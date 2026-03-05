CANLI YAYIN

İsrail'den Tahran'da siteye saldırı! A Haber vurulan toplu konutta

İsrail ordusu, Tahran’da sivillerin yaşadığı Şehit Burucerdi sitesini dün ve bugün olmak üzere üst üste hedef aldı. Onlarca bombanın düştüğü bölgede yerleşim yerleri harabeye dönerken, saldırılarda aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu 18 sivil hayatını kaybetti. A Haber ekibi, bölgedeki saldırının ardından yaşanan insani dramı yerinde görüntüledi.

İran'ın başkenti Tahran, 28 Şubat'tan bu yana ABD-İsrail tarafından yoğun şekilde bombalanırken, kentteki yıkım giderek artıyor. Tahran'da en fazla yıkımın olduğu yerlerden biri de İran-Irak Savaşı'nda ölen İranlı askerlerin ailelerinin yaşadığı "Şehit Burucerdi Sitesi" oldu. Onlarca ailenin yaşadığı söz konusu site dün ABD-İsrail saldırılarının hedefi oldu.

GÖRGÜ TANIKLARI A HABER'E KONUŞTU

İsrail'den Tahran'da siteye saldırı! A Haber vurulan toplu konutta - 1

SİVİL YERLEŞİM ALANLARI HEDEF ALINDI
Tahran'da meskun bir mahal olan Şehit Burucerdi sitesi, İsrail bombardımanı sonrası adeta bir enkaza dönüştü. Dün gerçekleştirilen saldırının ardından bölgede inceleme yapan A Haber ekibi, tam o anlarda ikinci bir bombardımana tanıklık etti.

Onlarca bombanın düştüğü bölgede sivil araçların hurda yığınına döndüğü görülürken, saldırıların herhangi bir askeri hedef gözetmeksizin doğrudan sivil yaşam alanlarına yapılması dikkat çekti.

İsrail'den Tahran'da siteye saldırı! A Haber vurulan toplu konutta - 2

18 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
Saldırının dehşetini bizzat yaşayan bir görgü tanığı, patlama anlarını anlatırken, "Saat 11.43 sularında müthiş bir patlama sesi duyduk. Burası tamamen meskun bir alan, sivil bir bölge ve burada herhangi bir askeri tesis bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki can kayıplarına ilişkin acı tabloyu paylaşan tanık, "Üzülerek söylemem gerekiyor ki 18 sivil hayatını kaybetti. Bunlardan birkaçı çocuktu, bazıları ise işten eve dönen veya dinlenmeye çekilen ev hanımları ve işçilerdi" sözleriyle yaşanan katliamı aktardı.

İsrail'den Tahran'da siteye saldırı! A Haber vurulan toplu konutta - 3

BOMBALARIN GÖLGESİNDE CANLI YAYIN
A Haber ekibi bölgedeki gelişmeleri aktarırken, İsrail jetleri bölgeyi vurmaya devam etti. Muhabir, saldırı anında yaşadıkları tehlikeyi dile getirirken, "Biz bu noktaya gelirken onlarca nokta vuruldu, mecburiyetten bir köprünün altına sığınmak zorunda kaldık. Yanı başımıza, yaklaşık 100-200 metre ötemize bombalar düştü" dedi.

İsrail'den Tahran'da siteye saldırı! A Haber vurulan toplu konutta - 4

Bölgedeki sivil halkın büyük bir korku içinde olduğunu belirten muhabir, "Saldırı sonrası sitelerin hepsi boşaltılmış durumda. İnsanların bir kısmı parklarda toplanırken, bir kısmı ise bölgeyi terk etmek zorunda kaldı" diyerek sahadaki son durumu paylaştı.

