CANLI | Savaş Orta Doğu'nun tamamına mı yayılıyor? Hedef Türk bölgelerinde etnik bölünme! A Haber ekipleri Tahran ve Tel Aviv'de

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber
CANLI | Savaş Orta Doğu'nun tamamına mı yayılıyor? Hedef Türk bölgelerinde etnik bölünme! A Haber ekipleri Tahran ve Tel Aviv'de

Orta Doğu ateş çemberine döndü. ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta müzakere masasını devirerek başlattığı İran saldırısı 5. gününde şiddetini artırıyor. Hamaney’in ölümü sonrası Tahran intikam füzelerini ateşledi, Hürmüz Boğazı kapatıldı. Savaşın faturası ağırlaşırken CIA’in İran içindeki muhalif grupları silahlandırdığı iddiası bölgeyi karıştırdı. A Haber ekipleri ateş hattında. İşte büyük hesaplaşmanın tüm detayları...

Orta Doğu'da gerilim sıcak çatışmaya dönüştü. ABD-İsrail ittifakının İran'a yönelik saldırıları 5. gününde topyekûn savaşa evrildi. İran, Hint Okyanusu'nda bir ABD destroyerini füzelerle vurduğunu iddia ederken Hürmüz Boğazı'nı kapatarak küresel enerji hattına darbe indirdi. Öte yandan CIA'in İran'da iç ayaklanma planlarının deşifre olduğu öne sürülüyor. Savaşın nabzını Emine Kavasoğlu Tel Aviv'den, Ekber Karabağ ise Tahran'dan tutuyor. Karşılıklı ağır darbelerin ve perde arkasındaki kirli oyunların tüm detayları ateş hattından A Haber'de.

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

Orta Doğu’da tansiyon doruktaOrta Doğu’da tansiyon doruktaORTA DOĞU'DA TANSİYON DORUKTA

CANLI ANLATIM

01:32

DEMİR KUBBE ÇARESİZ KALDI! İRAN FÜZELERİ O HATTI NASIL DELDİ?

Orta Doğu’daki füze düellosu tüm hızıyla sürerken, İsrail’in ‘geçilemez’ denilen hava savunma sistemi Demir Kubbe’nin zafiyetleri gün yüzüne çıktı.

İSRAİL'İN DEMİR KUBBE'Sİ NASIL ÇÖKTÜ?

A Haber ekranlarına konuk olan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, İran’ın dron ve füze paketlerinin bölgedeki stratejik boşlukları nasıl kullandığını ve savunma katmanlarının neden yetersiz kaldığını çarpıcı detaylarla anlattı.

Suriye ve Irak hava sahasının adeta bir "operasyon otobanına" dönüştüğünü belirten Olçar, bölgedeki jeopolitik dengelerin saldırı güzergahlarını nasıl şekillendirdiğini tek tek deşifre etti.

İsrail’in karmaşık coğrafyasında Demir Kubbe’nin yetersiz kaldığı noktaları değerlendiren Doç. Dr. Kemal Olçar, "Demir Kubbe teşkilatı aslında ülkenin her tarafını koruyacak şekilde dizayn edilmiş durumda ancak bir hassasiyeti var; o da katman sayısı az, irtifa sayısı ve menzili çok düşük; 70 kilometre filan" ifadelerini kullandı.

Geniş arazilerden atılan füze sürülerinin savunma hattını kolayca aşabileceğini belirten Olçar, "Bu araziden atılabilecek herhangi bir füze sürüsü doğrudan ülkenin herhangi bir tarafına rahatlıkla düşer ve mutlaka etki yapar" sözleriyle sistemin zayıf karnına dikkat çekti. 

Saldırıların gerçekleştirildiği hava koridorlarındaki otorite boşluğunu analiz eden Kemal Olçar, "İsrail dikey katmanlar halinde hava savunmasını dizayn etmiş ancak yatay katmanda Irak coğrafyası boş, oradan elini kolunu sallayıp geçiyor. Suriye de boş. Bu yüzden Şahit 129 ve 136 modelleri Irak-Suriye topraklarından direkt geliyor" sözleriyle aktardı. 

01:15

A HABER EKİBİ ATEŞ HATTINDA! TEL AVIV’DE KORKU VE PANİK HAKİM

Orta Doğu’da tansiyon düşmek bilmezken, İran ve Hizbullah’ın eş zamanlı operasyonlarıyla sarsılan İsrail’de tam bir kaos hakim. Tel Aviv sokakları bomboş kalırken, halk sığınaklara hapsolmuş durumda. Bölgedeki gelişmeleri anbean takip eden A Haber Muhabiri Emine Kavasoğlu, Tel Aviv merkezindeki yoğun füze saldırılarını, İsrail’in uyguladığı sıkı sansürü ve sokaklardaki korku dolu atmosferi yerinden aktardı.

Saldırıların ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerin bir kısmının gerçeği yansıtmadığını belirten A Haber Muhabiri Emine Kavasoğlu, 'Beni Bırak' mahallesindeki bir füze düştüğü iddiası üzerine bölgeye gittiklerini, Emine Kavasoğlu, "Adres birebir doğruydu ancak orada ne bir patlama yaşanmıştı ne de dumanlar yükseliyordu o paylaşılmış görüntüler gibi. Aslında büyük bir dezenformasyon da var" sözleriyle aktardı.

TEL AVİV'DE SİREN SESLERİ! A HABER ÇATIŞMA CEPHESİNDE

TEL AVİV'DE PATLAMA SESLERİ

İran’ın saldırı dozunu artırmasıyla Tel Aviv’de sessizliğin yerini devasa patlamaların aldığını dile getiren Kavasoğlu, normalde kısa süren uyarıların bu kez dakikalarca kesilmediğini, Emine Kavasoğlu, "Normalde belki 1-1.5 dakika süren o alarm sesleri bu kez 4-5 dakika boyunca çalmaya devam etti ve hemen ardından da çok yoğun bir hava saldırısı başladı" şeklinde konuştu.

Saldırıların sonuçlarına dair İsrail tarafından resmi bir bilgi paylaşılmadığına dikkat çeken Kavasoğlu, basına yönelik kısıtlamaların altını çizerek, Emine Kavasoğlu, "Çok şeffaf olmadığını söyleyebiliriz çünkü bir acziyet görüntüsü belki de vermek istemiyor İsrail. Yenilmez denilen, aşılmaz denilen demir kubbelerin aşıldığı, yenildiği izlenimini yaratmak istemiyor" sözleriyle İsrail’in uyguladığı "perdeleme" stratejisini deşifre etti.

22:51

İŞTE İSRAİL'İN GÖBEĞİNE DÜŞEN İRAN FÜZESİ

ABD/İsrail-İran arasında yaşanan gerilim her geçen gün artarak devam ediyor. Orta Doğu’nun alev hattına döndüğü bu saatlerde ülkeler karşılıklı misilleme saldırılarını sürdürüyor. Öte yandan İran’dan havalanarak İsrail’in merkezine düşen füze kameralara böyle yansıdı.

İŞTE İSRAİL'İN GÖBEĞİNE DÜŞEN İRAN FÜZESİ
22:41

SAVAŞIN 5. GÜNÜNDE TAHRAN'DAKİ SON DURUM NE?

İsrail-ABD'nin İran'a başlattığı saldırıların 5'inci gününde Orta Doğu'da gerilim hızla tırmanırken, Tahran'daki son durumu A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı. 

İRAN SAVAŞINDA 5. GÜN! TAHRAN'DAKİ SON DURUM NEDİR?

DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN İSRAİL'E SALDIRI 

Karabağ İsrail'in İran'a karşı saldırılarını sürdürdüğünü belirterek "Bugün sabah saatlerinde İran Devrim Muhafızları’ndan İsrail’e yönelik ve Amerika Birleşik Devletleri’ne yönelik bir saldırı dalgası başlatıldığına ilişkin resmi açıklama yapıldı. Genellikle Devrim Muhafızları her saldırı dalgasıyla ilgili ülke medyasına bilgilendirmede bulunuyor.

