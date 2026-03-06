ABD'den terör örgütü PJAK üzerinden kirli plan! İran'da sıradaki hedef iç savaş mı?
Orta Doğu'da savaşın 7. gününde tansiyon giderek yükselirken, ABD ve İsrail'in İran'da iç savaş çıkarmaya yönelik kirli planları ortaya çıktı. ABD medyasında Trump'ın rejim karşıtı Kürt silahlı unsurlarla temasa geçerek, halk ayaklanması çıkarmak karşılığında silah ve mühimmat desteği vereceği seçeneğinin görüşüldüğü belirtildi. PKK'nın uzantısı PJAK'ın İran'da devreye girmesiyle savaşın boyutunun ağırlaşacağı konuşulurken konuya ilişkin A Haber'de Arka Plan programına katılan Daily Sabah Yayın Koordinatörü Dr. Mehmet Çelik çarpıcı değerlendirmelerde bulunarak süreci değerlendirdi. Çelik, PJAK'ın geçmişteki operasyonlardan ders çıkarıp saldırıya geçmemesi gerektiğini belirtirken "PJAK'lı olmayan Kürtlerin de tarihi iyi okunması gerekiyor. Daha önce ABD'nin ipiyle veya İsrail'in kışkırtmalarıyla nasıl hesap ödediklerini çok iyi analiz edilmesi gerekiyor." dedi.
ABD medyasında Donald Trump'ın İran'da iç karışıklık çıkarmak için bölgedeki rejim karşıtı Kürt milisleri devreye sokmayı planladığı ve Irak'taki Kürt liderlerle iletişime geçtiği ortaya çıktı. Yer alan haberde Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden üst düzey bir yetkilinin ABD Başkanı'nın sözlerini aktararak "Trump açıkça Kürtler bu savaşta taraf seçmek zorunda. ABD ve İsrail'le olacaklar ya da İran'la." dediği yer aldı.
Trump'ın ayrıca Kürdistan Demokrat Partisi lideri Mesud Barzani ile de temas kurmasının ardından yer alan planda rejim karşıtı Kürt milislere kara harekatı kapsamında silah ve mühimmat desteği vereceği belirtildi. Orta Doğu'da ABD-İsrail-İran arasında çatışmalar sürerken Trump'ın Irak üzerinden Tahran'da iç savaş planı ise gerilimi giderek tırmandırıyor.
A Haber'de Banu El'in sunduğu Arka Plan programına katılan Daily Sabah Yayın Koordinatörü Dr. Mehmet Çelik, terör örgütü PKK'nın kolu PJAK vb. grubun İran'da saldırıya geçmesi durumunda yaşanabilecek gelişmeleri değerlendirdi.
"İRAN'DAKİ KÜRTLERİN TERÖR DESTEKÇİSİ OLDUĞU DÜŞÜNCESİ DOĞRU OLMAZ"
İran'da PJAK başta olmak üzere birçok ayrılıkçı örgütün olduğunu fakat bölgeden Kürt nüfusun örgüte destek vermek istemediği bilgisinin geldiğini belirterek "İran'daki Kürtler dediğimizde bunların hepsi PJAK'ı desteklediği ya da PKK ile angaje olduğu anlamına gelmez. PJAK'ın orada bir varlığı var ama Kürt nüfusun tamamının örgüt destekçisi olarak lanse edilmesi doğru olmaz" diyerek İran'daki tüm Kürt halkını bu terör odağıyla bir tutmanın büyük bir yanılgı olacağına sözlerine ekledi.
"PJAK BÖLGEDEKİ OPERASYONLARDAN DERS ÇIKARARAK SALDIRIYA YELTENMEMELİ"
Bölgedeki geçmiş operasyonlara değinen Çelik, "PJAK'ın aslında YPG'den ders alması gerekiyordu. PKK'nın bu bölgedeki Türkiye'nin operasyonlarından ders alması gerekiyordu. Irak'ta Saddam'ın ardından nasıl bir iç savaş çıktı, bundan ders alınması gerekiyordu ve böyle bir saldırıya yeltenmemesi gerekiyordu" sözleriyle PJAK'ın bir grup olarak kendi emelleri peşinde koştuğunu ancak bu yolun sonunun hüsran olduğunu ifade etti.
"ABD VE İSRAİL'İN İPİYLE KUYUYA İNENLERİN SONU BELLİ"
Bölgedeki emperyalist müdahalelere ve dış destekli kışkırtmalara karşı sert uyarılarda bulunan Mehmet Çelik, "PJAK'lı olmayan Kürtler de aslında tarihi iyi okunması gerekiyor. Daha önce ABD'nin ipiyle veya İsrail'in kışkırtmalarıyla bölgesel durumlarda ve nasıl hesap ödediklerini çok iyi analiz edilmesi gerekiyor" dedi. Suriye ve İran arasındaki farklara da değinen Çelik, "Suriye'de uzun seneler süren bir iç savaş vardı ve ABD'nin yoğun desteğiyle YPG başını kaldırarak diklenmeye başladı. Resmen eğitildiler, donattılar. ABD TIR'larla askeri mühimmat sağladı. Ancak İran için aynı denklemin söz konusu olduğunda bilemeyiz." ifadeleriyle dış güçlerin bölgedeki kirli oyunlarına bir kez daha dikkat çekti.