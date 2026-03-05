İsrail'den Tahran'da siteye saldırı! A Haber vurulan toplu konutta

İran'ın başkenti Tahran, 28 Şubat'tan bu yana ABD-İsrail tarafından yoğun şekilde bombalanırken, kentteki yıkım giderek artıyor. Tahran'da en fazla yıkımın olduğu yerlerden biri de İran-Irak Savaşı'nda ölen İranlı askerlerin ailelerinin yaşadığı "Şehit Burucerdi Sitesi" oldu. Onlarca ailenin yaşadığı söz konusu site dün ABD-İsrail saldırılarının hedefi oldu.

İsrail ordusu, Tahran'da sivillerin yaşadığı Şehit Burucerdi sitesini dün ve bugün olmak üzere üst üste hedef aldı. Onlarca bombanın düştüğü bölgede yerleşim yerleri harabeye dönerken, saldırılarda aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu 18 sivil hayatını kaybetti.