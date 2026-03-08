CANLI YAYIN
A Haber ekibi ölümden döndü! Beyrut'ta dehşet dolu anlar | Otelden görüntüler ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta sivillerin de kaldığı bir oteli hedef aldı. 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı o korkunç saldırıda, otelde bulunan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Hüseyin Koçak ölümden döndü. A Haber ekipleri korku dolu anları anlatırken, otelin son halini de görüntüledi. İşte detaylar…

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda bir otelin hedef alındığı bildirildi. A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Hüseyin Koçak'ın da kaldığı otele yönelik saldırıda ilk belirlemelere göre can kaybı yaşandı.

SALDIRININ HEDEFİ OTEL OLDU

Beyrut'un merkezinde gerçekleşen saldırıya ilişkin detayları A Haber ekranlarında aktaran muhabir Ata Gündüz Kurşun, daha önce tahliye anlarını aktardıkları otelin dakikalar içinde hedef alındığını belirterek, "Bir önceki yayınımızı hatırlayacağınız gibi tahliyenin olduğu otel kapısının önünden gerçekleştirmiştik. Az önce Lübnan Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaptı ve saldırıda 4 kişinin öldüğü, dokuz kişinin yaralandığı duyuruldu. Tekrar edelim; bizim de kaldığımız otel İsrail hava araçları tarafından hedef alındı ve biz de canımızı zor kurtardık diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"OTELİN DÖRDÜNCÜ KATI NOKTA ATIŞIYLA VURULDU"

Saldırının nokta atışı şeklinde gerçekleştirildiğini belirten Kurşun, hedef alınan bölümün otelin dördüncü katı olduğunu vurgulayarak, "Görebildiğimiz kadarıyla nokta atışı şeklinde yapılan bir saldırı söz konusu. Hedef alınan yer otelin dördüncü katı. Biz de kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak ile birlikte otelin 14'üncü katındaydık ve can havliyle kendimizi dışarı attık" ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN SALDIRDIĞI OTELDEN YENİ GÖRÜNTÜ | 4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

PANİK ANLARI: ASANSÖRLER ÇALIŞMADI

Saldırı sırasında otelde büyük panik yaşandığını anlatan Kurşun, misafirlerin yangın merdivenlerinden kaçmak zorunda kaldığını belirterek, "Patlamanın ardından vatandaşlar önce asansörlere yöneldi ancak asansörlerin devre dışı kaldığını görünce herkes yangın merdivenlerine koştu. Her yer su ve dumanla kaplıydı. Güvenlik görevlileri de içeride görüntü çekmemize izin vermedi" sözleriyle o anları aktardı.

SALDIRI BEYRUT'UN TURİSTİK NOKTASINDA

Saldırının Beyrut'un en bilinen bölgelerinden birinde gerçekleştiğini söyleyen Kurşun, bölgenin turistik ve merkezi bir nokta olduğunu belirterek, "Burası Beyrut'un kalbi diyebileceğimiz bir yer. Hemen aşağı tarafta Güvercin Kayalıkları bulunuyor ve burası turistik açıdan bilinen bir bölge. Otellerin yanı sıra konutların da olduğu bir yerleşim alanı" ifadelerini kullandı.

SİHA'LARIN HEDEFİNDEKİ OTELDE KABUS DOLU ANLAR!

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sırasında, A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Hüseyin Koçak da aynı otelde bulunuyordu.

İSRAİL BEYRUT'TA OTELİ VURDU! A HABER EKİBİ DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Patlama anında binadan tahliye olmaya çalışırken hem ölüm korkusu yaşayan hem de bölgedeki güvenlik güçlerinin sert müdahalesine maruz kalan A Haber ekibi, o kabus dolu geceyi ve İsrail'in sivil katliamını sıcağı sıcağına aktardı.

"ODALARI DUMAN BULUTU KAPLADI"

Saldırının gerçekleştiği anları anlatan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "Hüseyin Koçak ile birlikte yaşadık o kabus dolu geceyi ne yazık ki. Hemen arkamızda bulunan otel, Türkiye saatiyle 02:30 civarında İsrail'in silahlı insansız hava araçları tarafından hedef alındı. Biz yüksek katlarda kalıyorduk, otelin dördüncü katı vuruldu. Otelde kısa süreli bir sarsıntı yaşadık, ardından odaları bir duman bulutu kaplamaya başladı. Koridorlardan çığlık sesleri geliyordu; asansörler devre dışı kaldı, elektrikler kesildi. Yangın merdiveninden aşağı inerken yanımıza sadece kameramızı aldık" ifadelerini kullandı.

SAHADA SERT MÜDAHALE: "BİZİ DUVARA YAPIŞTIRDILAR"

Tahliye sırasında görüntü almaya çalışırken güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştıklarını belirten kameraman Hüseyin Koçak, "14. kattan kayda girerek aşağı inmeye başladık. Dördüncü kata geldiğimizde bizi gördüklerinde, kamerayı fark edince direkt üstümüze çullandılar ve kapatmamızı söylediler. Arbede yaşanmaması için kamerayı kapattım ancak o anlarda 3-4 görevli bizi duvara yapıştırdı. Yarım Arapçamızla kayıtta olmadığımızı anlatmaya çalıştık" sözleriyle yaşadıkları zor anları dile getirdi. Muhabir Ata Gündüz Kurşun ise durumu, "Ölüm korkusunu yaşadık. Gazze'de katledilen meslektaşlarımız var, biz de bir insanız ve o anlarda gerçekten büyük bir tehlike atlattık" diyerek destekledi.

HEDEFTE KUDÜS GÜCÜ VARDI, SİVİLLER KATLEDİLDİ

İsrail'in saldırıyı meşrulaştırma çabasına rağmen sivil kayıpların yaşandığını vurgulayan Ata Gündüz Kurşun, "İsrail'in açıklamasına göre İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü'nden iki üst düzey komutanın orada kaldığı belirtildi. Ancak İsrail bu katliamı yaparken çoluk çocuk ayırmıyor. Otelde büyük bir göç dalgası nedeniyle aileler konaklıyordu. 409 numaralı oda hedef alındı ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı" açıklamasında bulundu.

"GÖREVİMİZE DEVAM EDİYORUZ"

Yaşananların ardından sağlık durumlarının iyi olduğunu müjdeleyen Hüseyin Koçak, "Bizim sağlık durumumuz iyi, bir sıkıntımız yok çok şükür. Ruhsal olarak da rahatız" ifadelerini kullanırken, Ata Gündüz Kurşun da, "Arayan, soran, dua eden herkesten Allah razı olsun. Durumumuz iyi, görevimize kaldığımız yerden devam edeceğiz" sözleriyle kararlılık mesajı verdi.

BU GÖRÜNTÜLER SADECE A HABER'DE

İsrail silahlı insansız hava araçları, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta sivillerin ve medya mensuplarının konakladığı bir oteli doğrudan hedef aldı.

A HABER EKİBİ İSRAİL'İN VURDUĞU OTELİN İÇİNDE!

Saldırı anında otelde bulunan ve ölümden kıl payı kurtulan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ile kameraman Hüseyin Koçak, patlamanın hemen ardından vurulan odalara girerek dehşeti yerinde görüntüledi.

408 VE 409 NUMARALI ODALAR HEDEFTE

Patlama sonrası dumanların yükseldiği otel koridorlarında kayda giren A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "Kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak ile birlikte İsrail hava araçlarının vurduğu otelin içerisindeyiz. Çünkü biz de bu otelde kalıyorduk ve adeta yerimizden fırladık. Bakın şu anda otelin dördüncü katı burası; görebildiğimiz kadarıyla 409 ve 408 numaralı iki oda nokta atışıyla hedef alınmış durumda" ifadelerini kullandı.

Harabeye dönen odaları ekranlara taşıyan Kurşun, patlamanın şiddetiyle yerle bir olan eşyaları göstererek İsrail SİHA'larının gerçekleştirdiği saldırının izlerini anbean aktardı.

"Ölümden Kıl Payı Döndük"

Saldırının gerçekleştiği saati ve yaşadıkları şoku dile getiren Kurşun, "Yerel saatle 01.30'u gösteriyordu saatler, Türkiye saatiyle 02.30. Biz de bu otelde konaklıyorduk ve bir anda yerimizden fırladık. İsrail SİHA'larının vurduğu nokta işte burası; A Haber yayınında özel görüntülerle ekranlarınıza getiriyoruz. Biz de çok şükür Hüseyin ile birlikte kurtulduk, ölümden kıl payı döndük" sözleriyle yaşadıkları hayati tehlikeyi paylaştı.

İSRAİL'İN HEDEF GÖSTERMEDİĞİ SİVİLLER: KADINLAR VE ÇOCUKLAR KATLEDİLDİ

İsrail'in saldırı gerekçesi ile sahadaki gerçeklerin örtüşmediğine dikkat çeken Ata Gündüz Kurşun, "İsrail'in açıklamasına göre; İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü'nden iki komutanın hedef alındığı duyuruldu. Ama malum İsrail, çoluk çocuk demeden katlediyor. İki kişiden bahsediliyor ama Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, toplamda bu saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Çünkü burada kadınlar ve çocuklar da yaşıyordu. İsrail yine sivil gözetmeden katliamlarını sürdürdü" açıklamasında bulundu.

