İran’dan üç cephede NOTAM! Hazar’dan Körfez’e hava sahası alarmda

İran, Hazar Denizi’nden Umman Denizi’ne, batı sınırlarından iç bölgelere kadar uzanan geniş bir hat üzerinde askeri atış faaliyetleri nedeniyle çoklu NOTAM ilan etti. Askeri Stratejist Kemal Olçar, bu adımın teknik bir rutin bildirimin ötesinde, kuzey, batı ve güneyden gelebilecek olası bir hava saldırısına karşı hazırlık anlamı taşıdığını söyledi.

İran hava sahasında farklı noktalarda yayımlanan NOTAM'lar, özellikle Hazar Denizi'ne yakın kuzey hattı, Irak sınırına yakın batı hattı ve Körfez ile Umman Denizi'ni kapsayan güney hattında askeri hareketlilik beklentisini ortaya koydu. İlan edilen sahalarda askeri atış faaliyetleri gerçekleştirilebileceği belirtilirken, A Haber'e konuşan uzman isim, bu durumun hava trafiğine ciddi kısıtlamalar getirileceği ifade etti. NOTAM NEDİR, NEDEN İLAN EDİLİR? Askeri Stratejist Kemal Olçar, NOTAM'ın teknik anlamını, "NOTAM yani 'havada ben bir faaliyet icra edeceğim ya da havada bir tehlike var, benden kaynaklanmayan bir risk söz konusu' demektir. Bu tehlikeyi çevre ülkelere ve o güzergâhı kullanan tüm ülkelere bildirim yapmak anlamına gelir. Denizlerde bunun karşılığı NAVTEX'tir. NOTAM, hava sahasıyla ilgili açık bir tehlike ikazıdır, 'Notice to Airmen' başlığı altında yayımlanır" sözleriyle açıkladı. İran'ın aynı anda birden fazla NOTAM yayımlamasına dikkat çeken Olçar, "Kaynaklarımızda bir, iki, üç, dört ayrı ilan görünüyor. Demek ki üç cephede bir faaliyet beklentisi var" ifadelerini kullandı.

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) HEDEF TAHRAN MI? Olçar, olası bir harekât senaryosuna ilişkin değerlendirmesinde kuzey hattına özellikle dikkat çekerek, "Birkaç hafta önce bana 'Bu harekât nasıl yapılır, nereden yapılır?' diye sorulduğunda kuzeyden, yani Hazar Denizi üzerinden yapılabileceğini söylemiştim. Çünkü askeri faaliyetlerde coğrafya, mesafe, iklim ve temel hedef dikkate alınır. Burada temel hedef İran'ın tamamı değil; Tahran'dır. Tahran'da Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ve komuta kontrol merkezi var. Hamaney'in bulunduğu yer burasıdır. Dolayısıyla artık yeni askeri stratejide başkentler temel hedeftir" dedi. Başkentlerin artık doğrudan hedef konumunda olduğunu vurgulayan Olçar, "Ukrayna savaşını hatırlayın; Rus birlikleri Belarus üzerinden Kiev'e yöneldi. Kiev düşünce savaşın biteceği hesaplandı. Başkentler artık resmi hedeflerdir" sözleriyle değerlendirmesini sürdürdü.

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) KUZEY HATTINDA DİKKAT ÇEKEN HAREKETLİLİK Olçar, kuzeydeki hareketliliğin tesadüf olmadığını belirterek, "Biz kuzey ihtimalini dile getirdikten sonra Trump'ın yardımcısı J.D. Vance Azerbaycan'a ve Türkmenistan'a gitti. Türkmenistan nötr bir ülke olmasına rağmen burada ABD üsleri bulunuyor. Azerbaycan-ABD ilişkileri de malum. Bu temaslar kuzey hattında bir araştırma yapıldığını gösteriyor" dedi. İran'ın kuzeyde yeni bir hava savunma sistemi denediğini kaydeden Olçar, "İran '3G' dedikleri uzun menzilli bir hava savunma sistemini kuzeyde deniyor. Bu sistemin radarı, lançeri ve komuta kontrol merkezi var. Neden kuzeyde deniyorsunuz? Çünkü kuzeyden bir tehdit beklentisi oluşmuş durumda" ifadelerini kullandı. BATI VE GÜNEY CEPHESİ: IRAK VE KÖRFEZ HATTI Batı hattında Irak'ın potansiyel bir güzergâh olduğunu belirten Olçar, "Irak hava sahasını kapattığını ilan etmiş değil. Olası bir senaryoda ikinci ana tehdit güzergâhı Irak toprakları olabilir" dedi. Güney hattına ilişkin değerlendirmesinde ise Körfez ve özellikle Umman Denizi'ne işaret eden Olçar, "NOTAM ilan edilen bölgeler Körfez'i de kapsıyor. Denizden, özellikle Umman Denizi'nden gelebilecek tehditler söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı.