TürkAkım ve Mavi Akım'a sabotaj girişimi! Karadeniz'de Türkiye ve Rusya'yı karşı karşıya getirme planı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Federal İstihbarat Servisi (FSB) toplantısına Karadeniz'in altından Türkiye'ye uzanan TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz hatlarına yönelik sabotaj girişimi olduğunu açıkladı. Putin açıklamasında; "Şu anda kendi istihbaratımızdan bazı bilgiler geliyor. Birileri Karadeniz'in altından Türkiye'ye giden TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Putin, yaşanan sabotaj girişimini Avrupalı ülkelerden gelebileceğini ima ederek Ukrayna ile devam eden barış sürecinin baltalanması açısından yapıldığını vurguladı. Rusya Devlet Başkanı "Bir türlü sakinleşmediler. Diplomatik çözüm içeren bu barış sürecini nasıl yok edeceklerini bilmiyorlar. Müzakere sürecinde elde edilen kazanımları baltalamak için ellerinden geleni yapıyorlar" şeklinde konuştu. Putin ayrıca Rusya Savunma Bakanlığı ve savunma sanayii personelinin güvenliği artırması ve Rus sınırlarının korunmasına yönelik talimat verdiğini belirtti.

Karadeniz'de yaşanan suikast girişimi A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında ele alındı.

ENERJİ ARZINA SABOTAJ TEHDİDİ

Karadeniz'in artık bir güvenlik sorunu alanı olarak gösterildiğine dikkat çeken Askeri Stratejist Doç. Cüneyt Küsmez, "Karadeniz'de üç gemi üzerinden yapılan drone saldırıları riskin ortaya çıkmıştı. Türk Akım ve Mavi Akım petrol ve doğal gaz boru hatları Karadeniz için önemli bir risk alanı. Putin'in bu hatlara yönelik saldırı olasılığı açıklamaları yüksek ihtimalle görüyorum. Bu sabotajların Ukrayna üzerinden ancak Batı istihbaratı ve teknolojisiyle yapılabileceği açık" kullanıldı.