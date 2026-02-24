CANLI YAYIN

Kartel operasyonunda gizli el ABD mi? Trump suikastı ve El Mencho'nun ölümünde manidar zamanlama

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Kartel operasyonunda gizli el ABD mi? Trump suikastı ve El Mencho'nun ölümünde manidar zamanlama

Meksika'da küresel suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri El-Mencho'nun öldürülmesi dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Meksika sokaklarında ordu ve çeteler arasında çatışmalar sürerken operasyonun perde arkası ve ABD bağlantısı ise A Haber'de Sebep Sonuç programında masaya yatırıldı. AA Kolombiya muhabiri Sinan Doğan, Meksika'daki son durumu aktarırken A Haber muhabiri İrfan Sapmaz ise Trump'ın malikanesinde düzenlenen suikast girişimi ve El-Mencho'nun öldürülmesi arasında 1 saat fark olduğuna dikkat çekerek zamanlamanın manidar olduğunu vurguladı.

Dünyanın konuştuğu olayda ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'ya uyuşturucu ve kartellere yönelik mücadelede güçlü adımlar atılması çağrısında bulundu. Meksika'da kartellerin saldırısı nedeniyle halk sokağa çıkamazken bölgedeki küresel suç imparatorluğunu kuran El Mencho'nun öldürülmesinin perde arkası A Haber'de masaya yatırıldı.

TRUMP SUİKAST VE MEKSİKA'DAKİ EL MENCHO OPERASYONU BAĞLANTILI MI?

Anadolu Ajansı Kolombiya muhabiri Sinan Doğan, A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında Meksika'da kartel liderinin öldürülmesi olayının perde arkasını ve Kuzey Amerika'da yaşanan son gelişmeleri aktarırken, A Haber muhabiri İrfan Sapmaz ise El Mencho operasyonundan 1 saat önce Trump'a suikast girişimi yapıldığına dikkat çekerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

ESCOBAR'I BİLE GÖLGEDE BIRAKAN DEV YAPI

Anadolu Ajansı Kolombiya muhabiri Sinan Doğan, "Siyasetten orduya, asker ve diplomasiye varana kadar her yerde bağlantıları olan devasa bir şemadan bahsediyoruz." dedi. Meksika'nın 10 yıldır bu devasa yapısını çökertmek için çabaladığına dikkat çekilerek El Mencho'nun yapılan tüm operasyonlarda bir şekilde yaralı olarak kurtulduğunu ve düzenlenen operasyonun film sahnelerini aratmayan cinsten olduğu vurguladı.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

"SEVGİLİSİNİN ARKADAŞI ELE VERDİ"

Meksika'dan tek başına bu güce yetemeyeceğini, operasyonun perde hattını ABD'nin desteği olmadan yapılamayacağını vurgulayan Sinan Doğan, "Meksika'da tek başına El Mencho'nun hakkından gelemeyeceğini zaten 10 yıldır göstermişti. ABD'nin istihbarat desteğinin sağlanması El Mencho'nun yakalanması imkansızdı. Sevgilisine yakın bir kişinin onu ele geçirmesiyle operasyon düğmesine basıldı" sözleriyle gerçeği aktardı. Operasyonda sağ ele geçirilmek istenen kartel liderinin, çıkan çatışmada ağır yaralandığı ve kaçarken yolda öldüğü bildirildi.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

28 BİN KİŞİLİK ÇETE SOKAKTA

Mencho'nun öldürülmesinin ardından kartel üyelerinin sokakları ateşe verdiğine dikkat çeken Doğan, "28 bin 600'ü içerdiği devasa bir yapıdan bahsediyoruz. Sadece bir ilçede 250 tır ve araç ateşe verildi, 48 mağaza ve benzin istasyonu yakıldı. Meksika ordusu şu an yüzde 90 kontrolü sağlamış olsa da yeni lider kim olacak büyük bir muamma" dedi. Kartelin başına El Mencho'nun kardeşi Abraham'ın geçebileceği iddiaları ise bölgedeki gerilimi tırmandırıyor.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

TRUMP SUİKASTI VE EL MENCHO'NUN ÖLDÜRÜLMESİ BAĞLANTILI MI?

A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, pazar günü Trump'ın malikanesine yapılan suikast girişimine değinerek zamanlamanın çok manidar olduğunu ve olaydan 1 saat sonra kartel liderinin öldürüldüğünü vurguladı.

Sapmaz "Donald Trump'ın Mar-a-Lago malikanesine yönelik Austin Tucker Martin isimli genç tarafından bir suikast girişimi oldu. Bu olaydan tam bir saat sonra El Mencho öldürüldü. Şuan ABD'de 1 trilyon dolar gibi bir para dönüyor. Şimdi Trump'ı öldürmek mi istediler? Burada istihbarat servisleri olabilir mi? Bence olabilir. istihbarat servisleri içerisinde bir mesaj mı verildi? Fakat Trump'a suikast düzenlediler mi demek istemiyorum çünkü Mar-a Lago'ya bu çok hafif kalır" sözleriyle 1 saat arayla yaşanan iki önemli olayın bağlantılı olabileceğine dikkat çekti.

Meksika’dan dünyaya uzanan uyuşturucu ağı!Meksika’dan dünyaya uzanan uyuşturucu ağı! MEKSİKA'DAN DÜNYAYA UZANAN UYUŞTURUCU AĞI!
Meksikada kaos! Kartel lideri El Mencho öldürüldüMeksikada kaos! Kartel lideri El Mencho öldürüldü MEKSİKA'DA KAOS! KARTEL LİDERİ EL MENCHO ÖLDÜRÜLDÜ

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın