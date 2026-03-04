CANLI YAYIN

CANLI | ABD ve İsrail'in saldırılarına İran'dan misilleme! Azerbaycan'dan İran'a yanıt | Türkiye'den tepki

ABD ve İsrail'in 28 Şubat sabahı İran'a karşı başlattığı saldırılarda ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey isim suikast sonucu hayatını kaybetti. Tahran yönetimi, saldırılara karşılık Körfez ülkelerindeki ABD ve İngiliz üslerini hedef alarak misilleme saldırılarında bulunurken, İsrail'in Tel Aviv, Hayfa ve Beyt Şemes bölgelerine çok sayıda füze fırlattı. Sabah saatlerinde Nahçıvan Havalimanı'na düştüğü iddia edilen füzenin ardından Azerbaycan'dan açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Aliyev açıklamasında "İran'ın özür dilemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı. Türkiye'den ise İran'a tepki geldi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'ı hedef alarak başlattığı saldırılarda Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney olmak üzere çok sayıda üst düzey ismin öldürülmesiyle Orta Doğu yeni bir krize sürüklendi.

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

16:36

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı:  Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bugün (5 Mart) gerçekleştirilen İHA saldırılarını şiddetle kınıyoruz.
Bölgede üçüncü ülkeleri hedef alan ve savaşın yayılması riskini artıran saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.
Türkiye, her zaman olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycan'ın yanında durmaya devam edecektir.

 

16:18

ABD-İSRAİL SALDIRILARINDA 2 OKUL DAHA ZARAR GÖRDÜ

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında başkent Tahran'da 2 okulun hasar gördüğü bildirildi.

Fars Haber Ajansı tarafından paylaşılan görüntülerde, Tahran'ın güneybatısındaki Rebat Kerim ilçesine bağlı Perend Mahallesinde saldırılarda hasar gören okullar yer aldı.

Saldırıda okulların çevresindeki evlerin de hasar gördüğü ancak ölen veya yaralanan olmadığı kaydedildi.

İran'da 28 Şubat'ta başlayan saldırılar nedeniyle, okullarda eğitime geçici olarak ara verilmişti.

16:05

BAKAN FİDAN AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

 Bakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Nahçıvan’a yapılan saldırı ele alındı.

 

15:41

"İRAN'A KARŞI OPERASYONLARA KATILMAYACAĞIZ"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev yaptğı açıklamada "İran'a karşı operasyona katılmıyoruz. İran terör eylemi gerçekleştirdi. Bizden özür dilemeliler. Dilemezlerse gerekeni yaparız." ifadelerini kullandı. 

 

15:15

İRAN'DAN NAHÇIVAN AÇIKLAMASI: BİZ VURMADIK

İran, Azerbaycan'ın Nahçıvan Havalimanı'na düşen İran füzesini kendilerinin ateşlemediğini açıkladı. 
15:00

İSRAİL HÜRREMEBAD'DA SİVİLLERİ VURDU

İsrail işgal güçleri, İran'ın Hürremebad ilinde sivil yerleşim yerlerini hedef aldı.

14:27

İRAN'DA CAN KAYBI YÜKSELİYOR!

İran saldırılarda can kaybının bin 230'a yükseldiğini açıkladı.
14:14

CENTCOM: SAVAŞ EYLÜL'E KADA SÜREBİLİR

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran ile savaşın Eylül ayına kadar sürebileceğini açıkladı. 
14:12

İRAN: İSRAİL'DE HAVALİMANINI HEDEF ALDIK

İran, İsrail'de bir havalimanını vurduklarını açıkladı. 
13:52

RUTTE: TÜRKİYE'DE FÜZE DÜŞÜRÜLMESİ CİDDİ BİR OLAYDI

Mark Rutte, Türkiye’de yaşanan füze olayının “ciddi” olduğunu belirterek NATO’nun durumu yakından takip ettiğini açıkladı. Rutte, buna karşın NATO’nun kolektif savunma mekanizmasını içeren 5. maddenin şu aşamada devreye girmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

NATO Genel Sekreteri, olayın ittifakın teyakkuz halinde olduğunu gösterdiğini vurgulayarak, “Türkiye’deki olay NATO’nun ne kadar dikkatli ve tetikte olduğunu ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

“İRAN AVRUPA İÇİN DE TEHDİT OLMA NOKTASINA GELMİŞTİ”

Rutte açıklamasında İran’ın askeri programına da değindi. İran’ın özellikle füze ve nükleer kapasitesi nedeniyle Avrupa için de potansiyel bir tehdit haline gelmeye yaklaştığını savunan Rutte, bu durumun Batılı müttefikler açısından ciddi güvenlik endişeleri doğurduğunu belirtti.

TRUMP’A DESTEK MESAJI

NATO Genel Sekreteri, ABD’nin İran’a yönelik son hamlelerine de destek verdi. Rutte, Donald Trump’ın İran’ın nükleer ve füze kapasitesini hedef alan adımlarını desteklediklerini söyledi.

