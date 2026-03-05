CANLI | Savaş Orta Doğu'nun tamamına mı yayılıyor? Hedef Türk bölgelerinde etnik bölünme! A Haber ekipleri Tahran ve Tel Aviv'de

İsrail-ABD'nin İran'a başlattığı saldırıların 5'inci gününde Orta Doğu'da gerilim hızla tırmanırken, Tahran'daki son durumu A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.

DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN İSRAİL'E SALDIRI

Karabağ İsrail'in İran'a karşı saldırılarını sürdürdüğünü belirterek "Bugün sabah saatlerinde İran Devrim Muhafızları’ndan İsrail’e yönelik ve Amerika Birleşik Devletleri’ne yönelik bir saldırı dalgası başlatıldığına ilişkin resmi açıklama yapıldı. Genellikle Devrim Muhafızları her saldırı dalgasıyla ilgili ülke medyasına bilgilendirmede bulunuyor.

Ancak nedense sabah saatlerinden sonra bu açıklamadan sonra İran Devrim Muhafızları’ndan başka bir açıklama gelmedi. Hatta ben merak ettim acaba artık İran vurmuyor mu İsrail’i diye. Hatta bu merakımı gidermek için az önce Emine’ye de ulaştım, dedim: "Emine oraya İran füzeleri düşüyor mu düşmüyor mu? Yoksa saldırılar durmuş mudur?" Dedi: "Yok, İran’ın füzeleri geliyor." Bu da şu demek oluyor ki; İran İsrail’i vursa da bu kez resmi açıklama yapmıyor. Neden yapmıyor onu da tam olarak bilmiş değilim ancak dediğim üzere bugün sadece bir kez İran Devrim Muhafızları’ndan İsrail’e yönelik ve ABD’nin bölgedeki üslerine yönelik saldırı yapıldığına ilişkin açıklama geldi." dedi.

Karabağ Irak'ta terör yapılarının İran içerisinde iç karışıklık çıkarmalarına ilişkin iddialar üzerine; "Bir açıklama da Kuzey Irak ile ilgili geldi. Oradaki bazı ayrılıkçı gruplara, terör gruplarına ilişkin de bir İran’ın saldırısı söz konusudur ki o grupların İran içine sızması da öngörüler arasındadır ve İran bu konuyla ilgili rahatsızlığını da karşı tarafa, Bağdat yönetimine de bildirmiş durumda." ifadelerinin kullandı.

"MÜCTEBA HAMANEY GÜÇLÜ BİR ADAY OLARAK GÖSTERİLİYOR"

Hamaney'in ölümünün ardından oğlu Mücteba Hamaney'in yeni dini lider olarak göreve geleceği iddialarına değinen Karabağ "Diğer taraftan bugün gün içinde de Tahran’a yine saldırılar söz konusu oldu. Tahran’ın doğu bölgesindeki bir alana saldırı oldu ve orada da yine hayatını kaybeden insanlar vardı. Diğer taraf sıkça tartışılan bir konu var o da ülke liderinin yerine geçeceği isimle ilgili. Bana sorarsanız en kuvvetli aday an itibarıyla Ayetullah Ali Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney. Ancak nedense son beş gündür yani bu olay olduktan sonra babası öldürüldükten sonra hiç basının önüne çıkmadı. Yani bir açıklaması da olmadı, hatta yazılı açıklaması bile olmadı. O yüzden belki de güvenlik gerekçesiyle böyle bir şey yapılmıştır. En güçlü aday olarak kendisi gösteriliyor. Basında çok sayıda isimden bahsediliyor, bazen farklı açıklamalar oluyor.Ancak gelen resmi açıklamada bu konuyla ilgili karar verici mekanizmanın Uzmanlar Meclisi olduğu ifade edildi ve özellikle savaş durumu dolayısıyla bu sürecin gecikebileceği ifade edildi. Bugünden başlamak üzere ülke lideri için üç gün boyunca da Tahran’da merasimler icra edilecekti ancak gelen bilgilerde de bu merasimlerin de ertelendiği ifade edildi." dedi.

CENAZE TÖRENİ ERTELENDİ

Ekber Karabağ, Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreninin savaş nedeniyle ertelendiğini vurgulayarak Haziran ayında gerçekleşen 12 gün savaşlarında ise benzer olayın gerçekleştiğini belirtti "Son olarak şunu belirteyim aslında bu da benim dikkatimi çekti çünkü Haziran ayında da benzeri bir durumu yaşamıştık. Haziran ayında İranlı üst düzey bazı komutanlar hayatını kaybettiğinde onlar için birkaç gün sonra cenaze töreni yapılacağı ifade edilmişti. Ancak İran o tarihte savaş devam ettiğinden dolayı o cenaze törenlerinin yapılmayacağını ve erteleneceğini ifade etti ve ancak savaş bittikten sonra o cenaze törenleri yapıldı." dedi.