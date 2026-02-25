Ankara'da Şeyma Gökçe'nin ölümünde çarpıcı gelişme! Görüntüler ilk kez ATV Haber'de
Ankara'da bir rezidansın 14. katından düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden Şeyma Gökçe davasında flaş bir gelişme yaşandı. Davada yargılanan Hüseyin Uyucu, olay esnasında uyuduğunu, olan bitenden haberi olmadığını söyledi ama polisi karşısında görünce verdiği tepki dikkat çekti. ATV Haber hem polis kamerası görüntülerine hem de Gökçe'nin düştüğü saniyelerin güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Mahkeme somut delil yetersizliği gerekçesiyle sanık Hüseyin Uyucu’nun beraatine hükmetti. Karar sonrası yıkılan Gökçe ailesi, "Adalet sadece yazıda kalmasın" diyerek hukuk mücadelesini bir üst mahkemeye taşımaya hazırlanıyor.
31 yaşındaki Şeyma Gökçe, erkek arkadaşının 14. kattaki evinden düşüp hayatını kaybetmişti. O sırada erkek arkadaşı Hüseyin Uyucu da evdeydi. Uyuduğunu, olan bitenden haberi olmadığını söyledi ama polisi karşısında görünce verdiği tepki çok dikkat çekiciydi. ATV Haber hem polis kamerası görüntülerine hem de Gökçe'nin düştüğü saniyelerin güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı.
KAPILAR ÇİLİNGİRLE AÇILDI, EVDE KAN İZLERİ BULUNDU
Şeyma Gökçe'nin 14. kattan düşerek can verdiği esnada evde bulunan erkek arkadaşı Hüseyin Uyucu, polislere kapıyı ancak çilingir yardımıyla açtı. Olay yerini inceleyen ekipler, dairenin içinde dikkat çeken bulgularla karşılaştı. ATV Haber o anların görüntülerine ulaştı.
GÖRÜNTÜLER İLK KEZ ATV'DE!
Duvarlarda, kıyafetlerde ve bir cep telefonu üzerinde kan benzeri kırmızı lekeler tespit edilirken, bir mobilya parçasının cam aksamının da kırıldığı görüldü.
Olay anında kapıyı neden açmadığı sorulan sanık Hüseyin Uyucu, "Şimdi duydum abi" savunmasını yaparken, Gökçe'nin nerede olduğunun sorulması üzerine ise, "Evde olması lazım, burada değil abi kendi evindedir" şeklinde çelişkili yanıtlar verdi.