Güvercin Kayalıkları bulunuyor ve burası turistik açıdan bilinen bir bölge. Otellerin yanı sıra konutların da olduğu bir yerleşim alanı" ifadelerini kullandı.
SİHA'LARIN HEDEFİNDEKİ OTELDE KABUS DOLU ANLAR!
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sırasında, A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Hüseyin Koçak da aynı otelde bulunuyordu.
Patlama anında binadan tahliye olmaya çalışırken hem ölüm korkusu yaşayan hem de bölgedeki güvenlik güçlerinin sert müdahalesine maruz kalan A Haber ekibi, o kabus dolu geceyi ve İsrail'in sivil katliamını sıcağı sıcağına aktardı.
"ODALARI DUMAN BULUTU KAPLADI"
Saldırının gerçekleştiği anları anlatan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "Hüseyin Koçak ile birlikte yaşadık o kabus dolu geceyi ne yazık ki. Hemen arkamızda bulunan otel, Türkiye saatiyle 02:30 civarında İsrail'in silahlı insansız hava araçları tarafından hedef alındı. Biz yüksek katlarda kalıyorduk, otelin dördüncü katı vuruldu. Otelde kısa süreli bir sarsıntı yaşadık, ardından odaları bir duman bulutu kaplamaya başladı. Koridorlardan çığlık sesleri geliyordu; asansörler devre dışı kaldı, elektrikler kesildi. Yangın merdiveninden aşağı inerken yanımıza sadece kameramızı aldık" ifadelerini kullandı.