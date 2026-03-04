CANLI | Savaş Orta Doğu'nun tamamına mı yayılıyor? Hedef Türk bölgelerinde etnik bölünme! A Haber ekipleri Tahran ve Tel Aviv'de
Orta Doğu ateş çemberine döndü. ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta müzakere masasını devirerek başlattığı İran saldırısı 5. gününde şiddetini artırıyor. Hamaney’in ölümü sonrası Tahran intikam füzelerini ateşledi, Hürmüz Boğazı kapatıldı. Savaşın faturası ağırlaşırken CIA’in İran içindeki muhalif grupları silahlandırdığı iddiası bölgeyi karıştırdı. A Haber ekipleri ateş hattında. İşte büyük hesaplaşmanın tüm detayları...
Orta Doğu'da gerilim sıcak çatışmaya dönüştü. ABD-İsrail ittifakının İran'a yönelik saldırıları 5. gününde topyekûn savaşa evrildi. İran, Hint Okyanusu'nda bir ABD destroyerini füzelerle vurduğunu iddia ederken Hürmüz Boğazı'nı kapatarak küresel enerji hattına darbe indirdi. Öte yandan CIA'in İran'da iç ayaklanma planlarının deşifre olduğu öne sürülüyor. Savaşın nabzını Emine Kavasoğlu Tel Aviv'den, Ekber Karabağ ise Tahran'dan tutuyor. Karşılıklı ağır darbelerin ve perde arkasındaki kirli oyunların tüm detayları ateş hattından A Haber'de.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
CANLI ANLATIM
"HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı operasyonun 5. gününde tansiyon giderek yükseliyor. A Haber ekranlarında yaşananları değerlendiren Akademisyen Dr. Necmettin Mutlu ve A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, savaşın bölgesel bir felakete dönüşme riski taşıdığını vurguladı. Uzmanlar, İsrail ve ABD'nin İran'ı içeriden parçalamak için ayrılıkçı grupları kışkırtmaya çalıştığına dikkat çekerken, Körfez ülkelerinin de bu çatışmanın içine çekilebileceği konusunda ciddi uyarılarda bulundu.
HAMANEY'İN YERİNE KİM GEÇECEK?
İran'da dini lider Ali Hamaney'in ölümü veya devrilmesi durumunda yaşanabilecek iktidar boşluğuna değinen Dr. Necmettin Mutlu, "Hamaney'in yerine kimin geçeceği konuşulmuştu ama resmi bir açıklama gelmedi. Uzmanlar Meclisi toplantısını İsrail hedef aldı, 88 kişilik bir meclis... Kolay değil, orada da çok kapsamlı bir operasyon yapılıyor" ifadelerini kullandı. Yeni liderin kim olacağı konusunda tartışmaların sürdüğünü belirten Mutlu, "Burada Hamaney'in torunu konuşuldu, Laricaniler konuşuldu. Ama bu isimler içinde bence biraz daha reformcu kanattan olması gerektiği görüşü öne çıkıyor" sözleriyle aktardı.
"İRAN İÇİNDE SOSYOLOJİK OPERASYONLAR BAŞLADI"
İsrail ve ABD'nin İran'daki asıl hedefinin içeriden bir çatışma başlatmak olduğunu vurgulayan Dr. Mutlu, "Süreç maalesef Suriye 2.0'a geldi, yani İran içinde sosyolojik ameliyatlara başlandı" ifadelerini kullandı. Bu duruma örnek olarak Kuzeybatı'daki Mahabad bölgesini gösteren Mutlu, "Mahabad bölgesinde istihbarat binası vuruldu. Mahabad, 1946'daki başarısız Kürt devleti girişiminin fraksiyonudur. O bölgedeki ayrılıkçı gruplarla bir haftadır görüşmeler yapıldığını ve Amerika ile İsrail'in bu grupları harekete geçirmek istediğini biliyoruz" sözleriyle aktardı.
KÖRFEZ ÜLKELERİ SAVAŞA GİRECEK Mİ?
A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün ise, Körfez ülkelerinin de bu çatışmanın içine çekilebileceğine dikkat çekti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarına atıfta bulunan Akgün, "Körfez ülkelerinin de İran'a cevap verdiklerine, yani kendi topraklarından İran'a saldırı düzenlediklerine dair duyumlar, iddialar var" ifadelerini kullandı. Bu durumun doğrulanması halinde savaşın boyutunun tamamen değişeceğini belirten Akgün, "Bu birinci dereceden savaşın İran'ın ötesine sarktığını gösteriyor, karşılıklı bir saldırı söz konusu. İran bunu çok daha geniş coğrafyalara taşıma çabası içinde. Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki İngiliz üslerine yönelik saldırılar düzenliyorlar" sözleriyle aktardı.