Ancak nedense sabah saatlerinden sonra bu açıklamadan sonra İran Devrim Muhafızları’ndan başka bir açıklama gelmedi. Hatta ben merak ettim acaba artık İran vurmuyor mu İsrail’i diye. Hatta bu merakımı gidermek için az önce Emine’ye de ulaştım, dedim: "Emine oraya İran füzeleri düşüyor mu düşmüyor mu? Yoksa saldırılar durmuş mudur?" Dedi: "Yok, İran’ın füzeleri geliyor." Bu da şu demek oluyor ki; İran İsrail’i vursa da bu kez resmi açıklama yapmıyor. Neden yapmıyor onu da tam olarak bilmiş değilim ancak dediğim üzere bugün sadece bir kez İran Devrim Muhafızları’ndan İsrail’e yönelik ve ABD’nin bölgedeki üslerine yönelik saldırı yapıldığına ilişkin açıklama geldi." dedi. 

Karabağ Irak'ta terör yapılarının İran içerisinde iç karışıklık çıkarmalarına ilişkin iddialar üzerine; "Bir açıklama da Kuzey Irak ile ilgili geldi. Oradaki bazı ayrılıkçı gruplara, terör gruplarına ilişkin de bir İran’ın saldırısı söz konusudur ki o grupların İran içine sızması da öngörüler arasındadır ve İran bu konuyla ilgili rahatsızlığını da karşı tarafa, Bağdat yönetimine de bildirmiş durumda." ifadelerinin kullandı. 

"MÜCTEBA HAMANEY GÜÇLÜ BİR ADAY OLARAK GÖSTERİLİYOR"

Hamaney'in ölümünün ardından oğlu Mücteba Hamaney'in yeni dini lider olarak göreve geleceği iddialarına değinen Karabağ "Diğer taraftan bugün gün içinde de Tahran’a yine saldırılar söz konusu oldu. Tahran’ın doğu bölgesindeki bir alana saldırı oldu ve orada da yine hayatını kaybeden insanlar vardı. Diğer taraf sıkça tartışılan bir konu var o da ülke liderinin yerine geçeceği isimle ilgili. Bana sorarsanız en kuvvetli aday an itibarıyla Ayetullah Ali Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney. Ancak nedense son beş gündür yani bu olay olduktan sonra babası öldürüldükten sonra hiç basının önüne çıkmadı. Yani bir açıklaması da olmadı, hatta yazılı açıklaması bile olmadı. O yüzden belki de güvenlik gerekçesiyle böyle bir şey yapılmıştır. En güçlü aday olarak kendisi gösteriliyor. Basında çok sayıda isimden bahsediliyor, bazen farklı açıklamalar oluyor.Ancak gelen resmi açıklamada bu konuyla ilgili karar verici mekanizmanın Uzmanlar Meclisi olduğu ifade edildi ve özellikle savaş durumu dolayısıyla bu sürecin gecikebileceği ifade edildi. Bugünden başlamak üzere ülke lideri için üç gün boyunca da Tahran’da merasimler icra edilecekti ancak gelen bilgilerde de bu merasimlerin de ertelendiği ifade edildi." dedi. 

CENAZE TÖRENİ ERTELENDİ 

Ekber Karabağ, Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreninin savaş nedeniyle ertelendiğini vurgulayarak Haziran ayında gerçekleşen 12 gün savaşlarında ise benzer olayın gerçekleştiğini belirtti "Son olarak şunu belirteyim aslında bu da benim dikkatimi çekti çünkü Haziran ayında da benzeri bir durumu yaşamıştık. Haziran ayında İranlı üst düzey bazı komutanlar hayatını kaybettiğinde onlar için birkaç gün sonra cenaze töreni yapılacağı ifade edilmişti. Ancak İran o tarihte savaş devam ettiğinden dolayı o cenaze törenlerinin yapılmayacağını ve erteleneceğini ifade etti ve ancak savaş bittikten sonra o cenaze törenleri yapıldı." dedi. 

17:58

TAHRAN’DA PATLAMA SESLERİ VE SINIRDA FÜZE HAREKETLİLİĞİ

İran'dan son durumu aktaran A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, "İran bugün bu terör gruplarını üç füzeyle vurdu, iki gün önce de insansız hava araçlarıyla benzer operasyonlar düzenlenmişti" dedi. Söz konusu 5 ayrılıkçı grubun, ABD ve İsrail’in desteğiyle İran içinde kontrolü ele geçirmek üzere birleştiği iddia ediliyor.

TAHRAN'DAKİ SON DURUM A HABER'DE!

İSRAİL’İN URMİYE PLANI VE İNSANİ FELAKET KAPIDA
Gerilimin bir diğer merkez üssü ise Türkiye sınırına sadece 50 kilometre mesafedeki Urmiye oldu. Batı Azerbaycan eyaletinin merkezi olan Urmiye’de askeri tesislerin ve karakolların İsrail tarafından hedef alındığı belirtiliyor. Bu durumun terör gruplarının bölgeye sızmasını kolaylaştırabileceği vurgulanırken, bölgedeki Azerbaycan Türklerinin bu duruma sert tepki göstereceği ve ciddi bir sivil can kaybı yaşanabileceği endişesi hakim. İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, "Iraklı yetkililerle bu meselenin önüne geçilmesi için ortak çalışma yürütülmesi konusunu görüştük" ifadelerini kullanarak diplomatik temasların sürdüğünü belirtti.

ABD VE İSRAİL ELÇİLİKLERİNE AÇIK TEHDİT
İran cephesinden gelen açıklamalar, savaşın bölge geneline yayılabileceğinin sinyallerini veriyor. İsrail’in, Lübnan’daki İran elçiliğini hedef alma ihtimaline karşılık Tahran’dan çok sert bir uyarı geldi. İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, "Eğer İsrail, İran’ın Lübnan’daki elçiliğini hedef alırsa, İran da misilleme olarak ABD ve İsrail’in bölgedeki elçiliklerini hedef alacaktır" açıklamasında bulunarak kırmızı çizgilerini ilan etti.

DEVLET BİNALARI BOŞALTILDI, İLETİŞİM KESİLDİ
İran içinde de olağanüstü güvenlik önlemleri devrede. Muhtemel bir saldırıya karşı devlet binaları ve askeri karakolların boşaltıldığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan halka teşekkürlerini iletirken, oğlu Yusuf Pezeşkiyan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yusuf Pezeşkiyan, "Günlerdir babama ulaşamıyorum, iletişim araçları dinlendiği için güvenlik gerekçesiyle böyle bir kopukluk yaşanıyor" diyerek ülkedeki güvenlik seviyesinin ne boyutta olduğunu gözler önüne serdi. Öte yandan, ülke lideri için planlanan üç günlük anma etkinliklerinin son gelen bilgilerle iptal edildiği bildirildi.

17:26

TEL AVIV'DE SİREN SESLERİ YÜKSELİYOR

Bölgede sıcak noktada bulunan A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu, dakikalarca süren siren seslerini, havada yaşanan olağanüstü askeri trafiği ve İran’dan gelen "küresel hedef" tehditlerini anbean aktardı.

Saldırı uyarılarının sıklaştığı bölgedeki atmosferi aktaran A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu, "Yine Tel Aviv’den yüksek dozda siren sesleri çalmaya başladı. Yaklaşık birkaç dakikadan bu yana sirenler çalıyor ve bu bugün için üçüncü yüksek dozlu uyarı diyebiliriz. Dört gündür buradayız ve ilk kez bu kadar şiddetli, bu kadar uzun süreli siren seslerini duyduğumuzu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

TEL AVİV'DE SİREN SESLERİ YÜKSELİYOR

ASKERİ HAVA TRAFİĞİNDE OLAĞANÜSTÜ HAREKETLİLİK

Bölgedeki askeri hareketliliğin sadece roket saldırılarıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Kavasoğlu, "Yoğun bir hava hareketliliği de söz konusu. Az önce dört tane yakıt tankeri uçağı hemen üzerimizden geçti. Hareketlilik sadece bundan ibaret değil; askeri helikopterler de bulunduğumuz bölgeden havalanarak devriye geziyor" dedi. 

