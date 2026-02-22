Hedef Nil'den Fırat'a büyük İsrail! A Haber’de çarpıcı analiz: Karşımızda bir Yahudi DEAŞ’ı var

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin, Siyonizm'in "Arz-ı Mev'ud" hedefi açıkça itiraf eden ve Gazze'deki çocuk katliamlarını meşrulaştıran skandal açıklamaları dünya gündemine bomba gibi düştü. İsrail kanadının İran'a yönelik saldırı hazırlıkları ve nükleer silah itirafları, bölgedeki "teopolitik" tehlikenin boyutlarını gözler önüne sererken; konuyu A Haber’de değerlendiren uzman isimler, Siyonist rejimin "Büyük İsrail" hayali için bölgeyi topyekün bir savaşa sürüklemek istediğine dikkat çekti.

İsrail televizyonu Kanal 12'nin "Trump 24-48 saat içinde saldırabilir" iddiası bölgede tansiyonu yükseltirken, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin "Nil'den Fırat'a kadar tüm topraklar İsrail'in olmalı" diyerek skandal çıkışı yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. AK Parti Milletvekili ve Siyaset Bilimci Dr. Nazım Maviş söz konusu açıklamaların 'Arz-ı Mev'ud' hedefinin açık yansıması olduğunu belirterek "Karşımızda bir Yahudi DEAŞ'I var" dedi. SKANDAL "NİL'DEN FIRAT'A" SÖZLERİ GERİLİMİ TIRMANDIRDI: 48 SAATLİK KRİTİK BEKLEYİŞ 24-48 SAATTE SALDIRI İDDİASI Kanal 12 tarafından paylaşılan haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşa meyilli olduğu ancak müzakerelere son bir şans tanımak için 24 ila 48 saat bekleyebileceği ileri sürüldü. Bu iddia, İran'ın nükleer müzakerelerde geri adım atmaya hazır olduğu yönündeki açıklamalarıyla çelişen bir tablo ortaya koydu.

(foto- ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) HUCKABEE'DEN "NİL'DEN FIRAT'A KADAR BİZİM" YALANI Amerikalı gazeteci Carlson'a konuşan ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, "İsrail'in Nil Nehri'nden Fırat'a kadar uzanan büyük bir İsrail hayali var, bu da onun hakkıdır" hakkını kullanarak işgal planını açıkça savundu. Gazze'de binlerce masum çocukla ilgili insanlar kan donduran bir yanıt veren Huckabee, "O çocuklar Hamas için çalışıyordu. İsrail istediydi Gazze'deki tüm çocukların bir günden kısa sürede öldürebilirdi. Bunu yapacak gücü vardı ama yapmadı" sözleriyle yapılan soykırımı savundu. Huckabee'nin ayrıca İsrail'in nükleer silah desteğine ilişkin açıklamasında, "Nükleer programıyla İsrail'in kendini savunma hakkı var ve iş birliği içindeyiz" açıklamasında bulunuldu.