ABD ve İsrail'den sinsi plan! İran'da terör örgütü PJAK mı devreye sokuluyor? CIA görüşmelere başladı

REJİMİN YENİ SİLAHI: MOZAİK DOKTRİNİ VE YATAY DEVLET

İran'ın en kritik anlarda bile devlet otoritesini korumayı başardığını belirten Dr. Anar Ali, "İran Liderlik Konseyi, mozaik doktrin sistemine geçtiklerini deklare etti. Bu, ülkede dikey bir devlet yapılanmasının değil, yatay bir devlet yapılanmasının olduğunu gösterir. Yani güç dağılımı yapılmış, komutanlara ve valilere 'merkezden haber alamadığınız durumlarda inisiyatif alın' yetkisi verilmiştir" sözleriyle Tahran'ın yarı özerk savunma sistemine geçtiğini ifade etti. Bu sistemin İran'ın bir Irak veya Libya olmadığını kanıtladığını vurgulayan Ali, "Dini lideri ortadan kaldırıyorsunuz ama devlet otoritesini çökertemiyorsunuz; Netanyahu ve Trump'ın serzenişlerinin arkasında bu gerçek var" değerlendirmesinde bulundu.

AYRILIKÇI GRUPLAR VE TERÖR KORİDORU PLANI

İsrail ve ABD'nin içerideki etnik fay hatlarını kaşımaya çalıştığına dikkat çeken Dr. Anar Ali, "İsrail, içerideki Beluç ve Kürt gruplarla iş birliği yapmak istiyor. Beş Kürt grubunun tek çatı altında birleşmesi ve Belucistan'daki Ceyşü'l-Adl yapılanması bu planın parçasıdır. Ancak rejim henüz çözülmüş değil; Besic ve Devrim Muhafızları bu ayaklanmaları bastırabilecek güce sahip" ifadelerini kullandı. İran'ın asıl korkusunun Türk nüfusun inisiyatif alması olduğunu belirten Ali, "İsrail, sınır bölgelerindeki limanları ve Devrim Muhafızları karargahlarını vurarak kendisine bir operasyonel koridor açmaya, sonraki aşamada ise halk ayaklanmasını tetiklemeye çalışıyor" sözleriyle uyardı.