Savaşın coğrafi sınırlarını aşarak dünya geneline yayılabileceğine dair kritik gelişmeyi aktaran Emine Kavasoğlu, "İran’dan çok önemli bir açıklama geldi. Eğer İsrail, Lübnan’daki İran Büyükelçiliği'ni vurmaya kalkarsa dünyanın dört bir noktasındaki İsrail büyükelçiliklerini hedef alacaklarını söylediler. Bu açıklama, bölgesel bir savaşın artık global bir savaşa yayılabileceği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Çatışmaların seyrine dair üst düzey makamlardan gelen mesajlara değinen Kavasoğlu, "ABD Genelkurmay Başkanı, savaşı daha derinliklere doğru ilerleteceklerini belirtti. Bu da savaşın daha uzun süre devam edeceğini gösteriyor" dedi.

13:32

TÜRKİYE'DEN SAĞDUYULU DİPLOMASİ TRAFİĞİ

ABD-İsrail ile İran arasında tırmanan gerilimde Türkiye diplomasi trafiğini hızlandırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çatışmaların sona ermesi için “diplomasiye alan açın” çağrısı yaparken Ankara, savaşın yayılmaması adına yoğun ve sağduyulu bir diplomasi yürütüyor. Konuya ilişkin detayları Hatice Kübra Bal aktardı.

TÜRKİYE'DEN SAĞDUYULU DİPLOMASİ TRAFİĞİ
13:02

AVRUPA'DA PETROL VE DOĞAL GAZ FİYATLARI TIRMANIŞTA

Orta Doğu’daki tırmanan gerilim, Avrupa’nın enerji koridorlarında sarsıcı etkiler yaratıyor. Hollanda’dan canlı yayına bağlanan A Haber muhabiri Fatih Özyar, enerji fiyatlarındaki hızlı yükselişi yerinden aktardı. Amsterdam’da akaryakıt fiyatları dakikalar içinde güncellenirken, doğalgaz faturaları bir haftada %25 artış gösterdi.

AVRUPA'DA PETROL VE DOĞAL GAZ FİYATLARI TIRMANIŞTA

CANLI YAYINDA DAKİKALAR İÇİNDE ZAM GELDİ
Hollanda'nın Amsterdam bölgesindeki bir akaryakıt istasyonunun önünde detayları bildiren Fatih Özyar, "Yayına bağlanmadan sadece 5 dakika önce mazotun litre fiyatı 2 Euro 28 sentti. Ancak yapılan son güncellemeyle fiyat 2 Euro 35 sente yükseldi. Sadece 5 dakika içinde yaşanan bu 7 sentlik artış, yaklaşık 4 Türk Lirası'na tekabül ediyor" dedi. 

AKARYAKITTA PANDEMİ REKORLARI GERİDE KALDI
Hollanda genelindeki fiyat artışlarının düşmediğini belirten Özyar, "Son bir hafta Hollanda'da akaryakıt fiyatlarında yüzde 20'lik bir artış yaşandı. Brent petrolünün varil fiyatı sabah saatlerinde yüzde 3,26'lık artışla 84,11'e ulaştı. Hürmüz Boğazı kapatılırsa ve Suudi Arabistan ile Katar'daki üretim durursa, benzin fiyatlarının 3 Euro'yu alması bekleniyor. Akaryakıtta pandemi rekorları geride kaldı" şeklinde konuştu.

 

 

12:30

"HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı operasyonun 5. gününde tansiyon giderek yükseliyor. A Haber ekranlarında yaşananları değerlendiren Akademisyen Dr. Necmettin Mutlu ve A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, savaşın bölgesel bir felakete dönüşme riski taşıdığını vurguladı. Uzmanlar, İsrail ve ABD'nin İran'ı içeriden parçalamak için ayrılıkçı grupları kışkırtmaya çalıştığına dikkat çekerken, Körfez ülkelerinin de bu çatışmanın içine çekilebileceği konusunda ciddi uyarılarda bulundu.

İRAN İÇ SAVAŞA MI SÜRÜKLENİYOR ? UZMANLAR OLASI SENARYOLARI A HABER'E ANLATTI

HAMANEY'İN YERİNE KİM GEÇECEK?

İran'da dini lider Ali Hamaney'in ölümü veya devrilmesi durumunda yaşanabilecek iktidar boşluğuna değinen Dr. Necmettin Mutlu, "Hamaney'in yerine kimin geçeceği konuşulmuştu ama resmi bir açıklama gelmedi. Uzmanlar Meclisi toplantısını İsrail hedef aldı, 88 kişilik bir meclis... Kolay değil, orada da çok kapsamlı bir operasyon yapılıyor" ifadelerini kullandı. Yeni liderin kim olacağı konusunda tartışmaların sürdüğünü belirten Mutlu, "Burada Hamaney'in torunu konuşuldu, Laricaniler konuşuldu. Ama bu isimler içinde bence biraz daha reformcu kanattan olması gerektiği görüşü öne çıkıyor" sözleriyle aktardı.

"İRAN İÇİNDE SOSYOLOJİK OPERASYONLAR BAŞLADI"

İsrail ve ABD'nin İran'daki asıl hedefinin içeriden bir çatışma başlatmak olduğunu vurgulayan Dr. Mutlu, "Süreç maalesef Suriye 2.0'a geldi, yani İran içinde sosyolojik ameliyatlara başlandı" ifadelerini kullandı. Bu duruma örnek olarak Kuzeybatı'daki Mahabad bölgesini gösteren Mutlu, "Mahabad bölgesinde istihbarat binası vuruldu. Mahabad, 1946'daki başarısız Kürt devleti girişiminin fraksiyonudur. O bölgedeki ayrılıkçı gruplarla bir haftadır görüşmeler yapıldığını ve Amerika ile İsrail'in bu grupları harekete geçirmek istediğini biliyoruz" sözleriyle aktardı.

KÖRFEZ ÜLKELERİ SAVAŞA GİRECEK Mİ?

A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün ise, Körfez ülkelerinin de bu çatışmanın içine çekilebileceğine dikkat çekti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarına atıfta bulunan Akgün, "Körfez ülkelerinin de İran'a cevap verdiklerine, yani kendi topraklarından İran'a saldırı düzenlediklerine dair duyumlar, iddialar var" ifadelerini kullandı. Bu durumun doğrulanması halinde savaşın boyutunun tamamen değişeceğini belirten Akgün, "Bu birinci dereceden savaşın İran'ın ötesine sarktığını gösteriyor, karşılıklı bir saldırı söz konusu. İran bunu çok daha geniş coğrafyalara taşıma çabası içinde. Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki İngiliz üslerine yönelik saldırılar düzenliyorlar" sözleriyle aktardı.

KÜRESEL KAOS ENDİŞESİ BÜYÜYOR

ABD ve Batı'nın çifte standardına dikkat çeken Akgün, İsrail'in hiçbir kural tanımadığını ve Batı'nın da buna destek verdiğini belirterek, "Bu savaş bir şekilde bitecek ama savaş bittiği zaman hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Batı ittifakında çok ciddi çatlamalar var, ABD'ye yönelik daha evvelden duymadığımız şekilde sesler yükseliyor. Amerika Birleşik Devletleri Küba bize sıkıntı yaratıyor deyip Küba'ya mı saldıracak? Bütün bunlar soru işaretleri ve çok sıkıntılı bir ortamda olduğumuzu, bu sıkıntının giderek büyüme potansiyeli taşıdığını belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

11:57

DUBAİ'DE MAHSUR KALAN TÜRK VATANDAŞI O ANLARI ANLATTI

Orta Doğu’daki gerilimin tırmanmasıyla birlikte Dubai’de mahsur kalan Türk vatandaşları büyük bir belirsizlik içinde bekliyor. Dört gündür Türkiye’ye dönemeyen vatandaşlardan Miray Çakal, maddi ve manevi zorluklarla mücadele ederken bölgedeki sıcak çatışmanın etkilerini ve yaşadıkları korku dolu anları A Haber ekranlarında paylaştı.

