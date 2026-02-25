İBB ve İSKİ'den tarihe saygısızlık: Kazlıçeşme meydanı çöplüğe döndü
Kazlıçeşme Meydanı, bir dönem dev mitinglere ve etkinliklere ev sahipliği yaparken bugün moloz ve çöp yığınlarıyla gündemde. İBB’ye ait alanın İSKİ tarafından stok sahası olarak kullanıldığı, meydanın uzun süredir bakımsız olduğu görüldü. Meydanın merkezindeki Kazlıçeşme Fatih Camii ise bu kirliliğin gölgesinde kaldı. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, bölgede yaşananları canlı yayında aktardı.
İstanbul'un en önemli simgelerinden biri olan ve bir dönem dev mitinglere, tarihi etkinliklere ev sahipliği yapan Kazlıçeşme Meydanı, şimdilerde moloz yığınları ve çöplerle boğuşuyor.
KAZLIÇEŞME'DE İÇLER ACISI GÖRÜNTÜ
İBB ve İSKİ'nin kullanımında olan alanın içler acısı hali A Haber drone kameraları tarafından görüntülenirken, tarihi Kazlıçeşme Fatih Camii de bu kirliliğin gölgesinde kaldı. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, şehrin merkezindeki bu bakımsızlığı yerinden aktardı.
DEV MİTİNG ALANI MOLOZ DÖKÜM SAHASI OLDU
Kazlıçeşme Meydanı'nın son halini drone görüntüleri eşliğinde anlatan Kübra Kılıç Tepeci, "Bu alan İBB'ye ait ama şu anda İSKİ burayı stok sahası olarak kullanıyor. Bir dönem dev mitinglere ve tarihi etkinliklere ev sahipliği yapan meydan, ne yazık ki uzun süredir molozların döküldüğü, çöplerin olduğu bir yere dönüşmüş durumda." ifadelerini kullandı. Tepeci, Zeytinburnu'nun göbeğindeki bu devasa alanın moloz yığınlarıyla kaplanmasının çevre sakinlerini de rahatsız ettiğini belirtti.
FATİH'İN ASKERLERİ İÇİN İNŞA ETTİRDİĞİ CAMİ MOLOZ YIĞINLARI ARASINDA
Meydanın merkezinde yer alan ve manevi değeri yüksek olan tarihi yapının kirlilikten nasıl etkilendiğine değinen Tepeci, "Meydanın tam merkezinde Kazlıçeşme Fatih Camii bulunuyor. İstanbul'un fethi sürecinde Fatih Sultan Mehmet tarafından askerleri için inşa ettirilen bu tarihi yapının ihtişamı, çevresini saran moloz yığınları ve düzensizlik nedeniyle gölgede kalıyor." sözleriyle tablonun vahametine dikkat çekti. Caminin hemen yanı başındaki çamur ve kirliliğin, tarihi dokuya zarar verdiğini vurguladı.
TURİZM VE ŞEHİR ESTETİĞİNE BÜYÜK DARBE
Bölgedeki kontrolsüz araç parkına ve bakımsızlığa dikkat çeken Kübra Kılıç Tepeci, "İstanbul'un kara surlarının hemen bitişiğinde yer alan ve tarihi yarımadanın giriş kapılarından biri sayılan bu meydan, şu an içler acısı bir halde. Caminin etrafında tırların park ettiğini, her yerin çamurla kaplı olduğunu ve arkada devasa bir moloz dağı oluştuğunu görüyoruz. Bu durum turizm açısından da İstanbul'un imajına büyük darbe vuruyor." ifadelerini kullandı. Sahadaki son durumu aktaran Tepeci, meydanın bir an önce eski ihtişamına kavuşturulması gerektiğini belirtti.