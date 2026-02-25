Ankara'da Şeyma Gökçe'nin ölümünde çarpıcı gelişme! Görüntüler ilk kez ATV Haber'de

Mahkeme heyeti, olay yerindeki tüm şüpheli bulgulara rağmen pencerede Şeyma Gökçe'nin parmak izine rastlanmadığı ve cinayete dair somut bir delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Bu karar, Gökçe ailesinin acısını adeta ikiye katladı. Kızlarının bir cinayete kurban gittiğinden emin olduklarını dile getiren aile üyeleri, sanığın her ifadesinin birbirinden farklı olduğunu, evde yaşananlardan habersiz olmasının imkansız olduğunu savundu.

ACILI AİLEDEN ADALET ÇIĞLIĞI: "KIZIMIN ADALETİNİ İSTİYORUM"

Kararın ardından adliye çıkışında büyük bir yıkım yaşayan Şeyma Gökçe'nin annesi, "Benim kızım toprağın altında, o anasının koynunda yatıyor" diyerek feryat etti.