DUBAİ'DE MAHSUR KALAN TÜRK VATANDAŞI O ANLARI ANLATTI
11:51

SAVAŞ ORTA DOĞU'NUN TAMAMINA MI YAYILIYOR?

İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik gerçekleştirdiği operasyonlar bölgedeki tansiyonu hiç olmadığı kadar yükseltirken, "Savaş Orta Doğu'nun tamamına mı yayılıyor?” sorusu gündemin ilk sırasına yerleşti. TESAM Başkan Yardımcısı Dr. Yıldırım Deniz, A Haber ekranlarında yaptığı özel açıklamalarda, İran’ın füze stoklarından Körfez ülkelerindeki panik havasına ve İsrail’in Lübnan üzerindeki yeni oyun planına kadar kritik detayları paylaştı.

SAVAŞ ORTA DOĞU'NUN TAMAMINA MI YAYILIYOR?

KÖRFEZ ÜLKELERİNDE PANİK HAVASI: HEDEF ABD ÜSLERİ

Bölgedeki tehdidin boyutuna dikkat çeken Dr. Yıldırım Deniz, "Körfez ülkeleri tehdidi ve tehlikeyi şu an iliklerine kadar hissediyorlar. İran, başta ABD üsleri olmak üzere birçok hedefi vurma eğiliminde ancak teknoloji, donanım ve istihbarat açısından ABD ve İsrail’in gerisinde kalıyor" ifadelerini kullandı. İran'ın stratejik hamlelerini değerlendiren Deniz, "İran, nokta atışı vuramasa bile Körfez ülkelerinde, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri’ne gönderdiği füzelerle bir terörize ortam ve panik havası oluşturmak istiyor. Buradaki asıl amaç, Amerikan başkanına bir baskı unsuru oluşturmaktır" sözleriyle Tahran'ın bölge siyasetindeki "baskı" taktiğini aktardı.

İRAN'IN ENVANTERİ: 5 BİN BALİSTİK FÜZE MASADA

Operasyonun ne kadar süreceğine dair teknik veriler paylaşan Dr. Yıldırım Deniz, "Operasyonun süresi iki şeye bağlı; birincisi ABD ve İsrail’in elindeki cephane, ikincisi ise İran’ın envanterindeki silah miktarıdır. Amerikan istihbaratına göre İran’ın elinde 3 bin ile 5 bin arasında balistik füze olduğu tahmin ediliyor" değerlendirmesinde bulundu. İran'ın müttefik arayışına da değinen Deniz, "İran’ın bu konuda kapasitesi sınırlı ve destek alabileceği Çin, Kuzey Kore veya Rusya gibi ülkelerin ne kadar hızlı yardım ulaştırabileceği soru işareti. Ancak operasyondan hemen önce İran’ın Çin ile gemisavar hipersonik füze alımı konusunda anlaştığı bilgisi ajanslara düşmüştü" diyerek yeni ittifakların sinyalini verdi.

LÜBNAN CEPHESİ: İSRAİL 'FIRSAT' KOLLUYOR

Savaşın Lübnan’a sıçramasını ve Beyrut’taki yıkımı yorumlayan Dr. Yıldırım Deniz, "İsrail, Ayetullah’ın öldürülmesiyle (Hizbullah liderliği bağlamında) bu durumu kendisi için bir fırsata çevirmiş durumda. Tıpkı 7 Ekim saldırılarında olduğu gibi, ordunun büyük kısmını kuzeye kaydırarak Hizbullah’ın üst düzey sorumlularını peş peşe etkisiz hale getirmeye başladılar" ifadelerini kullandı. Beyrut semalarını kaplayan siyah dumanların savaşın yeni merkezini işaret ettiğini belirten Deniz, "İsrail şu an Lübnan’ı da net bir şekilde hedef alıyor ve bu saldırılarla bölgedeki gücünü konsolide etmeye çalışıyor" dedi.

TRUMP VE İSRAİL ARASINDAKİ 'İTME' SİYASETİ

ABD'nin süreçteki rolüne dair çarpıcı bir analiz yapan Dr. Yıldırım Deniz, "İran’a yönelik ilk saldırı ateşinin İsrail’den yapıldığı ve Trump’ın buna bir nevi mecbur bırakıldığı konuşuluyor. Trump, 'Ben İsrail’i oraya itmiş olabilirim' dese de aslında bütün dünyanın malumu olan durum, İsrail’in Trump’ı bu operasyonun içine itmiş olmasıdır" sözleriyle Washington-Tel Aviv hattındaki güç savaşını aktardı.

10:50

HEDEF TÜRK BÖLGELERİNDE ETNİK BÖLÜNME!

A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber ekranlarında İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının perde arkasındaki korkunç planı deşifre etti. Tahran, Kum ve Meşhed gibi stratejik öneme sahip şehirlerin hedef alındığını belirten Sali, asıl amacın bir iç savaş çıkartarak İran'ı parçalamak olduğunu vurguladı. Sali ayrıca, İsrail'in özellikle Urumiye, Tebriz ve İsfahan gibi Türklerin yoğun yaşadığı bölgelere ve Kuzey Irak sınırına yakın yerlere saldırarak etnik ve ayrılıkçı grupları kışkırtmaya çalıştığına dikkat çekti.

ABD VE İSRAİL'İN HAİN İRAN PLANI: AMAÇ İÇ SAVAŞ ÇIKARIP ÜLKEYİ BÖLMEK! UZMAN A HABER'E ANLATTI

TAHRAN VE DİNİ MERKEZLER HEDEFTE! BİNALAR NEDEN BOŞ?

İran'ın stratejik ve dini öneme sahip şehirlerinin hedef alındığına dikkat çeken A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, "Tahran vuruluyor, aynı zamanda Kum kenti de vuruluyor. Kum, İran rejimi için çok önemli ve hayati öneme sahip bir şehir. Kum ve Meşhed, Şii dünyası açısından çok önemli iki kent. Tahran'da nereler vuruluyor? Polis merkezleri, devrim muhafızlarına ait karargahlar, meclis binaları, koruyucular meclisi, uzmanlar meclisi" sözleriyle aktardı.

Saldırıların düzenlendiği binaların daha önceden boşaltılmış olmasına dikkat çeken Sali, "Dünden beri hem muhabirimiz Ekber ile hem de yerel gazetecilerle konuşuyorum. Vurulan binaların yüzde 80'i, 90'ı boş. Önceden boşaltılmış. Zaten polis merkezlerindeki karargahlarda kimse yok. İran yönetimi ara sokaklarda, şehrin belli noktalarında küçük karakollar açmış, sokakları kapatmış; bir hazırlık içerisinde" ifadelerini kullandı.

BATI İKİYÜZLÜ: KIZ ÇOCUKLARININ ÖLÜMÜNÜ "ÖZGÜRLÜK" DİYE PAZARLIYORLAR

İsrail'in ve Batı'nın çifte standardına dikkat çeken Sali, özellikle Gazze'de yaşanan katliamların artık normalleştirilmeye çalışıldığını ifade ederek, "Gazze'deki soykırıma dünya artık alıştı, normalleştirdi bunu. Orada on binlerce, yüz binlerce insan hayatını kaybetti, İsrail'e Batı dünyasından kimse sesini çıkarmıyor. Burada (İran'da) bir okulu vurmuş, bir katliam yapmış, zaten büyük bir tepki beklemiyordu. Amerika'dan da 'Ben vurmadım, hedef alsaydım soruşturma başlatırdım' diyen bir açıklama var. İsrail'inki ise ahlaksızca bir açıklama: 'Kız çocukları özgür olsun diye biz bu saldırıları gerçekleştiriyoruz' diyorlar. Gazze'de de aynısını yapıyorlar, sivilleri vururken 'rehineleri kurtarıyoruz' diyorlardı" sözleriyle aktardı.

