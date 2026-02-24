Meksika'daki kartel operasyonunda gizli el ABD mi? Trump suikastı ve El Mencho'nun ölümünde manidar zamanlama

Mencho'nun öldürülmesinin ardından kartel üyelerinin sokakları ateşe verdiğine dikkat çeken Doğan, "28 bin 600'ü içerdiği devasa bir yapıdan bahsediyoruz. Sadece bir ilçede 250 tır ve araç ateşe verildi, 48 mağaza ve benzin istasyonu yakıldı. Meksika ordusu şu an yüzde 90 kontrolü sağlamış olsa da yeni lider kim olacak büyük bir muamma" dedi. Kartelin başına El Mencho'nun kardeşi Abraham'ın geçebileceği iddiaları ise bölgedeki gerilimi tırmandırıyor.

TRUMP SUİKASTİ VE EL MENCHO'NUN ÖLDÜRÜLMESİ BAĞLANTILI MI?

A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, pazar günü Trump'ın malikanesine yapılan suikast girişimine değinerek zamanlamanın çok manidar olduğunu ve olaydan 1 saat sonra kartel liderinin öldürüldüğünü vurguladı.

Sapmaz "Donald Trump'ın Mar-a-Lago malikanesine yönelik Austin Tucker Martin isimli genç tarafından bir suikast girişimi oldu. Bu olaydan tam bir saat sonra El Mencho öldürüldü. Şuan ABD'de 1 trilyon dolar gibi bir para dönüyor. Şimdi Trump'ı öldürmek mi istediler? Burada istihbarat servisleri olabilir mi? Bence olabilir. istihbarat servisleri içerisinde bir mesaj mı verildi? Fakat Trump'a suikast düzenlediler mi demek istemiyorum çünkü Mar-a Lago'ya bu çok hafif kalır" sözleriyle 1 saat arayla yaşanan iki önemli olayın bağlantılı olabileceğine dikkat çekti.