İsrail’in yeni silahı akıllı araçlar mı? Siber güvenlik uzmanından korkutan uyarı: Hareketli casuslara dönüşebilir

ahaber.com.tr - Özel Haber
Akıllı ve otonom araçların siber saldırılarla birer “hareketli casusa” ya da uzaktan kontrol edilebilen silaha dönüşebileceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. A Haber’e konuşan Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, direksiyon ve fren sistemlerinin hackerların eline geçebileceği uyarısında bulunarak, tek çözümün yerli ve milli teknoloji olduğunu vurguladı.

İsrail, Gazze'deki soykırım ve bölge ülkelerindeki işgal girişimlerinde kullandığı teknolojilerle savaş suçu işlemeye devam ediyor. Lübnan'daki çağrı cihazı saldırılarının ardından, şimdi de akıllı araçların birer casus veya silaha dönüştürülebileceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, dört tekerlekli bilgisayarlara dönüşen otonom araçların taşıdığı büyük riskleri ve Türkiye'nin yerli teknolojideki tam bağımsızlık hamlesinin önemini A Haber ekranlarında anlattı.

İSRAİL TEKNOLOJİSİ ARAÇLARI MI DİNLİYOR?

DÖRT TEKERLEKLİ BİLGİSAYARLAR: AKILLI ARAÇLARDAKİ GİZLİ TEHLİKE

Akıllı araçların teknolojik altyapısına dikkat çeken Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, "Akıllı araçlar, neticede son derece gelişmiş bir bilgisayara dört tane teker takılmış gibi görünüyor. Bu araçlar yazılımlarının güncellemelerini otomatik olarak uydudan yapıyorlar. Dolayısıyla o güncellemelerde ne yüklenirse araç da onları yapabiliyor, öyle yeteneklere sahip olabiliyor" ifadelerini kullandı.

Araçların kullanıcılar fark etmeden birer dinleme cihazına dönüşebileceğini belirten Demircan, "Mikrofonu ister kapalı ister açık olsun, kamerası fark etmez; o aracı kim kullanıyor, nereden kalktı, nereye gitti, yanına kim oturdu gibi verilerle casus olarak kullanılma ihtimalini doğrulayacak pek çok veri ortada duruyor" sözleriyle tehlikeye işaret etti.

OTONOM ARAÇLAR "SUİKAST CİHAZI" MI OLUYOR?

Otonom araçların sadece veri toplamakla kalmayıp birer silaha dönüşebileceğini vurgulayan Demircan, "Bugün otonom araç dediğimiz şey aslında otonom suikast cihazı. Çünkü bunun üzerinde her şeyden önce direksiyon kontrolünün tamamen yapay zekada ve sensörlerde olduğu bir sistem var. Kontrol sizin elinizden çok kolay bir şekilde alınabilir" uyarısında bulundu.

İsrail'in bu alandaki faaliyetlerine de değinen Demircan, "İsrail'de sürekli garip bir şekilde siber güvenlik firmaları kuruluyor. İsrail Başbakanı ve emekli tuğgenerallerin bu ortaklıklarda yan yana durması kafalarda soru işaretleri yaratıyor. Geçtiğimiz yıllarda sadece telefon numaralarını çevirerek veri alabildiklerini gösterdiler, bugün otonom cihazlar cep telefonlarından çok daha kritik bir konumda" şeklinde konuştu.

DİREKSİYON HACKERLARIN ELİNE GEÇEBİLİR

Teknolojinin kötü niyetli kullanımı konusunda karamsar bir tablo çizen Demircan, "Uzaktan çok basit ve kolay bir erişimle bu otomobillere İsrail de erişebilir, Amerika'nın, İran'ın hackerları da erişebilir. Yani niyetini bozmuş tüm teknoloji uzmanları birazcık çabayla bunu başarıyor olabilirler. Önümüzdeki yıllarda bu otonom cihazlarla ilgili maalesef çok daha net kötü haberler duyacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Araç içindeki mahremiyetin sıfıra inebileceğini belirten uzman, fren ve gaz sistemlerinin otonom hale gelmesinin hayati bir risk teşkil ettiğini aktardı.

Siber saldırılara ve casusluk faaliyetlerine karşı en güçlü kalkanın milli yazılımlar olduğunu ifade eden Osman Demircan, "Bu tehlikenin karşısında tek tedbir yerli ve milli çözümlerdir. Togg'un yazılımının bizim tarafımızdan geliştiriliyor olması, savunma sanayiinde İHA'larımız, SİHA'larımız ve Kaan gibi projelerimizin hem donanımsal hem yazılımsal olarak bize ait olması çok kritik. Aselsan tarafından üretilen telsizler kriptoları çözülemediği için hacklenemiyor veya uzaktan patlatılamıyor" sözleriyle yerli üretimin önemini vurguladı. Demircan son olarak, "Teknolojide ne kadar özgür olursak dünyada masaya yumruğumuzu o kadar sert ve sıkı vurabiliriz" diyerek tam bağımsızlık mesajı verdi.

