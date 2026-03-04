CANLI | ABD ve İsrail'in saldırılarına İran'dan misilleme! Azerbaycan'dan İran'a yanıt | Türkiye'den tepki
ABD ve İsrail'in 28 Şubat sabahı İran'a karşı başlattığı saldırılarda ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey isim suikast sonucu hayatını kaybetti. Tahran yönetimi, saldırılara karşılık Körfez ülkelerindeki ABD ve İngiliz üslerini hedef alarak misilleme saldırılarında bulunurken, İsrail'in Tel Aviv, Hayfa ve Beyt Şemes bölgelerine çok sayıda füze fırlattı. Sabah saatlerinde Nahçıvan Havalimanı'na düştüğü iddia edilen füzenin ardından Azerbaycan'dan açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Aliyev açıklamasında "İran'ın özür dilemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı. Türkiye'den ise İran'a tepki geldi.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'ı hedef alarak başlattığı saldırılarda Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney olmak üzere çok sayıda üst düzey ismin öldürülmesiyle Orta Doğu yeni bir krize sürüklendi.
"ŞİDDETLE KINIYORUZ"
Dışişleri Bakanlığı: Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bugün (5 Mart) gerçekleştirilen İHA saldırılarını şiddetle kınıyoruz.
Bölgede üçüncü ülkeleri hedef alan ve savaşın yayılması riskini artıran saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.
Türkiye, her zaman olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycan'ın yanında durmaya devam edecektir.
ABD-İSRAİL SALDIRILARINDA 2 OKUL DAHA ZARAR GÖRDÜ
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında başkent Tahran'da 2 okulun hasar gördüğü bildirildi.
Fars Haber Ajansı tarafından paylaşılan görüntülerde, Tahran'ın güneybatısındaki Rebat Kerim ilçesine bağlı Perend Mahallesinde saldırılarda hasar gören okullar yer aldı.
Saldırıda okulların çevresindeki evlerin de hasar gördüğü ancak ölen veya yaralanan olmadığı kaydedildi.
İran'da 28 Şubat'ta başlayan saldırılar nedeniyle, okullarda eğitime geçici olarak ara verilmişti.
BAKAN FİDAN AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Bakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Nahçıvan’a yapılan saldırı ele alındı.