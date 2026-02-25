İBB ve İSKİ'den tarihe saygısızlık: Kazlıçeşme meydanı çöplüğe döndü

İstanbul'un en önemli simgelerinden biri olan ve bir dönem dev mitinglere, tarihi etkinliklere ev sahipliği yapan Kazlıçeşme Meydanı, şimdilerde moloz yığınları ve çöplerle boğuşuyor.

KAZLIÇEŞME'DE İÇLER ACISI GÖRÜNTÜ

İBB ve İSKİ'nin kullanımında olan alanın içler acısı hali A Haber drone kameraları tarafından görüntülenirken, tarihi Kazlıçeşme Fatih Camii de bu kirliliğin gölgesinde kaldı. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, şehrin merkezindeki bu bakımsızlığı yerinden aktardı.

DEV MİTİNG ALANI MOLOZ DÖKÜM SAHASI OLDU

Kazlıçeşme Meydanı'nın son halini drone görüntüleri eşliğinde anlatan Kübra Kılıç Tepeci, "Bu alan İBB'ye ait ama şu anda İSKİ burayı stok sahası olarak kullanıyor. Bir dönem dev mitinglere ve tarihi etkinliklere ev sahipliği yapan meydan, ne yazık ki uzun süredir molozların döküldüğü, çöplerin olduğu bir yere dönüşmüş durumda." ifadelerini kullandı. Tepeci, Zeytinburnu'nun göbeğindeki bu devasa alanın moloz yığınlarıyla kaplanmasının çevre sakinlerini de rahatsız ettiğini belirtti.