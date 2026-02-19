İsrail’in yeni silahı akıllı araçlar mı? Siber güvenlik uzmanından korkutan uyarı: Hareketli casuslara dönüşebilir
Akıllı ve otonom araçların siber saldırılarla birer “hareketli casusa” ya da uzaktan kontrol edilebilen silaha dönüşebileceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. A Haber’e konuşan Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, direksiyon ve fren sistemlerinin hackerların eline geçebileceği uyarısında bulunarak, tek çözümün yerli ve milli teknoloji olduğunu vurguladı.
İsrail, Gazze'deki soykırım ve bölge ülkelerindeki işgal girişimlerinde kullandığı teknolojilerle savaş suçu işlemeye devam ediyor. Lübnan'daki çağrı cihazı saldırılarının ardından, şimdi de akıllı araçların birer casus veya silaha dönüştürülebileceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, dört tekerlekli bilgisayarlara dönüşen otonom araçların taşıdığı büyük riskleri ve Türkiye'nin yerli teknolojideki tam bağımsızlık hamlesinin önemini A Haber ekranlarında anlattı.
DÖRT TEKERLEKLİ BİLGİSAYARLAR: AKILLI ARAÇLARDAKİ GİZLİ TEHLİKE
Akıllı araçların teknolojik altyapısına dikkat çeken Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, "Akıllı araçlar, neticede son derece gelişmiş bir bilgisayara dört tane teker takılmış gibi görünüyor. Bu araçlar yazılımlarının güncellemelerini otomatik olarak uydudan yapıyorlar. Dolayısıyla o güncellemelerde ne yüklenirse araç da onları yapabiliyor, öyle yeteneklere sahip olabiliyor" ifadelerini kullandı.
Araçların kullanıcılar fark etmeden birer dinleme cihazına dönüşebileceğini belirten Demircan, "Mikrofonu ister kapalı ister açık olsun, kamerası fark etmez; o aracı kim kullanıyor, nereden kalktı, nereye gitti, yanına kim oturdu gibi verilerle casus olarak kullanılma ihtimalini doğrulayacak pek çok veri ortada duruyor" sözleriyle tehlikeye işaret etti.
OTONOM ARAÇLAR "SUİKAST CİHAZI" MI OLUYOR?
Otonom araçların sadece veri toplamakla kalmayıp birer silaha dönüşebileceğini vurgulayan Demircan, "Bugün otonom araç dediğimiz şey aslında otonom suikast cihazı. Çünkü bunun üzerinde her şeyden önce direksiyon kontrolünün tamamen yapay zekada ve sensörlerde olduğu bir sistem var. Kontrol sizin elinizden çok kolay bir şekilde alınabilir" uyarısında bulundu.