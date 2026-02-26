Türkiye bu ritimde buluştu: Allah denilmesi birilerini korkuttu!
Sosyal medyada hızla yayılan “Kabe’de Hacılar Hu Der Allah” ilahisi siyasetin de gündemine girdi. Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli ilahiye destek verirken, toplumdaki etkisi A Haber’de değerlendirildi. Cansın Helvacı ve Faruk Erdem, akımın samimiyet ve birlik duygusunu öne çıkardığını vurguladı.
Sosyal medyada bir akıma dönüşen ve 7'den 70'e her kesimin diline pelesenk olan "Kabe'de Hacılar Hu Der Allah" ilahisi, siyasetin de bir numaralı gündem maddesi haline geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan da ilahiye olan hayranlığını grup toplantısında dile getirerek, bu durumdan rahatsız olanlara sert tepki gösterdi.
A Haber moderatörü Cansın Helvacı ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, tüm Türkiye'yi etkisi altına alan bu samimi akımın yansımalarını canlı yayında değerlendirdi.
SAMİMİYET TÜM TÜRKİYE'Yİ SARDI
İlahinin toplumda oluşturduğu büyük dalgaya dikkat çeken A Haber Ajans Bugün moderatörü Cansın Helvacı, "Hala bütün Türkiye olarak biz de bu haldeyiz. Sosyal medyaya bakıyorum, konuşulanlara, televizyonlara bakıyorum; hepimiz böyle uyuyoruz, böyle kalkıyoruz. Kafamızın içinde ciddi bir dalga oluşturdu. Bir ritim var ama burada en önemli şey samimiyetin kazanmış olmasıdır. İlahinin klibi 9 milyon izlenmiş ama kliple çıksaydı bu etkiyi alamazdı; o içtenlik her şeyi değiştirdi" ifadelerini kullandı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem de konuya dair değerlendirmesinde, "Bu ritim tartışılıyor vesaire ama burada samimiyet kazandı. Esnafı tanıtmış oluyor, okul bahçelerinde çocuklar söylüyor; dertleri başka olanlar rahatsız olsa da bu durum yedi yaşından yetmiş yaşına herkesin dilinde" sözleriyle samimiyet vurgusu yaptı.
BAŞKAN ERDOĞAN: KİMSE GOCUNMASIN
İlahinin okul bahçelerine kadar yayılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kürsüden yaptığı açıklamada, "Kabe'de hacılar hu der Allah ilahisini 7'den 70'e insanımızın diline ve inşallah kalbine nakşeden; ülkemizi o güzel ilahilerle tek ses, tek yürek haline getiren bestecisinden icracısına kadar tüm kardeşlerime buradan tebriklerimi iletiyorum" dedi. İlahinin okul bahçelerinde çocuklar tarafından coşkuyla söylenmesine yönelik eleştirilere de yanıt veren Erdoğan, "Yavrularımızın hep bir ağızdan coşkuyla Allah lafz-ı celalini seslendirdiklerini görmek bizi ziyadesiyle memnun etti, mesrur etti ve gururlandırdı. Kimse bundan gocunmamalı, rahatsız olmamalıdır. Bu fotoğraf gerçek Türkiye fotoğrafıdır, bu toprakların ve bu milletin fotoğrafıdır" ifadelerini kullanarak ilahiyi seslendiren Celal Karatüre ve ekibine teşekkür etti.