YENİ STRATEJİ: İÇ SAVAŞ VE ETNİK BÖLÜNME! URMİYE VE TEBRİZ NEDEN HEDEFTE?

İsrail ve ABD'nin İran'daki asıl hedefini anlatan Sali, rejimi dışarıdan bombalarla yıkamayan güçlerin içeriden bir ayaklanma planladığını belirterek, "Dün Amerikan Dışişleri Bakanı da İsrail de benzer bir açıklama yaptı. 'Biz rejimi bombalarla yıkamıyoruz, o zaman içeriden bir ayaklanma, içeriden bir iç savaş yoluna gidiyoruz' stratejisi bu. Tıpkı Suriye'de yaptıkları gibi, burada da YPG/PKK'nın özerklik veya devlet kurma iddiasıyla girdiği gibi, PEJAK üzerinden bölgedeki Kürtleri veya diğer ayrılıkçı etnik grupları ayaklandırarak Tahran'a doğru bir yürüyüşü, bir ayaklanmayı hedefliyorlar" ifadelerini kullandı.

İsrail'in sadece başkenti değil, stratejik ve demografik olarak önemli bölgeleri de vurmaya başladığını belirten Sali, Türkiye sınırına yakınlıklara da dikkat çekerek, "İsrail dün sabahtan beri bir strateji değişikliğine gitti. Başkent Tahran'dan çok şu anda Urumiye ve Tebriz, İsfahan bölgesindeki Batı Azerbaycan'daki Türk bölgelerini vurmaya başladı. Aynı şekilde Irak sınırına yakın bölgelerdeki PEJAK kontrolündeki alanların önünü açmak için bu çevreyi ciddi şekilde bombalamaya başladı. Bunu yaparken burada çok önemli ve kritik bir oluşum var; Türkler var, Azerbaycan Türkleri var. Burası çok ciddi bir şekilde, sınırımızın da dibi; Urumiye dediğimiz yer sınırımıza çok yakın, sıfır noktasında" sözleriyle aktardı.

10:33

İRAN’IN HAYALET BİNA STRATEJİSİ

İsrail ve ABD’nin hedefindeki İran’ın kalbi Tahran’da tansiyon zirveye tırmandı. A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Tahran sokaklarındaki son durumu ve İran’ın sahadaki "hayalet bina" stratejisini yerinden aktardı. Birçok askeri ve siyasi merkezin bombardıman altında olduğu şehirde, İran ordusunun kışlaları boşaltarak askerleri sokağa indirdiği ve dev bir misilleme için hazırlıklarını sürdürdüğü bildirildi.

İRAN’IN HAYALET BİNA STRATEJİSİ

STRATEJİK MERKEZLER ATEŞ ALTINDA

Tahran içindeki yıkımı yerinde gözlemleyen Ekber Karabağ, "Tahran'ın içinde polis merkezleri, Devrim Muhafızlarına ve orduya bağlı merkezler vuruluyor. Tahran sokaklarında yürürken buna benzer onlarca manzara görmek mümkün" ifadelerini kullandı. Can kaybının neden düşük olduğuna dair kritik bir bilgi paylaşan Karabağ, "Bu binaların çoğu boş, o yüzden insan kaybı oldukça az. İran önlem olarak bunları boşaltıyor. Muhtemelen can kaybı olsa da binayı korumak için orada bulunan birkaç kişiyle ibaret olacak" sözleriyle İran’ın savunma taktiğini aktardı.

ASKERLER KIŞLADAN ÇIKTI: SOKAKLARDA YATIP KALKIYORLAR

Şehirdeki askeri hareketliliğin kışlalardan sokaklara kaydığını belirten Karabağ, "Askerler sırt çantalarıyla hareket ediyor. Şehir içinde sokakta yatıp kalkıyorlar, artık kışlalara veya merkezlere gitmiyorlar” dedi. Öte yandan devletin zirvesinin de hedefte olduğunu vurgulayan muhabir, "Cumhurbaşkanlığı köşkü ve merkezi vuruldu. Ülke liderinin ofisi, Cumhurbaşkanlığı ofisi ve Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi’nin bulunduğu Mutahhari Kompleksi hedef alınan noktalar arasında. Ancak vursalar da o binalar şu an boşaltılmış durumda” şeklinde konuştu.

MÜCTEBA HAMANEY SESLERİ

İran yönetimindeki güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarıldığını ifade eden Ekber Karabağ, "Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın oğlu Yusuf Pezeşkiyan, 'Birkaç gündür babamla irtibat halinde değilim' diyor. Bu durum tamamen güvenlik gerekçesiyle alınan bir önlem. İrtibatlar İsrail veya ABD tarafından tespit edilebildiği için liderlerin yerleri gizli tutuluyor" değerlendirmesinde bulundu. Gelecek liderlik tartışmalarına da değinen Karabağ, "Mücteba Hamaney, yeni liderlik için en güçlü adaylardan biri. Uzmanlar Meclisi’nden bir üye kendisi için şimdiden 'Ayetullah' ifadesini kullandı" diyerek siyasi kulislerdeki son durumu paylaştı.

SAVAŞIN KADERİNİ İRAN’IN FÜZE STOKLARI BELİRLEYECEK

Donald Trump’ın "İran’ın hava savunması kalmadı" iddialarını sahada yorumlayan Karabağ, "Hava savunma sistemlerine gelince, İran’ın bu konuda yetersiz kaldığını kabul edebiliriz; savaş uçakları başımızın üstünde uçuyor. Ancak hala İran'ın füze kapasitesi yok edilmiş değil. Esasında bu savaşın geleceğini ve kaderini İran’ın elindeki füze stoku belirleyecek" sözleriyle İran’ın saldırı gücünün hala masada olduğunu aktardı.

10:15

İRAN VE HİZBULLAH TEL AVİV’İ ATEŞ ÇEMBERİNE ALDI

İran ve Hizbullah'ın İsrail'e yönelik başlattığı büyük misilleme dalgası sonrası Tel Aviv’de hayat durma noktasına geldi. Gece boyu süren bombardımanlar ve gökyüzünde yankılanan patlamalar şehri adeta bir hayalet kente dönüştürürken, A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu bölgedeki sıcak gelişmeleri ve sokaklardaki son durumu yerinden aktardı.

İRAN VE HİZBULLAH TEL AVİV’İ ATEŞ ÇEMBERİNE ALDI

TEL AVİV GÜNE SIĞINAKLARDA UYANDI

Bölgede tansiyonun zirve yaptığını belirten Emine Kavasoğlu, "Sığınaklarda herkes, siren sesleriyle yatıp siren sesleriyle kalkıyoruz. Özellikle son 24 saatten bu yana İran ve Hizbullah tarafından çok yoğun bir misilleme gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı. Gece saatlerinde saldırıların şiddetinin arttığını vurgulayan Kavasoğlu, "Dün akşam saatlerinde 10-15 dakika arayla çok yoğun bir saldırı gerçekleşti ve o saldırının hedefinde Tel Aviv vardı. Önce telefonlara uyarılar, ardından IDF tarafından yapılan açıklamalar ve sonrasındaysa Tel Aviv semalarında patlamalar yaşandı" sözleriyle gece yaşanan dehşeti anlattı.

SOKAKLAR SESSİZ, SİREN SESLERİ YANKILANIYOR

Operasyonun merkezi konumundaki Tel Aviv’de halkın büyük bir korku içinde olduğunu dile getiren Kavasoğlu, "Tel Aviv’in neredeyse boşalmış olduğunu söyleyelim. Sokaklar sessiz ve sakin olması sebebiyle bu sesler daha da yüksek bir şiddette yankılanmış durumdaydı. Tel Aviv’de hemen hemen herkesin artık sığınaklarda olduğunu söyleyebiliriz" şeklinde konuştu. Hizbullah’ın sadece Tel Aviv’i değil, İsrail’in kuzeyini de hedef almaya devam ettiğini belirten muhabir, Celile ve Hayfa bölgelerindeki stratejik noktaların ateş altında olduğunu bildirdi.

