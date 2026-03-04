Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, bölgenin devam eden bölgesel çatışmaların bir parçası olmayacağını ve gerilimi düşürmeye yönelik diplomatik çabaları desteklemeyi sürdüreceğini söyledi.

IKBY Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Barzani, bu değerlendirmeyi İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde dile getirdi.

İRAN İLE İLİŞKİLER VE BÖLGESEL GELİŞMELER ELE ALINDI

IKBY Başkanlığı açıklamasına göre iki yetkili, İran ile IKBY arasındaki ilişkileri gözden geçirirken bölgedeki son gelişmeleri ve bunların olası sonuçlarını da değerlendirdi.

Taraflar ayrıca bölgede barış ve istikrarın korunmasının önemini vurguladı.

“KÜRDİSTAN BÖLGESİ ÇATIŞMALARIN PARÇASI OLMAYACAK”

Barzani görüşmede, IKBY’nin “çatışmaların parçası olmayacağını” belirterek, Kürdistan Bölgesi’nin “barışın bir unsuru olmaya devam edeceğini” söyledi.

IKBY’nin, gerilimi azaltmayı ve bölge halkını savaş tehdidinden korumayı amaçlayan diplomatik girişimleri desteklemeyi sürdüreceğini ifade etti.

SINIR GÜVENLİĞİ VURGUSU

Görüşmede ayrıca sınır güvenliğinin korunmasının önemi üzerinde duruldu.

Taraflar, bölgenin istikrarsızlaştırılmasına yönelik girişimlerin önlenmesi ve gerilimin daha da tırmanmasının engellenmesi için sınır güvenliğinin kritik rol oynadığını vurguladı.

ABD VE İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI DA GÜNDEMDEYDİ

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre telefon görüşmesinde, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri saldırılarının sonuçları da ele alındı.

Barzani, saldırılarda hayatını kaybedenler için İran’a taziyelerini iletti ve IKBY’nin Tahran ile dostane ilişkileri sürdürme ve güçlendirme konusundaki kararlılığını yineledi.

İRAN: SALDIRILAR BÖLGESEL GÜVENLİĞİ ARTIRDI

İran Dışişleri Bakanı Araghchi ise söz konusu askeri saldırıların bölgede güvenlik risklerini artırdığını ve küresel ölçekte daha geniş sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

GÜVENLİK İŞ BİRLİĞİ VE BÖLGESEL İSTİKRAR

Taraflar ayrıca İran ile IKBY arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi konusunu da ele aldı. Bu çerçevede, İran-Irak güvenlik iş birliği anlaşması kapsamında sınır güvenliğinin sağlanması ve üçüncü tarafların bölgeyi istikrarsızlaştırma girişimlerinin önlenmesi gerektiği vurgulandı.