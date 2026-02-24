Kartel operasyonunda gizli el ABD mi? Trump suikastı ve El Mencho'nun ölümünde manidar zamanlama
Meksika'da küresel suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri El-Mencho'nun öldürülmesi dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Meksika sokaklarında ordu ve çeteler arasında çatışmalar sürerken operasyonun perde arkası ve ABD bağlantısı ise A Haber'de Sebep Sonuç programında masaya yatırıldı. AA Kolombiya muhabiri Sinan Doğan, Meksika'daki son durumu aktarırken A Haber muhabiri İrfan Sapmaz ise Trump'ın malikanesinde düzenlenen suikast girişimi ve El-Mencho'nun öldürülmesi arasında 1 saat fark olduğuna dikkat çekerek zamanlamanın manidar olduğunu vurguladı.
Dünyanın konuştuğu olayda ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'ya uyuşturucu ve kartellere yönelik mücadelede güçlü adımlar atılması çağrısında bulundu. Meksika'da kartellerin saldırısı nedeniyle halk sokağa çıkamazken bölgedeki küresel suç imparatorluğunu kuran El Mencho'nun öldürülmesinin perde arkası A Haber'de masaya yatırıldı.
Anadolu Ajansı Kolombiya muhabiri Sinan Doğan, A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında Meksika'da kartel liderinin öldürülmesi olayının perde arkasını ve Kuzey Amerika'da yaşanan son gelişmeleri aktarırken, A Haber muhabiri İrfan Sapmaz ise El Mencho operasyonundan 1 saat önce Trump'a suikast girişimi yapıldığına dikkat çekerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.
ESCOBAR'I BİLE GÖLGEDE BIRAKAN DEV YAPI
Anadolu Ajansı Kolombiya muhabiri Sinan Doğan, "Siyasetten orduya, asker ve diplomasiye varana kadar her yerde bağlantıları olan devasa bir şemadan bahsediyoruz." dedi. Meksika'nın 10 yıldır bu devasa yapısını çökertmek için çabaladığına dikkat çekilerek El Mencho'nun yapılan tüm operasyonlarda bir şekilde yaralı olarak kurtulduğunu ve düzenlenen operasyonun film sahnelerini aratmayan cinsten olduğu vurguladı.
"SEVGİLİSİNİN ARKADAŞI ELE VERDİ"
Meksika'dan tek başına bu güce yetemeyeceğini, operasyonun perde hattını ABD'nin desteği olmadan yapılamayacağını vurgulayan Sinan Doğan, "Meksika'da tek başına El Mencho'nun hakkından gelemeyeceğini zaten 10 yıldır göstermişti. ABD'nin istihbarat desteğinin sağlanması El Mencho'nun yakalanması imkansızdı. Sevgilisine yakın bir kişinin onu ele geçirmesiyle operasyon düğmesine basıldı" sözleriyle gerçeği aktardı. Operasyonda sağ ele geçirilmek istenen kartel liderinin, çıkan çatışmada ağır yaralandığı ve kaçarken yolda öldüğü bildirildi.