KÜRESEL KAOS ENDİŞESİ BÜYÜYOR
ABD ve Batı'nın çifte standardına dikkat çeken Akgün, İsrail'in hiçbir kural tanımadığını ve Batı'nın da buna destek verdiğini belirterek, "Bu savaş bir şekilde bitecek ama savaş bittiği zaman hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Batı ittifakında çok ciddi çatlamalar var, ABD'ye yönelik daha evvelden duymadığımız şekilde sesler yükseliyor. Amerika Birleşik Devletleri Küba bize sıkıntı yaratıyor deyip Küba'ya mı saldıracak? Bütün bunlar soru işaretleri ve çok sıkıntılı bir ortamda olduğumuzu, bu sıkıntının giderek büyüme potansiyeli taşıdığını belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
DUBAİ'DE MAHSUR KALAN TÜRK VATANDAŞI O ANLARI ANLATTI
Orta Doğu’daki gerilimin tırmanmasıyla birlikte Dubai’de mahsur kalan Türk vatandaşları büyük bir belirsizlik içinde bekliyor. Dört gündür Türkiye’ye dönemeyen vatandaşlardan Miray Çakal, maddi ve manevi zorluklarla mücadele ederken bölgedeki sıcak çatışmanın etkilerini ve yaşadıkları korku dolu anları A Haber ekranlarında paylaştı.
SAVAŞ ORTA DOĞU'NUN TAMAMINA MI YAYILIYOR?
İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik gerçekleştirdiği operasyonlar bölgedeki tansiyonu hiç olmadığı kadar yükseltirken, "Savaş Orta Doğu'nun tamamına mı yayılıyor?” sorusu gündemin ilk sırasına yerleşti. TESAM Başkan Yardımcısı Dr. Yıldırım Deniz, A Haber ekranlarında yaptığı özel açıklamalarda, İran’ın füze stoklarından Körfez ülkelerindeki panik havasına ve İsrail’in Lübnan üzerindeki yeni oyun planına kadar kritik detayları paylaştı.
KÖRFEZ ÜLKELERİNDE PANİK HAVASI: HEDEF ABD ÜSLERİ
Bölgedeki tehdidin boyutuna dikkat çeken Dr. Yıldırım Deniz, "Körfez ülkeleri tehdidi ve tehlikeyi şu an iliklerine kadar hissediyorlar. İran, başta ABD üsleri olmak üzere birçok hedefi vurma eğiliminde ancak teknoloji, donanım ve istihbarat açısından ABD ve İsrail’in gerisinde kalıyor" ifadelerini kullandı. İran'ın stratejik hamlelerini değerlendiren Deniz, "İran, nokta atışı vuramasa bile Körfez ülkelerinde, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri’ne gönderdiği füzelerle bir terörize ortam ve panik havası oluşturmak istiyor. Buradaki asıl amaç, Amerikan başkanına bir baskı unsuru oluşturmaktır" sözleriyle Tahran'ın bölge siyasetindeki "baskı" taktiğini aktardı.
İRAN'IN ENVANTERİ: 5 BİN BALİSTİK FÜZE MASADA
Operasyonun ne kadar süreceğine dair teknik veriler paylaşan Dr. Yıldırım Deniz, "Operasyonun süresi iki şeye bağlı; birincisi ABD ve İsrail’in elindeki cephane, ikincisi ise İran’ın envanterindeki silah miktarıdır. Amerikan istihbaratına göre İran’ın elinde 3 bin ile 5 bin arasında balistik füze olduğu tahmin ediliyor" değerlendirmesinde bulundu. İran'ın müttefik arayışına da değinen Deniz, "İran’ın bu konuda kapasitesi sınırlı ve destek alabileceği Çin, Kuzey Kore veya Rusya gibi ülkelerin ne kadar hızlı yardım ulaştırabileceği soru işareti. Ancak operasyondan hemen önce İran’ın Çin ile gemisavar hipersonik füze alımı konusunda anlaştığı bilgisi ajanslara düşmüştü" diyerek yeni ittifakların sinyalini verdi.
LÜBNAN CEPHESİ: İSRAİL 'FIRSAT' KOLLUYOR
Savaşın Lübnan’a sıçramasını ve Beyrut’taki yıkımı yorumlayan Dr. Yıldırım Deniz, "İsrail, Ayetullah’ın öldürülmesiyle (Hizbullah liderliği bağlamında) bu durumu kendisi için bir fırsata çevirmiş durumda. Tıpkı 7 Ekim saldırılarında olduğu gibi, ordunun büyük kısmını kuzeye kaydırarak Hizbullah’ın üst düzey sorumlularını peş peşe etkisiz hale getirmeye başladılar" ifadelerini kullandı. Beyrut semalarını kaplayan siyah dumanların savaşın yeni merkezini işaret ettiğini belirten Deniz, "İsrail şu an Lübnan’ı da net bir şekilde hedef alıyor ve bu saldırılarla bölgedeki gücünü konsolide etmeye çalışıyor" dedi.
TRUMP VE İSRAİL ARASINDAKİ 'İTME' SİYASETİ
ABD'nin süreçteki rolüne dair çarpıcı bir analiz yapan Dr. Yıldırım Deniz, "İran’a yönelik ilk saldırı ateşinin İsrail’den yapıldığı ve Trump’ın buna bir nevi mecbur bırakıldığı konuşuluyor. Trump, 'Ben İsrail’i oraya itmiş olabilirim' dese de aslında bütün dünyanın malumu olan durum, İsrail’in Trump’ı bu operasyonun içine itmiş olmasıdır" sözleriyle Washington-Tel Aviv hattındaki güç savaşını aktardı.