İRAN’IN HİPERSONİK FÜZELERİ SAVUNMA SİSTEMLERİNİ AŞIYOR

İran’ın askeri stratejisine dair önemli detaylar paylaşan Kavasoğlu, "İran ve Hizbullah ordusu stratejik hedefleri amaçlıyor. İsrail’in hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirmek istiyorlar. İran’ın 'hiç kullanmadık, daha kullanacağımız çok farklı füzelerimiz var' dediği o hipersonik füzeler artık hava savunma sistemlerini aşıp kentlere ulaşabiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

GAZZE VE BATI ŞERİA’DA ZULÜM DEVAM EDİYOR

Savaşın diğer cephelerindeki insani drama da dikkat çeken Emine Kavasoğlu, "Gazze hiç şüphesiz insani bir krizle karşı karşıya. Yardım girişleri sağlandığı söylense de hem zorlu hava koşulları hem de gıda ve sağlık ekipmanı eksikliği nedeniyle Gazzeliler çok zorlu bir yaşam mücadelesi veriyor" dedi. Batı Şeria’daki yerleşimci şiddetine de değinen Kavasoğlu, "Radikal Bakan Ben-Gvir’in geçtiğimiz günlerde yine o bölgeye gidip 'Bu topraklar bizim, buradan hepiniz çıkacaksınız' diyerek Batı Şeria’da yaşayanları nasıl tehdit ettiği ekranlara yansımıştı" ifadelerini kullanarak bölgedeki gerilimin sadece askeri değil, siyasi boyutta da tırmandığını aktardı.

 

08:45

OKYANUSTA SICAK TEMAS: AMERİKAN GEMİSİ HEDEF ALINDI

İran’daki son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, "İran Devrim Muhafızları, Hint Okyanusu’nda yakıt ikmali yapan ABD’ye ait bir destroyeri Kadir füzeleriyle vurduklarını öne sürdü; söz konusu geminin İran karasularından yaklaşık 650 kilometre uzaklıkta olduğu ifade ediliyor" sözleriyle bölgedeki ilk patlamayı duyurdu. Karabağ ayrıca, "İran tarafı Hürmüz Boğazı’nı kapattıktan sonra bölgedeki 10 petrol tankerini vurduğunu iddia ederken, ABD ise İran’a ait biri denizaltı olmak üzere 17 aracı imha ettiğini savunuyor" ifadelerini kullandı.

İRAN ABD DESTROYERİNİ VURDU: HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILDI!

TAHRAN’DA DİNAMİKLER DEĞİŞİYOR: YENİ LİDER KİM OLACAK?

İran iç siyasetindeki belirsizliğe ve liderlik tartışmalarına değinen Ekber Karabağ, "Dini liderlik makamı için Mücteba Hamaney’in ismi ön plana çıkıyor, hatta Uzmanlar Meclisi’nin bir üyesi kendisi için Ayetullah ifadesini kullanarak bu adaylığı açıkça zikretti" dedi. İsrail’in Kum kentindeki meclis binasını vurduğu iddialarına da değinen Karabağ, "Tahran’ın sembol noktalarından Azadi Meydanı çevresindeki askeri lojmanlardan yükselen siyah dumanlar tüm dünyanın dikkatini bu bölgeye çekmiş durumda" sözleriyle sahadaki atmosferi aktardı.

"ABD BÖYLE BİR KAYIPTA NÜKLEER SİLAH KULLANIR"

Haber programında iddiaları değerlendiren Prof. Dr. Zakir Avşar, "Dubai’de 100 Amerikan askerinin öldüğü yönündeki açıklamalar bir politik psikolojik harekattır; ABD böyle bir zayiat karşısında nükleer silah kullanır, Trump gibi bir lider bu durumu asla karşılıksız bırakmaz" değerlendirmesinde bulundu. Avşar ayrıca, Netanyahu ve Trump’ın çağrılarının İran halkı üzerinde doğrudan bir karşılığı olmadığını, halkın sokağa kendi sorunları için çıktığını belirterek, "Bu tür açıklamalar daha çok kendi kitlelerini konsolide etme ve moral verme amacı taşıyor" ifadelerini kullandı.

ABD KENDİ VATANDAŞINI KORUYAMIYOR

Bölgedeki insani ve diplomatik krize dikkat çeken Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Canan Tercan, "ABD, müttefiki İsrail’de mahsur kalan binlerce vatandaşına 'sizin güvenliğinizi sağlayamayız, ülkeyi terk edin' çağrısı yapıyor; bu bir devletin vatandaşını koruma fonksiyonunu yitirdiğini gösteren, alışık olmadığımız bir tablodur" sözlerini kullandı. Tercan, halkın tutumuyla ilgili olarak da, "Halk ve devlet arasındaki çatışmalar geçtiğimiz yıl ciddi zayiatlara yol açmıştı, bu durum halktaki algıyı değiştirmiş olabilir; ABD’deki demokratların baskısı da Trump’ın elini bu süreçte iyice zorlaştırıyor" şeklinde konuştu.

ENERJİ SAVAŞLARI: EKONOMİK ALTYAPI HEDEFTE

Savaşın ekonomik boyutuna ve Hürmüz Boğazı’nın stratejik önemine vurgu yapan Ekber Karabağ, "Devrim Muhafızları, eğer ekonomik altyapımıza veya petrol tesislerimize bir saldırı olursa bölgedeki tüm Amerikan hedeflerini açıkça vuracaklarını belirterek rest çekti" dedi. Karabağ, bölge ülkelerinin durumuna ilişkin ise, "İran, Hürmüz Boğazı kozunu kullanarak bölge ülkelerinin ABD ve İsrail’e baskı yapmasını istiyor ancak sivil alanlara düşen bombalar nedeniyle bu ülkeler şu an İran’a karşı daha tepkili bir tutum sergiliyor" sözleriyle haberini noktaladı.

05:46

"ABD ETNİK AZINLIKLARI KIŞKIRTARAK KENDİ LEHİNE ÇEKMEK İSTİYOR"

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), İran'da ayaklanma çıkarmak amacıyla ülkedeki muhalif Kürtleri silahlandırmaya çalıştığı iddia edildi. Konuya ilişkin A Haber canlı yayınına konuk olan Akademisyen Dr. Damla Taşkın, önemli değerlendirmelerde bulundu. Taşkın konuya ilişkin "Bu, Amerika’nın sevdiği bir metot. Bölgedeki etnik azınlıkları kışkırtarak ya da fonlayarak kendi lehine bir faaliyet alanı oluşturmak istiyor." ifadelerini kullandı. 

 

ÇİN'İN İRAN ÜZERİNDEKİ KRİTİK ETKİSİ

İran'ın en önemli dış arkadaşı olan Çin'in bölgedeki rolüne değinen Akademisyen Dr. Damla Taşkın, "İran ile en güçlü ticaret arkadaşı olan Çin'in, İran'ın iç politikasında ve yönetimdeki seçimleri yönlendirme gücü oldukça hakim. Bu durum aynı zamanda paramiliter olarak kullanılabilirliği üzerinde de kullanılabilir". Taşkın, İran'ın ABD'ye girmemesi için Çin'in elindeki imkanların hayati önem taşıdığını vurguladı.

ABD'NİN İRAN'DAKİ KÜRT KÖKENLİ GRUPLARA DESTEK İDDİASI

ABD'NİN KARA HAREKATI PLANI VE TERÖR ÖRGÜTLERİ

Damla Taşkın, "Amerikan medyasında ABD'nin İran'a bir kara harekatı yapabilmesi için bölgesel Kürt gruplara destek sağlayabilecek yönde iddialar var. Bu, ABD'nin bölgedeki etnik azınlıkları fonlayarak kendi lehine bir alan oluşturmaya çalışıyor" sözlerine işaret etti. Taşkın ayrıca Irak'taki DEAŞ sınırlarının İran sınırına kaydırılarak bölgesel bir çözülme sürecinin başlatılabileceği uyarısında bulundu.

