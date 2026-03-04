ABD ve İsrail'in hain İran planı: Amaç iç savaş çıkarıp ülkeyi bölmek! Uzman A Haber'e anlattı

A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber ekranlarında İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının perde arkasındaki korkunç planı deşifre etti. Tahran, Kum ve Meşhed gibi stratejik öneme sahip şehirlerin hedef alındığını belirten Sali, asıl amacın bir iç savaş çıkartarak İran'ı parçalamak olduğunu vurguladı. Sali ayrıca, İsrail'in özellikle Urumiye, Tebriz ve İsfahan gibi Türklerin yoğun yaşadığı bölgelere ve Kuzey Irak sınırına yakın yerlere saldırarak etnik ve ayrılıkçı grupları kışkırtmaya çalıştığına dikkat çekti.