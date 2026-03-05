Trump’tan Kürtlere İran teklifi: “Ya Amerika ve İsrail’le olacaklar ya da..."
The Washington Post'un haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki rejim karşıtı grupları harekete geçirmek amacıyla Kürt liderlerle temasa geçti. Trump'ın, İranlı Kürtlerin Batı İran'da kontrol sağlaması halinde ABD hava desteği sunabileceğini söylediği öne sürüldü. İşte o tekliften çarpıcı ayrıntılar...
ABD basınından The Washington Post'un aktardığına göre Trump yönetimi, İran'a yönelik askeri saldırıların ardından Tahran yönetimine karşı ülke içindeki muhalif grupları harekete geçirme arayışına girdi.
Haberde, Trump'ın bu kapsamda İran'daki Kürt muhalif gruplar ile Irak Kürt bölgesindeki siyasi liderlerle telefon görüşmeleri yaptığı belirtildi.
Konuya yakın kaynaklara göre Trump, İran'daki Kürt grupların Batı İran'ın bazı bölgelerini ele geçirmesi halinde "geniş kapsamlı ABD hava desteği" sağlayabileceğini dile getirdi.
"YA AMERİKA VE İSRAİL'LE OLURSUNUZ YA DA İRAN'LA"
Haberde yer alan bilgilere göre Trump, Irak Kürt siyasetinin önemli isimlerinden biri olan Bafel Talabani ile yaptığı görüşmede oldukça net bir mesaj verdi.
Irak'taki iki büyük Kürt partisinden biri olan Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden üst düzey bir yetkili, Trump'ın sözlerini şu şekilde aktardı:
"Trump açıkça söyledi: Kürtler bu savaşta bir taraf seçmek zorunda. Ya Amerika ve İsrail'le olacaklar ya da İran'la."
Habere göre Trump ayrıca Kürdistan Demokrat Partisi lideri Mesud Barzani ile de temas kurdu.
İRANLI KÜRT GRUPLARA DOLAYLI DESTEK PLANI
Washington Post'un aktardığına göre Trump yönetiminin planında, Irak'taki Kürt yönetiminin İranlı Kürt grupların hareketine engel olmaması ve lojistik destek sağlaması da yer alıyor.
Ayrıca Trump'ın, İran'daki en eski Kürt muhalif hareketlerinden biri olan İran Kürdistan Demokrat Partisi (PDKI) lideri Mustafa Hicri ile de görüştüğü bildirildi.
PDKI, geçen hafta Irak Kürdistanı'nda yapılan açıklamayla altı İranlı Kürt muhalif örgütün oluşturduğu bir koalisyonun parçası olduğunu duyurmuştu.
BÖLGEYİ DAHA DA İSTİKRARSIZLAŞTIRMA RİSKİ
Söz konusu girişim, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla zaten tırmanan gerilimi daha geniş bir bölgesel çatışmaya dönüştürme riski taşıyor.
Uzmanlara göre İran'daki Kürt grupların sayısı sınırlı ve İran'ın Kürt olmayan bölgelerinde geniş destek bulmaları zor. Bu durum, İran içinde etnik gerilimlerin derinleşmesine yol açabilecek bir senaryo olarak değerlendiriliyor.
IRAK KÜRT YÖNETİMİ TEMKİNLİ
Habere göre Irak Kürt bölgesindeki liderler ise olası bir İran misillemesinden çekindikleri için temkinli davranıyor.
Irak Kürt yönetimi daha önce yaptığı açıklamada topraklarının komşu ülkelere yönelik saldırılar için kullanılmasına izin vermeyeceklerini duyurmuştu.
Ayrıca Kürt liderler son günlerde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile de temas kurarak bölgedeki sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.