BAKAN FİDAN'DAN "İSTİKRARSİZLİK" UYARISI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın gidişatı bu yana sürdürdüğü diplomasiye ve yaptığı uyarılara değinen Taşkın, "Sayın Hakan Fidan, İran'daki bir istikrarsızlığın bölgedeki çok ciddi olayların sorunlarının sona erdiği çizildi. Uzun vadeli müzakerede çözülmeye çalışılan bu süreçte artık iki yılda bir de geri adım atmadığı, silahların dağıtıldığı bir şekilde" şeklinde konuştu.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPANDI: EKONOMİK YIKIM KAPIDA

Damla Taşkın, "Hürmüz Boğazı'nın kapatılmış olması çok farklı bir uçakla dağıtıldı. Buradan geçen enerji ve ticaret koridoru pek çok ülke için büyük kazanç kapısıyken, kapanması ciddi hasarlara yol açacak" dedi. Taşkın, nükleer zenginliği ve petrolü olan kadim bir ülkenin yönetim kademesindeki belirsizliğin tüm bölge için büyük bir tehdit oluştuğunu sözlerine ekledi. 
 

05:15

İRAN'IN GİZLİ GÜCÜ: HİPERSONİK FÜZELER

ABD ve İsrail tarafından 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlatılan saldırılarda Orta Doğu'da tansiyon zirveye çıktı. İsrail Tahran'ı, İran ise Tel Aviv'i ardı ardına bombalarken Tahran'ın elindeki füze stoğu ise A Haber canlı yayınında ele alındı. Askeri stratejistler Doç. Dr. Kemal Olçar ve Dr. Eray Güçlüer, İran'ın füze sistemlerini ve mevcut kapasitesini değerlendirdi. 

İRAN'IN SAVAŞTAKİ GİZLİ GÜCÜ: HİPERSONİK FÜZELER

UKRAYNA'DA DENGELERİ DEĞİŞTİREN "İRAN FÜZELERİ"

İran'ın elinde 50 bin ile 60 bin arasında devasa bir füze ve drone stoğu bulunduğuna dikkat çeken Askeri Stratejist Doç. Kemal Olçar, "Büyük bir kısmını, yaklaşık 10 bin tanesini Ukrayna-Rusya savaşında Rusya'ya verdiler. Orada seyir değişti. Ukrayna daha SİHA'larla tanışma durumundayken ilk etapta şoktan yararlandılar" ifadesini kullandı. Olçar, Rusya'nın bu silahlarını üçer binlik paketler halinde genel olarak ve sahadaki dengeleri İran teknolojisiyle değiştirdiğini belirtti.

"FETTAH FÜZESİ UZUN MESAFELİ VE ÜRETGEN GÜCÜ YÜKSEK"

Savunma sistemlerini aşan yüksek teknolojili silahlara değinen Kemal Olçar, "İran'ın hala kullanmadığı füze sistemleri 13 Mach'a kadar uzanan bir hız yapan, uzun mesafeli ve üretken gücü yüksek füzelerdir. Fettahlar var, Secciller var. Hipersonik olan yani 5 Mach'ın üstüne çıkabilen hızdaki füzelerin sayısı 3 bin ila 5 bin diyorlar. Bu muazzam bir rakamla İran'ın rezervlerini aktardı. Olçar, bu füzelerin dünya üzerindeki sayısının tam olarak bilen bir örgüt dahisinin olduğunu vurguladı.

BATI'NIN SAVUNMA KALKANI ÇÖKTÜ MÜ?

Süpersonik balistik füzelerin düşük hızı nedeniyle Demir Kubbe ve THAAD sistemlerine takılabildiğini belirten Olçar, ancak hipersonik füzeler karşısında farklı olduğunu belirtti, "Halledemedikleri için Körfez bölgelerindeki koruma sağlayamadılar. Ürdün'e, Suudi Arabistan'a sağlayamadılar; Irak'ta birçok nokta vuruldu, Tel Aviv, Hayfa ve Kudüs'ün güneyinde vuruldu" cümlesi kullanıldı. Olçar, Pentagon'un bu kapasiteyi kabul etmesi durumunda bu savaşa hiç girmemesi gerektiğini ifade etti.

"İRAN ZAMAN VE MEKAN SIKIŞMASINDA DEĞİL"

İran'ın savaşı 200-250 gün sürdürebilecek kapasitede olduğunu belirten Olçar, "İran zaman ve mekan gevşemesine maruz kalmıyor. Böylece geniş alanda hareket edebilir. İnisiyatif bu savaşta İran'da, zamanı da İran belirleyecek" dedi. Pasifik'te 200 günlük petrol stoğunun yığılmış olması da bu uzun vadeli savaş planının bir parçası olduğuna dikkat çekti.

"FETTAH FÜZELERİ HEDEFE GÖRE PLANLANDI"

Stratejist Dr. Eray Güçlüer ise İran'ın elindeki taktik balistik füzelerin toplamda 5-6 bin civarında tahmin edildiği belirterek, "Özellikle hipersonik olarak etkili askeri olabilir Fettah füzelerinin tahmini olarak toplam 500-600 yerde olduğundan bahsediliyor. Bu füzelerin hedeflerine göre planlanmış çalışır durumda" kullanıldı. Daha güçlü, sahadaki zayiat programlamalarına da değinerek, "Vurulan bataryalar ve rampalar var. Bu zayiat programlaması İran'ın füzeleri sınırlandırabilir ancak harbin ilk 5 ve 6 günü konvansiyonel olarak yoğun bir şekilde artış var." sözleriyle sahadaki taktik durumu özetledi. 

01:49

TÜRKİYE-İRAN SINIRINDA SAVAŞ SESSİZLİĞİ

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı operasyonların ardından Türkiye-İran sınırında günlük geçişler geçici süreliğine durdurulurken ticaret ve turizm savaşı gölgesinde kaldı. A Haber muhabiri Nazlı Timur, Van'da Türkiye-İran sınırında yaşanan son gelişmeleri aktardı. 

TÜRKİYE-İRAN SINIRINDA SAVAŞ SESSİZLİĞİ! BÖLGEDEKİ SON DURUM NE?

GÜMRÜK KAPILARINDA "SAVAŞ" ÖNLEMİ

İsrail ve ABD'nin saldırısı sonrasında sınır hattında güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirten A Haber muhabiri Nazlı Timur, "İsrail ve ABD'nin başlattığı, İran'a yönelik başlattığı savaşla birlikte bizler de sınırdaki nöbetimizi devam ettiriyoruz. Şu anda sınırda bir sessizlik hakim" ifadelerini kullandı. Timur, "Gürbulak, Esendere ve Van Kapıköy gümrük kapıları Türkiye'ye açılan önemli kapılardan. Ancak dün bu kapılarda girişler durduruldu" sözleriyle giriş çıkışlara izin verilmediği belirtti. 

TİCARET KONTROLLÜ, TURİZM DURMA NOKTASINDA

Sınır kapılarındaki hareketin durma noktasına geldiğine dikkat çeken Nazlı Timur, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklamalarına değinerek, "Bölgede olağanüstü bir durumun bulunmadığı ancak günübirlik yolcu geçişlerinin durdurulduğu, ticari yük geçişlerinin kontrol edilerek devam ettirileceği bilgisini paylaştı". Van Kapıköy'ün İranlıların bölgeye geçişinde önemli geçiş kapısı olduğunu belirten Timur, "2025 yılı içerisinde yaklaşık 777 bin kişi bu kapıdan giriş yapıldı. Ancak savaşla birlikte bu yerde sessizliğe bırakıldı".

NEVRUZ COŞKUSU YERİNİ BOŞ OTELLERE BIRAKTI

İranlıların geleneksel Nevruz tatili döneminde Türkiye'ye yoğun ilgi gösteren vatandaşların bu yıl savaş engeline kapıldığını söyleyen Nazlı Timur, "Mart'ın 17'si ve Nisan'ın 5'i arasında İranlıların Nevruz bayramı vardı. Türkiye'ye giriş oldukça fazlaydı ancak yaptığımız analizlere göre otellerde şu anda doluluk oranıyla yok" sözleriyle turizmdeki kaybı gözler önüne serdi. Sınırdaki performansın ruh halini aktaran Timur, "Vatandaşlar kamera karşısına çıkmak istemese de ülkelerde savaş olsa da bir an önce evlerine dönmek istediklerini ifade ettiler" diyerek bölgedeki insani durumu özetledi. 
 

