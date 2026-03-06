ABD'den terör örgütü PJAK üzerinden kirli plan! İran'da sıradaki hedef iç savaş mı?

ABD medyasında Donald Trump'ın İran'da iç karışıklık çıkarmak için bölgedeki rejim karşıtı Kürt milisleri devreye sokmayı planladığı ve Irak'taki Kürt liderlerle iletişime geçtiği ortaya çıktı. Yer alan haberde Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden üst düzey bir yetkilinin ABD Başkanı'nın sözlerini aktararak "Trump açıkça Kürtler bu savaşta taraf seçmek zorunda. ABD ve İsrail'le olacaklar ya da İran'la." dediği yer aldı.

Trump'ın ayrıca Kürdistan Demokrat Partisi lideri Mesud Barzani ile de temas kurmasının ardından yer alan planda rejim karşıtı Kürt milislere kara harekatı kapsamında silah ve mühimmat desteği vereceği belirtildi. Orta Doğu'da ABD-İsrail-İran arasında çatışmalar sürerken Trump'ın Irak üzerinden Tahran'da iç savaş planı ise gerilimi giderek tırmandırıyor.

A Haber'de Banu El'in sunduğu Arka Plan programına katılan Daily Sabah Yayın Koordinatörü Dr. Mehmet Çelik, terör örgütü PKK'nın kolu PJAK vb. grubun İran'da saldırıya geçmesi durumunda yaşanabilecek gelişmeleri değerlendirdi.

A Haber - Ekran Görüntüsü

"İRAN'DAKİ KÜRTLERİN TERÖR DESTEKÇİSİ OLDUĞU DÜŞÜNCESİ DOĞRU OLMAZ"

İran'da PJAK başta olmak üzere birçok ayrılıkçı örgütün olduğunu fakat bölgeden Kürt nüfusun örgüte destek vermek istemediği bilgisinin geldiğini belirterek "İran'daki Kürtler dediğimizde bunların hepsi PJAK'ı desteklediği ya da PKK ile angaje olduğu anlamına gelmez. PJAK'ın orada bir varlığı var ama Kürt nüfusun tamamının örgüt destekçisi olarak lanse edilmesi doğru olmaz" diyerek İran'daki tüm Kürt halkını bu terör odağıyla bir tutmanın büyük bir yanılgı olacağına sözlerine ekledi.