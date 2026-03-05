CANLI YAYIN
Trump’tan Kürtlere İran teklifi: “Ya Amerika ve İsrail’le olacaklar ya da..."

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

The Washington Post'un haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki rejim karşıtı grupları harekete geçirmek amacıyla Kürt liderlerle temasa geçti. Trump'ın, İranlı Kürtlerin Batı İran'da kontrol sağlaması halinde ABD hava desteği sunabileceğini söylediği öne sürüldü. İşte o tekliften çarpıcı ayrıntılar...

ABD basınından The Washington Post'un aktardığına göre Trump yönetimi, İran'a yönelik askeri saldırıların ardından Tahran yönetimine karşı ülke içindeki muhalif grupları harekete geçirme arayışına girdi.

Haberde, Trump'ın bu kapsamda İran'daki Kürt muhalif gruplar ile Irak Kürt bölgesindeki siyasi liderlerle telefon görüşmeleri yaptığı belirtildi.

Konuya yakın kaynaklara göre Trump, İran'daki Kürt grupların Batı İran'ın bazı bölgelerini ele geçirmesi halinde "geniş kapsamlı ABD hava desteği" sağlayabileceğini dile getirdi.

"YA AMERİKA VE İSRAİL'LE OLURSUNUZ YA DA İRAN'LA"

Haberde yer alan bilgilere göre Trump, Irak Kürt siyasetinin önemli isimlerinden biri olan Bafel Talabani ile yaptığı görüşmede oldukça net bir mesaj verdi.

Irak'taki iki büyük Kürt partisinden biri olan Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden üst düzey bir yetkili, Trump'ın sözlerini şu şekilde aktardı:

"Trump açıkça söyledi: Kürtler bu savaşta bir taraf seçmek zorunda. Ya Amerika ve İsrail'le olacaklar ya da İran'la."

Habere göre Trump ayrıca Kürdistan Demokrat Partisi lideri Mesud Barzani ile de temas kurdu.

İRANLI KÜRT GRUPLARA DOLAYLI DESTEK PLANI

Washington Post'un aktardığına göre Trump yönetiminin planında, Irak'taki Kürt yönetiminin İranlı Kürt grupların hareketine engel olmaması ve lojistik destek sağlaması da yer alıyor.

Ayrıca Trump'ın, İran'daki en eski Kürt muhalif hareketlerinden biri olan İran Kürdistan Demokrat Partisi (PDKI) lideri Mustafa Hicri ile de görüştüğü bildirildi.

PDKI, geçen hafta Irak Kürdistanı'nda yapılan açıklamayla altı İranlı Kürt muhalif örgütün oluşturduğu bir koalisyonun parçası olduğunu duyurmuştu.

BÖLGEYİ DAHA DA İSTİKRARSIZLAŞTIRMA RİSKİ

Söz konusu girişim, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla zaten tırmanan gerilimi daha geniş bir bölgesel çatışmaya dönüştürme riski taşıyor.

Uzmanlara göre İran'daki Kürt grupların sayısı sınırlı ve İran'ın Kürt olmayan bölgelerinde geniş destek bulmaları zor. Bu durum, İran içinde etnik gerilimlerin derinleşmesine yol açabilecek bir senaryo olarak değerlendiriliyor.

IRAK KÜRT YÖNETİMİ TEMKİNLİ

Habere göre Irak Kürt bölgesindeki liderler ise olası bir İran misillemesinden çekindikleri için temkinli davranıyor.

Irak Kürt yönetimi daha önce yaptığı açıklamada topraklarının komşu ülkelere yönelik saldırılar için kullanılmasına izin vermeyeceklerini duyurmuştu.

Ayrıca Kürt liderler son günlerde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile de temas kurarak bölgedeki sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

KÜRT GRUPLAR ARASINDA BİRLİK SORUNU

Haberde, İranlı Kürt muhalif grupların son dönemde koalisyon kurmasına rağmen geçmişte sık sık kendi aralarında anlaşmazlık yaşadıkları vurgulandı.

Bu durum, İran'da olası bir rejim değişikliği durumunda yeni bir yönetimin nasıl kurulacağı sorusunu da gündeme getiriyor.

Uzmanlara göre İran'daki Kürt gruplar arasında gerçek anlamda güçlü silahlı kapasiteye sahip tek örgüt olarak bilinen yapı ise Kürdistan Özgür Yaşam Partisi (PJAK).

PJAK'ın askeri gücünün büyük ölçüde PKK ile olan ilişkilerinden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

İSRAİL SALDIRILARI KÜRT BÖLGELERİNİ HEDEF ALDI

Washington Post'un analizine göre savaşın ilk günlerinde İran içinde Kürt ayaklanmasının zeminini hazırlayan en önemli gelişmelerden biri İsrail'in Batı İran'daki yoğun hava saldırıları oldu.

Bu saldırılarda özellikle:

  • polis güçleri
  • Devrim Muhafızları tesisleri
  • askeri altyapı

hedef alındı.

Council on Foreign Relations uzmanı Henry Barkey, İsrail'in saldırı stratejisini şöyle değerlendirdi:

"İsrail İran Kürdistanı'ndaki askeri mevzileri sistematik biçimde hedef aldı. Bu açıkça planlı bir strateji."

"TÜRKİYE AÇISINDAN DA HASSAS BİR KONU"

ABD'nin İranlı Kürt grupları silahlandırma ihtimali bölgedeki dengeleri de etkileyebilir.

Haberde, özellikle PKK ile bağlantılı grupların güç kazanmasının Türkiye açısından rahatsızlık yaratabileceği değerlendirmesine yer verildi.

PKK ile Türkiye arasında kırk yılı aşkın süren çatışmaların ardından örgütün geçtiğimiz yıl silah bırakmayı kabul ettiği ve Ankara ile barış sürecine girdiği hatırlatıldı.

ERBİL'E SALDIRILAR BASKI UNSURU OLARAK GÖRÜLÜYOR

Haberde, İran ve İran'a yakın milis grupların son günlerde Irak Kürdistanı'nın başkenti Erbil'i hedef alan saldırılar düzenlediği de aktarıldı.

Bu saldırıların amacının, Iraklı Kürtleri İran'daki muhalif hareketlere destek vermekten caydırmak olabileceği değerlendiriliyor.

PUK'lu bir yetkili ise durumun son derece hassas olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Çok zor bir durumdayız. Eğer İranlı Kürtlerin kara saldırısı başarısız olursa İran'ın Irak Kürdistanı'na nasıl tepki vereceğini bilmiyoruz. Ama aynı zamanda Trump'ın talebini de tamamen reddetmek kolay değil."

ABD VE İSRAİL SALDIRILARI YENİ KRİZ BAŞLIKLARI DOĞURUYOR

Washington Post'un haberinde, İran'daki gelişmelerin ABD ve İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı saldırılarıyla eş zamanlı ilerlediği belirtiliyor.

Bu saldırılar uluslararası hukuk açısından yoğun tartışmalara yol açarken, uzmanlar bölgeyi daha da istikrarsızlaştırabilecek yeni cephelerin açılabileceği uyarısında bulunuyor.

Trump yönetiminin Kürt gruplarla kurduğu temasların da İran içindeki dengeleri ve bölgesel güvenliği doğrudan etkileyebilecek bir adım olduğu değerlendiriliyor.

