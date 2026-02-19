İsrail’in yeni silahı akıllı araçlar mı? Siber güvenlik uzmanından korkutan uyarı: Hareketli casuslara dönüşebilir

İsrail, Gazze'deki soykırım ve bölge ülkelerindeki işgal girişimlerinde kullandığı teknolojilerle savaş suçu işlemeye devam ediyor. Lübnan'daki çağrı cihazı saldırılarının ardından, şimdi de akıllı araçların birer casus veya silaha dönüştürülebileceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, dört tekerlekli bilgisayarlara dönüşen otonom araçların taşıdığı büyük riskleri ve Türkiye'nin yerli teknolojideki tam bağımsızlık hamlesinin önemini A Haber ekranlarında anlattı.

DÖRT TEKERLEKLİ BİLGİSAYARLAR: AKILLI ARAÇLARDAKİ GİZLİ TEHLİKE

Akıllı araçların teknolojik altyapısına dikkat çeken Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, "Akıllı araçlar, neticede son derece gelişmiş bir bilgisayara dört tane teker takılmış gibi görünüyor. Bu araçlar yazılımlarının güncellemelerini otomatik olarak uydudan yapıyorlar. Dolayısıyla o güncellemelerde ne yüklenirse araç da onları yapabiliyor, öyle yeteneklere sahip olabiliyor" ifadelerini kullandı.