01:10

HEDEF İRAN YÖNETİMİ DEĞİL DEVRİM MUHAFIZLARI!

A Haber’de konuşan Ortadoğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında asıl hedefin rejimin tamamı değil, Devrim Muhafızları’nın özellikle Kudüs Gücü çekirdeği olduğunu söyledi. Sohtaoğlu, bombardımanların İran’ı yıkmak değil “dönüştürmek” amacı taşıdığını belirterek Körfez ülkeleri üzerinden yeni bir koalisyon planına dikkat çekti.

DEVRİM MUHAFIZLARI HEDEFTE! İRAN’A “DÖNÜŞTÜRME” OPERASYONU VE KÖRFEZ PLANI

 

“HEDEF ALINAN DEVRİM MUHAFIZLARININ KUDÜS GÜCÜ”

Ortadoğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, İran’a yönelik saldırılara farklı bir perspektiften bakılması gerektiğini belirterek, “Burada İran yönetimi hedef alınıyor dense de asıl hedef İran Devrim Muhafızları’nın Kudüs Gücü. Yemen’den Afrika’ya, Suriye’den Irak’a ve Latin Amerika’ya kadar uzanan ağı yöneten çekirdek kadro ya bombardımanlarla ya da suikastlarla tasfiye edilmeye çalışılıyor” ifadelerini kullandı.

Tahran’daki nokta atışı saldırılara dikkat çeken Sohtaoğlu, “Tahran gece bombalanıyor dediğinizde bazı binalar hedef alınıyor ama kimlerin öldürüldüğünü Tahran asla açıklamıyor. Neden o bina, neden o kat? Bunların hiçbirinin cevabı yok” sözleriyle hedefli operasyonlara vurgu yaptı.

DEVRİM MUHAFIZLARI İÇİNDE “ŞAHİN” VE “REFORMCU” AYRIMI

Devrim Muhafızları’nın kendi içinde farklı kanatlara ayrıldığını belirten Sohtaoğlu, “Bir şahin kanat var, bir reformcu kanat var, bir de kontrolsüz grup var. Umman’daki saldırı örneğinde olduğu gibi siyasi kanat üstlenmezken içeride daha sertlik yanlısı bir yapı masaya oturulmasına karşı çıkıyor” ifadelerini kullandı.

ABD’nin rejimi zayıflatma stratejisinin ters tepebileceğini savunan Sohtaoğlu, “Beklediklerinin tam tersi olacak. Rejim düşmeyecek, dönüştürülecek. Reformcu diye bilinen ve Batı’yla müzakere edilebilir denilen kesim 3 ila 6 ay içinde tasfiye edilebilir. Devrim Muhafızları’nın daha sert kanadı İran siyasetinde daha hakim hale gelebilir” sözleriyle dikkat çekti.

KÖRFEZ’DE ENERJİ VE SU KRİZİ UYARISI

İran’ın Körfez’de enerji altyapılarını hedef almasının bilinçli bir strateji olduğunu belirten Sohtaoğlu, “Körfez ülkelerinde yatırımlar sahil şeridinde ve elektrik hatları vurulduğunda zincirleme etki başlıyor. 50 derece sıcakta deniz suyunu arıtamazsanız içme suyu krizi başlar. Gıda ithalatına bağımlı ülkeler için limanların ve terminallerin devre dışı kalması büyük risk” ifadelerini kullandı.

Özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin baskı altına alınmak istendiğini belirten Sohtaoğlu, “İran bu ülkelerin ABD’ye bombardımanı durdurması için baskı yapmasını istiyor” dedi.

“İSRAİL KÖRFEZ’İ KOALİSYONA ZORLUYOR”

İsrail’in Körfez ülkelerini İran’a karşı ortak bir misilleme operasyonuna çekmeye çalıştığını iddia eden Sohtaoğlu, “Plan şu: Körfez ülkelerinden birkaç uçak sembolik olarak operasyona katılacak ve ardından ‘Körfez intikamını aldı’ başlığı atılacak. İsrail bu ülkeleri koalisyon gücü gibi sahaya sürmek istiyor” ifadelerini kullandı.

İRAN’IN KUZEYBATISINDA YENİ CEPHE

İran’ın kuzeybatısında ve Beluç bölgelerinde artan hareketliliğe dikkat çeken Sohtaoğlu, “Batı Kürdistan bölgesi ısrarla vuruluyor. Senendeç, Urmiye-Mahabat hattı ve 28. Tümen hedef alındı. Bu bölge Kandil Dağları’nın karşısında ve dağlık alanlarda kaçakçılık rotaları açılmış durumda. Yeni cepheler oluşturuluyor” sözleriyle sahadaki askeri tabloya işaret etti.

23:51

İSRAİL'DE 2. KEZ ALARMLAR DEVREDE

A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, Tel Aviv'de yaşanan ikinci saldırının ardından bölgedeki son durumu aktararak yoğun bir patlama sesi olduğuna dikkat çekti. 

TEL AVİV'DE SİREN SESLERİ! İRAN İHA'LARI İSRAİL'İ VURUYOR

DEMİR KUBBE DEVREDE: SEMALAR BİR ANDA HAREKETLENDİ

Saldırının başladığı anlarda sahada olan Emine Kavasoğlu, "Ard arda sirenler çalmaya başladı ve Demir Kubbe bir kez daha bir şekilde müdahale edilmeye başlandı. Yine de Tel Aviv semalarını bir anda hareket etti. İran'dan ateşlenen füzeler pek çok nokta için alarma müdahalene neden oldu" kullandı. Kavasoğlu, füzelerin füze hale getirildiği anlarda yaşanan paniği, "Az önceki yoğun saldırı kadar değil belki ama bir tane daha saldırı Tel Aviv semalarında etkisiz hale getirildi" sözleriyle aktardı.

İSRAİL ORDUSUNDAN KRİTİK UYARI: "KESİNLİKLE DIŞARI ÇIKMAYIN"

Saldırıların katkısını artırmasıyla birlikte İsrail sığınak emrini çalıştıran Kavasoğlu, "İsrail ordusundan da yapılan bir açıklama var; çıkmayın, kesinlikle çıkmayın denildi" bilgisini paylaştı. Kavasoğlu ayrıca, "Telefonlarımıza olağanüstü risk altındasınız uyarısı geldi. Şu an saldırı durmuş görünüyor ama ikinci kez Tel Aviv hedef alındı" diyen saldırıların dalga dalga devam ettiğine dikkat çekti.

"BU KADAR YOĞUN BİR SALDIRI BEKLEMİYORLARDI"

İsrail'in İran'ın saldırı kapasitesini hazırlıksız yakalanmış olabileceğini ifade eden Emine Kavasoğlu, "Beklemiyorlardı hakikaten bu kadar yoğun bir saldırı. Belki de bu kadar yoğun bir cevap, İran'ın saldırıları beklenmiyorlardı ama şu an her yer vuruluyor" ifadesini kullandı. Gece saatlerinde saldırıların daha da yoğunlaştığını belirten Kavasoğlu, "İran tarafından gece saatlerinde daha da yoğun bir füze saldırısının İsrail'e doğru" sözleriyle ciddiyetini vurguladı.

KUDÜS VE TEL AVİV'DE ŞİDDETLİ PATLAMA SESLERİ

Yayının son anlarında bölgeden yükselen dumanlara ve seslere dikkat eden Kavasoğlu, "Bir patlama sesi geldi çok yakın bir yerden. Dumanın yükseldiği herhangi bir nokta var mı diye kontrol ediyorum. Görünürde bir şey yok ama yoğun bir patlama sesi Kudüs ve Tel Aviv'den geliyor" diyerek bölgedeki hareketliliğin sürdüğünü ifade etti. 

