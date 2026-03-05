CANLI | Savaş Orta Doğu'nun tamamına mı yayılıyor? Hedef Türk bölgelerinde etnik bölünme! A Haber ekipleri Tahran ve Tel Aviv'de
Orta Doğu ateş çemberine döndü. ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta müzakere masasını devirerek başlattığı İran saldırısı 5. gününde şiddetini artırıyor. Hamaney’in ölümü sonrası Tahran intikam füzelerini ateşledi, Hürmüz Boğazı kapatıldı. Savaşın faturası ağırlaşırken CIA’in İran içindeki muhalif grupları silahlandırdığı iddiası bölgeyi karıştırdı. A Haber ekipleri ateş hattında. İşte büyük hesaplaşmanın tüm detayları...
Orta Doğu'da gerilim sıcak çatışmaya dönüştü. ABD-İsrail ittifakının İran'a yönelik saldırıları 5. gününde topyekûn savaşa evrildi. İran, Hint Okyanusu'nda bir ABD destroyerini füzelerle vurduğunu iddia ederken Hürmüz Boğazı'nı kapatarak küresel enerji hattına darbe indirdi. Öte yandan CIA'in İran'da iç ayaklanma planlarının deşifre olduğu öne sürülüyor. Savaşın nabzını Emine Kavasoğlu Tel Aviv'den, Ekber Karabağ ise Tahran'dan tutuyor. Karşılıklı ağır darbelerin ve perde arkasındaki kirli oyunların tüm detayları ateş hattından A Haber'de.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
CANLI ANLATIM
DEMİR KUBBE ÇARESİZ KALDI! İRAN FÜZELERİ O HATTI NASIL DELDİ?
Orta Doğu’daki füze düellosu tüm hızıyla sürerken, İsrail’in ‘geçilemez’ denilen hava savunma sistemi Demir Kubbe’nin zafiyetleri gün yüzüne çıktı.
A Haber ekranlarına konuk olan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, İran’ın dron ve füze paketlerinin bölgedeki stratejik boşlukları nasıl kullandığını ve savunma katmanlarının neden yetersiz kaldığını çarpıcı detaylarla anlattı.
Suriye ve Irak hava sahasının adeta bir "operasyon otobanına" dönüştüğünü belirten Olçar, bölgedeki jeopolitik dengelerin saldırı güzergahlarını nasıl şekillendirdiğini tek tek deşifre etti.
İsrail’in karmaşık coğrafyasında Demir Kubbe’nin yetersiz kaldığı noktaları değerlendiren Doç. Dr. Kemal Olçar, "Demir Kubbe teşkilatı aslında ülkenin her tarafını koruyacak şekilde dizayn edilmiş durumda ancak bir hassasiyeti var; o da katman sayısı az, irtifa sayısı ve menzili çok düşük; 70 kilometre filan" ifadelerini kullandı.
Geniş arazilerden atılan füze sürülerinin savunma hattını kolayca aşabileceğini belirten Olçar, "Bu araziden atılabilecek herhangi bir füze sürüsü doğrudan ülkenin herhangi bir tarafına rahatlıkla düşer ve mutlaka etki yapar" sözleriyle sistemin zayıf karnına dikkat çekti.
Saldırıların gerçekleştirildiği hava koridorlarındaki otorite boşluğunu analiz eden Kemal Olçar, "İsrail dikey katmanlar halinde hava savunmasını dizayn etmiş ancak yatay katmanda Irak coğrafyası boş, oradan elini kolunu sallayıp geçiyor. Suriye de boş. Bu yüzden Şahit 129 ve 136 modelleri Irak-Suriye topraklarından direkt geliyor" sözleriyle aktardı.
A HABER EKİBİ ATEŞ HATTINDA! TEL AVIV’DE KORKU VE PANİK HAKİM
Orta Doğu’da tansiyon düşmek bilmezken, İran ve Hizbullah’ın eş zamanlı operasyonlarıyla sarsılan İsrail’de tam bir kaos hakim. Tel Aviv sokakları bomboş kalırken, halk sığınaklara hapsolmuş durumda. Bölgedeki gelişmeleri anbean takip eden A Haber Muhabiri Emine Kavasoğlu, Tel Aviv merkezindeki yoğun füze saldırılarını, İsrail’in uyguladığı sıkı sansürü ve sokaklardaki korku dolu atmosferi yerinden aktardı.
Saldırıların ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerin bir kısmının gerçeği yansıtmadığını belirten A Haber Muhabiri Emine Kavasoğlu, 'Beni Bırak' mahallesindeki bir füze düştüğü iddiası üzerine bölgeye gittiklerini, Emine Kavasoğlu, "Adres birebir doğruydu ancak orada ne bir patlama yaşanmıştı ne de dumanlar yükseliyordu o paylaşılmış görüntüler gibi. Aslında büyük bir dezenformasyon da var" sözleriyle aktardı.
TEL AVİV'DE PATLAMA SESLERİ
İran’ın saldırı dozunu artırmasıyla Tel Aviv’de sessizliğin yerini devasa patlamaların aldığını dile getiren Kavasoğlu, normalde kısa süren uyarıların bu kez dakikalarca kesilmediğini, Emine Kavasoğlu, "Normalde belki 1-1.5 dakika süren o alarm sesleri bu kez 4-5 dakika boyunca çalmaya devam etti ve hemen ardından da çok yoğun bir hava saldırısı başladı" şeklinde konuştu.
Saldırıların sonuçlarına dair İsrail tarafından resmi bir bilgi paylaşılmadığına dikkat çeken Kavasoğlu, basına yönelik kısıtlamaların altını çizerek, Emine Kavasoğlu, "Çok şeffaf olmadığını söyleyebiliriz çünkü bir acziyet görüntüsü belki de vermek istemiyor İsrail. Yenilmez denilen, aşılmaz denilen demir kubbelerin aşıldığı, yenildiği izlenimini yaratmak istemiyor" sözleriyle İsrail’in uyguladığı "perdeleme" stratejisini deşifre etti.
İŞTE İSRAİL'İN GÖBEĞİNE DÜŞEN İRAN FÜZESİ
ABD/İsrail-İran arasında yaşanan gerilim her geçen gün artarak devam ediyor. Orta Doğu’nun alev hattına döndüğü bu saatlerde ülkeler karşılıklı misilleme saldırılarını sürdürüyor. Öte yandan İran’dan havalanarak İsrail’in merkezine düşen füze kameralara böyle yansıdı.