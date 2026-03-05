Trump’tan Kürtlere İran teklifi: “Ya Amerika ve İsrail’le olacaklar ya da..."

Konuya yakın kaynaklara göre Trump, İran'daki Kürt grupların Batı İran'ın bazı bölgelerini ele geçirmesi halinde "geniş kapsamlı ABD hava desteği" sağlayabileceğini dile getirdi.

Haberde, Trump'ın bu kapsamda İran'daki Kürt muhalif gruplar ile Irak Kürt bölgesindeki siyasi liderlerle telefon görüşmeleri yaptığı belirtildi.

"YA AMERİKA VE İSRAİL'LE OLURSUNUZ YA DA İRAN'LA"

Haberde yer alan bilgilere göre Trump, Irak Kürt siyasetinin önemli isimlerinden biri olan Bafel Talabani ile yaptığı görüşmede oldukça net bir mesaj verdi.

Irak'taki iki büyük Kürt partisinden biri olan Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden üst düzey bir yetkili, Trump'ın sözlerini şu şekilde aktardı:

"Trump açıkça söyledi: Kürtler bu savaşta bir taraf seçmek zorunda. Ya Amerika ve İsrail'le olacaklar ya da İran'la."

Habere göre Trump ayrıca Kürdistan Demokrat Partisi lideri Mesud Barzani ile de temas kurdu.