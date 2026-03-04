CANLI YAYIN
ProgramlarÖzel VideoGündemYaşamDünyaSporEkonomiKültür SanatTeknolojiTelevizyonOtomobil
Sıradaki Videolar
İran ABD destroyerini vurdu: Hürmüz Boğazı kapatıldı!
Gündemİran ABD destroyerini vurdu: Hürmüz Boğazı kapatıldı!
İran savaşına başka ülkeler katılır mı?
Gündemİran savaşına başka ülkeler katılır mı?
İran’ın hayalet bina stratejisi
Dünyaİran’ın hayalet bina stratejisi
İran ve Hizbullah Tel Aviv’i ateş çemberine aldı
Dünyaİran ve Hizbullah Tel Aviv’i ateş çemberine aldı
ABD ve İsrail’in İran’daki kirli piyonu deşifre oldu!
Özel HaberABD ve İsrail’in İran’daki kirli piyonu deşifre oldu!
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | ahaber.com.tr - Özel Haber

ABD ve İsrail'in hain İran planı: Amaç iç savaş çıkarıp ülkeyi bölmek! Uzman A Haber'e anlattı

A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber ekranlarında İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının perde arkasındaki korkunç planı deşifre etti. Tahran, Kum ve Meşhed gibi stratejik öneme sahip şehirlerin hedef alındığını belirten Sali, asıl amacın bir iç savaş çıkartarak İran'ı parçalamak olduğunu vurguladı. Sali ayrıca, İsrail'in özellikle Urumiye, Tebriz ve İsfahan gibi Türklerin yoğun yaşadığı bölgelere ve Kuzey Irak sınırına yakın yerlere saldırarak etnik ve ayrılıkçı grupları kışkırtmaya çalıştığına dikkat çekti.

Gündemden Videolar

Tel Aviv'de siren sesleri! İran İHA'ları İsrail'i vuruyor
Tel Aviv'de siren sesleri! İran İHA'ları İsrail'i vuruyor
İran'dan misilleme: İsrail'de yoğun saldırı alarmı
İran'dan misilleme: İsrail'de yoğun saldırı alarmı
Devrim muhafızları hedefte! İran’a “dönüştürme” operasyonu ve körfez planı
Devrim muhafızları hedefte! İran’a “dönüştürme” operasyonu ve körfez planı
Orta Doğu'da sıcak saatler
Orta Doğu'da sıcak saatler
Dubai'deki ABD Konsolosluğu vuruldu
Dubai'deki ABD Konsolosluğu vuruldu
İran’ın direnişi dengeleri değiştirdi I A Haber'de çarpıcı analiz
İran’ın direnişi dengeleri değiştirdi I A Haber'de çarpıcı analiz
Dubai'de ABD Konsolosluğu'nun vurulma anı ortaya çıktı
Dubai'de ABD Konsolosluğu'nun vurulma anı ortaya çıktı