Rutte, İran’ın gelecekte yeniden tehdit oluşturmaması gerektiğini vurgulayarak, “İran’ın artık tehdit oluşturmayacağından emin olmalıyız” dedi.

NATO GELİŞMELERİ YAKINDAN İZLİYOR

Rutte’nin açıklamaları, Türkiye’de yaşanan füze olayı ve İran ile artan gerilim nedeniyle NATO’nun gelişmeleri yakından takip ettiğini ortaya koydu. İttifak yetkilileri, müttefik ülkelerin güvenliğinin sağlanması için durum değerlendirmelerinin sürdüğünü belirtiyor.

13:22

İRAN SRİ LANKA'DAN YARDIM TALEP ETTİ

Sri Lanka Dışişleri Bakan Yardımcısı: İran, savaş gemisi saldırısında ölen denizcilerin cenazelerinin ülkeye nakledilmesi için Sri Lanka’dan yardım talep etti.

NE OLMUŞTU?

Sri Lanka donanması ve savunma bakanlığı kaynaklarının Reuters’a verdiği bilgiye göre, Sri Lanka açıklarında bir İran gemisine düzenlenen denizaltı saldırısının ardından en az 101 kişi kaybolmuş, 78 kişi ise yaralanmıştı.

12:52

KREMLİN: İRAN RUSYA’DAN SİLAH TALEBİNDE BULUNMADI

Kremlin, Perşembe günü yaptığı açıklamada Iran’ın Moskova’dan silah tedariki talebiyle herhangi bir başvuruda bulunmadığını bildirdi. Açıklamada ayrıca Russia’nın bu konudaki tutumunun zaten bilindiği ifade edildi.

12:19

BARZANİ: SAVAŞIN BİR PARÇASI OLMAYACAĞIZ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, bölgenin devam eden bölgesel çatışmaların bir parçası olmayacağını ve gerilimi düşürmeye yönelik diplomatik çabaları desteklemeyi sürdüreceğini söyledi.

IKBY Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Barzani, bu değerlendirmeyi İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde dile getirdi.

İRAN İLE İLİŞKİLER VE BÖLGESEL GELİŞMELER ELE ALINDI

IKBY Başkanlığı açıklamasına göre iki yetkili, İran ile IKBY arasındaki ilişkileri gözden geçirirken bölgedeki son gelişmeleri ve bunların olası sonuçlarını da değerlendirdi.

Taraflar ayrıca bölgede barış ve istikrarın korunmasının önemini vurguladı.

“KÜRDİSTAN BÖLGESİ ÇATIŞMALARIN PARÇASI OLMAYACAK”

Barzani görüşmede, IKBY’nin “çatışmaların parçası olmayacağını” belirterek, Kürdistan Bölgesi’nin “barışın bir unsuru olmaya devam edeceğini” söyledi.

IKBY’nin, gerilimi azaltmayı ve bölge halkını savaş tehdidinden korumayı amaçlayan diplomatik girişimleri desteklemeyi sürdüreceğini ifade etti.

SINIR GÜVENLİĞİ VURGUSU

Görüşmede ayrıca sınır güvenliğinin korunmasının önemi üzerinde duruldu.

Taraflar, bölgenin istikrarsızlaştırılmasına yönelik girişimlerin önlenmesi ve gerilimin daha da tırmanmasının engellenmesi için sınır güvenliğinin kritik rol oynadığını vurguladı.

ABD VE İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI DA GÜNDEMDEYDİ

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre telefon görüşmesinde, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri saldırılarının sonuçları da ele alındı.

Barzani, saldırılarda hayatını kaybedenler için İran’a taziyelerini iletti ve IKBY’nin Tahran ile dostane ilişkileri sürdürme ve güçlendirme konusundaki kararlılığını yineledi.

İRAN: SALDIRILAR BÖLGESEL GÜVENLİĞİ ARTIRDI

İran Dışişleri Bakanı Araghchi ise söz konusu askeri saldırıların bölgede güvenlik risklerini artırdığını ve küresel ölçekte daha geniş sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

GÜVENLİK İŞ BİRLİĞİ VE BÖLGESEL İSTİKRAR

Taraflar ayrıca İran ile IKBY arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi konusunu da ele aldı. Bu çerçevede, İran-Irak güvenlik iş birliği anlaşması kapsamında sınır güvenliğinin sağlanması ve üçüncü tarafların bölgeyi istikrarsızlaştırma girişimlerinin önlenmesi gerektiği vurgulandı.

11:58

AZERBAYCAN: CEVAP HAKKIMIZ SAKLIDIR

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: 

İran topraklarından gerçekleştirilen bu insansız hava aracı saldırılarını şiddetle kınıyoruz.

