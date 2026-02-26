TürkAkım ve Mavi Akım'a sabotaj girişimi! Karadeniz'de Türkiye ve Rusya'yı karşı karşıya getirme planı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz hattına yönelik sabotaj girişi olduğunu duyurdu. Putin açıklamalarında Avrupalı ülkeleri işaret ederek Rusya-Ukrayna müzakere sürecini baltamaya çalıştıklarını vurgulaması yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan Askeri Stratejist Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkileri bozmaya çalışıldığını ve 3 geminin Karadeniz'de saldırıya uğradığını hatırlatarak "Bu sabotajların Ukrayna üzerinden ancak Batı istihbaratı ve teknolojisiyle yapılabileceği açık" ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Federal İstihbarat Servisi (FSB) toplantısına Karadeniz'in altından Türkiye'ye uzanan TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz hatlarına yönelik sabotaj girişimi olduğunu açıkladı. Putin açıklamasında; "Şu anda kendi istihbaratımızdan bazı bilgiler geliyor. Birileri Karadeniz'in altından Türkiye'ye giden TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.
Putin, yaşanan sabotaj girişimini Avrupalı ülkelerden gelebileceğini ima ederek Ukrayna ile devam eden barış sürecinin baltalanması açısından yapıldığını vurguladı. Rusya Devlet Başkanı "Bir türlü sakinleşmediler. Diplomatik çözüm içeren bu barış sürecini nasıl yok edeceklerini bilmiyorlar. Müzakere sürecinde elde edilen kazanımları baltalamak için ellerinden geleni yapıyorlar" şeklinde konuştu. Putin ayrıca Rusya Savunma Bakanlığı ve savunma sanayii personelinin güvenliği artırması ve Rus sınırlarının korunmasına yönelik talimat verdiğini belirtti.
Karadeniz'de yaşanan suikast girişimi A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında ele alındı.
ENERJİ ARZINA SABOTAJ TEHDİDİ
Karadeniz'in artık bir güvenlik sorunu alanı olarak gösterildiğine dikkat çeken Askeri Stratejist Doç. Cüneyt Küsmez, "Karadeniz'de üç gemi üzerinden yapılan drone saldırıları riskin ortaya çıkmıştı. Türk Akım ve Mavi Akım petrol ve doğal gaz boru hatları Karadeniz için önemli bir risk alanı. Putin'in bu hatlara yönelik saldırı olasılığı açıklamaları yüksek ihtimalle görüyorum. Bu sabotajların Ukrayna üzerinden ancak Batı istihbaratı ve teknolojisiyle yapılabileceği açık" kullanıldı.
"TÜRKİYE'NİN ENERJİ HATLARI TEHDİT ALTINDA"
Küsmez ayrıca, Türkiye'nin Sakarya ve Zonguldak'taki açıklarındaki sondaj çalışmalarına dikkat çekerek bu hatların da tehdit kapsamında olduğunu sözlerine ekleyerek "Karadeniz'de güvenlik sorunu haline getirilmeye çalışılan bir proje aslında dolayısıyla Türkiye'yi de kısmen zan altında bırakacaklar. Ya da Rusya-Türkiye ilişkilerini Karadeniz üzerinden karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Bir de Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere baktığımız zaman meseleye Rusya-Ukrayna anlaşmasında barışçıl bir açıdan bakan sadece Türkiye var. " dedi.
"LNG GEMİSİNİN PATLAMASI BOĞAZLARDA 11 ŞİDDETİNDE DEPREM ETKİSİ OLUŞTURUR"
Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, daha önce bir uzman tarafından yapılan açıklamayı hatırlatarak "Tam yüklü bir enerji LNG gemisinin İstanbul Boğazı'nda patlamanın 11 sarsıntıda bir depreme eşdeğer etki yaratacağını" belirtiyor. Gazeteci Zafer Şahin ise 1970'li yıllarda ise benzer bir geminin boğazda çıkarmış olduğu yangını vurgulayarak "Yaklaşık bir 10-15 gün Boğaz'da bir facia yaşanmıştı" ifadelerini kullandı.