Azerbaycan topraklarına yönelik bu saldırı, uluslararası hukukun norm ve ilkelerine aykırıdır ve bölgedeki gerilimi artırmaya hizmet etmektedir.

Azerbaycan tarafı, uygun misilleme önlemleri alma hakkını saklı tutar.

11:37

ABD'YE AİT F-15 SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

İsrail’de yayın yapan Kanal 14 televizyonu, ABD’ye ait bir F-15 savaş uçağının İran’ın batısında düştüğünü bildirdi.

Kanalın haberine göre, uçak yere çarpmadan önce mürettebat paraşütle atladı. Mürettebatın İran topraklarında kaldığı ifade edildi.

Haberde, daha sonra ABD ve İsrail güçlerinden oluşan ortak bir ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonla mürettebatın kurtarıldığı öne sürüldü.

11:25

ABD SAVAŞ BAKANI'NDAN İSRAİL'E: SONUNA KADAR DEVAM EDİN, BİZ SİZİNLEYİZ.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, gece saatlerinde ABD’li mevkidaşı, Pentagon’un başındaki Pete Hegseth ile telefon görüşmesi yaptı. Açıklama Katz’ın ofisinden geldi.

Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Katz, İran saldırılarında hayatını kaybeden 6 ABD askerinin ölümü nedeniyle taziyelerini iletti. Ayrıca İsrail’in, bölgede görev yapan ABD askerlerinin güvenliğinin korunmasına yardımcı olmak için elinden geleni yapmaya devam edeceğini söyledi.

Açıklamada, Katz’ın ABD Başkanı Donald Trump’a İsrail’e verdiği büyük destek için teşekkür edilmesini istediği belirtildi. Katz ayrıca Trump ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasındaki İran’a karşı iş birliğinin “bölgesel ve küresel tarihi değiştirdiğini” ifade etti.

Katz, Hegseth’e ayrıca İran’ın füze tehdidine karşı İsrail vatandaşlarının savunulmasına sağlanan kapsamlı destek ve yardımlar için teşekkür etti. İsrail Savunma Bakanı, savaşın hedeflerine ulaşılması için iki ülke orduları arasındaki yakın ve eşi görülmemiş iş birliğine dikkat çekti.

Savunma Bakanlığı açıklamasına göre Hegseth ise iki ülke orduları arasındaki “benzeri görülmemiş iş birliğini” ve İsrail ordusunun (IDF) kabiliyetlerini övdü.

Hegseth’in Katz’a şu mesajı verdiği aktarıldı:

“SONUNA KADAR DEVAM EDİN, BİZ SİZİNLEYİZ.”

11:19

İRAN İHA'SI NAHÇIVAN'A DÜŞTÜ

İran'a ait İHA Nahçıvan Havalimanı'na düştü. Azerbaycan, saldırıda 2  kişinini yaralandığını duyurdu.
10:47

KATAR BASINI: DOHA'DA PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Katar basınnı geçtiği son dakika bilgisine göre ülkenin başkenti Doha'da patlama sesleri duyuldu. 
10:41

İSRAİL TAHRAN'DA BİR SİTEYİ HEDEF ALDI

İsrail işgal güçlerinin İran'ın başkenti Tahran'da bir siteyi hedef almasının sonucu 18 İranlı hayatını kaybetti. 

10:34

BASRA KÖRFEZİ'NDE ABD GEMİSİNE SALDIRI

İran medyasnını bildirdiğine göre Körfez'in kuzeyinde yabker gemisi, İran Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alındı.
10:32

PENTAGON: SAVAŞIN MALİYETİ GÜNLÜK 1 MİLYAR DOLAR

ABD Savunma Bakanlığı merkez binası Pentagon, savaşın günlük maliyetini 1 milyar dolar olarak açıkladı. 
10:25

HİZBULLAH: ASLA PES ETMEYECEĞİZ

İsrail ve ABD'nin saldırılarda bulunduğu İran'da Hizbullah, asla pes etmeyeceklerini açıkladı. 
10:06

İRAN: BATI SINIRINDAKİ AYRILIKÇI GREUPLARI VURDUK

İran, Irak sınırından ülkesine sokulan ABD ve İsrail destekli ayrılıkçı grupları hedef aldığını açıkladı. 
09:45

İSRAİL İŞGAL GÜÇLERİNDEN TAHRAN'A HAVA SALDIRISI

 İsrail işgal güçlerinin İran'a yeni hava saldırısı başlattığını duyurmasının ardından Tahran'ın kuzeybatısında ve Kerec kentinde patlamalar oldu.

AA muhabirinin aktardığına göre, sabah saatlerinde Tahran'da savaş uçağı sesleri ve ardından patlama sesi duyuldu.

Kerec kentinde de art arda patlamaların meydana geldiği kaydedildi.

İsrail işgal güçleri, İran'a yeni bir saldırı başlattığını duyurmuştu.