Türkiye ekonomisinde güven tazelendi! Borsa İstanbul rekor üstüne rekor kırıyor

Merkez Bankası'nın kararlı duruşu, yabancı yatırımcının artan ilgisi ve şirketlerin beklentileri aşan kârlılıkları Türk ekonomisine adeta bahar havası getirdi. Geçtiğimiz haftayı tarihi zirvelerle kapatan Borsa İstanbul, yeni haftaya da rekorlarla başladı. Yıl başından bu yana yatırımcısına yaklaşık yüzde 28 kazandıran Borsa'daki bu coşkunun arkasında yatan nedenleri ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri, A Para Araştırma Analisti Fatma Yıldırım A Haber ekranlarında değerlendirdi.

MERKEZ BANKASI'NIN ADIMI PİYASALARA GÜVEN VERDİ

Piyasalardaki pozitif havanın en önemli tetikleyicilerinden biri Merkez Bankası'nın yılın ilk enflasyon raporu oldu. Fatma Yıldırım, rapordaki revizyonlara rağmen piyasaların ana mesaja odaklandığını belirterek, "Tahmin aralığında yukarı yönlü revizyona gitse de ara hedefin yüzde 16 olarak korunmasını piyasalar pozitif karşıladı" sözleriyle piyasalardaki olumlu havayı özetledi. Bu gelişmenin ardından mart ayında 100 baz puanlık bir faiz indirimi ihtimalinin fiyatlanmaya başladığını aktaran Yıldırım, mevcut sıkı para politikasının tahvil piyasası başta olmak üzere temkinli bir iyimserliği korumaya devam ettiğini vurguladı.

BORSA TARİHİ ZİRVELERİ GÖRDÜ

Piyasalardaki bu iyimserlik, Borsa İstanbul'da rekorları da beraberinde getirdi. Geçtiğimiz hafta ilk kez 14.000 puan seviyesinin aşıldığını hatırlatan Yıldırım, yükselişin devam ettiğini belirterek, "Ardından bugün 14.400 seviyelerine kadar takip ettik. Hem teknik açıdan hem de psikolojik açıdan önemli bir eşikti" ifadelerini kullandı. Bu yükselişle birlikte endeksin yıl başından bu yana getirisinin TL bazında yüzde 28'e ulaştığını kaydeden Yıldırım, rallinin büyük ölçekli ve endeks ağırlığı yüksek hisseler öncülüğünde gerçekleştiğini, "Bu noktada bankacılık hisseleri oldukça önemliydi. Aynı zamanda holding ve iletişim hisselerinde de belirgin katkıları gün içerisinde takip ediyoruz" sözleriyle aktardı.

YABANCI YATIRIMCI AKIN ETTİ: 10 HAFTADA 2,4 MİLYAR DOLAR GİRDİ

Türkiye ekonomisine duyulan güvenin en net göstergesi ise yabancı yatırımcı girişleri oldu. Türkiye'nin risk primindeki iyileşmenin yabancı ilgisini artırdığını ifade eden Yıldırım, "Türkiye'nin kredi risk primi 7 buçuk yılın en düşük seviyelerinde kalmaya da devam ediyor" diyerek uluslararası piyasalardaki olumlu algıyı vurguladı. Son 10 haftadır kesintisiz yabancı girişi yaşandığına dikkat çeken Yıldırım, "Bu süreye baktığımızda 2,4 milyar dolarlık da yabancıların hisse senedi piyasasına bir girişi bulunuyor. Bu akım sadece endekse değil, TL ve TL varlıklara tabii ki desteğin uzun vadeli açıdan önemini koruyor" şeklinde konuştu.

ŞİRKET BİLANÇOLARI BEKLENTİLERİ AŞTI

Borsadaki yükselişi destekleyen bir diğer önemli unsur ise şirketlerin güçlü finansal sonuçları oldu. Bilanço sezonunun devam ettiğini belirten Fatma Yıldırım, beklentilerin üzerinde kârlılık açıklayan şirket sayısında artış görüldüğünü dile getirerek, "Yıllık bazda büyüme sergileyen şirketlerin çoğalıyor olması da çarpanların yukarı yönlü revizyonlarına da aslında alan açıyor" dedi. Yıldırım, operasyonel kârlılığı güçlü ve borçluluğu kontrol altında olan şirketlerin pozitif ayrıştığını belirterek, bu durumun genel yükselişi daha sağlıklı bir zemine oturttuğunu sözlerine ekledi.

Gösterge / Veri Son Durum / Öne Çıkan Nokta Kaynak BIST 100 Endeksi Performansı (YTD) Yılbaşından beri yaklaşık %28 artış A Haber Tarihî Rekor Seviyeler Endeks 14.000 puanı aşarak rekor kırdı, 14.400 seviyelerine kadar yükseldi A Haber Yabancı Yatırımcı Girişleri Son haftalarda yaklaşık 2,4 milyar dolar yabancı yatırım girişi A Haber Piyasalarda Güven Etkisi Merkez Bankası'nın enflasyon raporu sonrası piyasalarda güven artışı A Haber Sektörel Yükselişin Lokomotifi Bankacılık, holding ve iletişim hisseleri yükselişe öncülük etti A Haber Ekonomik Güven Algısı Yerli ve yabancı yatırımcı güveninde belirgin toparlanma A Haber

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

1. BORSA İSTANBUL NEDEN REKOR SEVİYELERE ÇIKTI?

Yatırımcılar Merkez Bankası'nın enflasyon raporuna ilişkin net mesajları ve kararlı duruşu olumlu karşıladı; yabancı yatırımcı girişleri arttı ve şirketlerin bilanço performansları beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu faktörler Borsa İstanbul'daki alımları güçlendirdi.

2. BU YÜKSELİŞ SÜRDÜRÜLEBİLİR Mİ?

Piyasa uzmanları kısa vadede teknik ve psikolojik seviyelerin önemine dikkat çekiyor. Makroekonomik verilerde ciddi bozulma olmaması, yabancı girişlerin sürmesi ve enflasyonun kontrollü şekilde düşmesi halinde yükselişin devam etme potansiyeli olduğu ifade ediliyor.

3. YABANCI YATIRIMCILAR NEDEN TÜRKİYE PİYASANI TERCİH EDİYOR?

Türkiye'nin kredi risk priminin belirli dönemlerde iyileşmesi, hisse senedi piyasasında fırsat algısı ve TL varlıklarda getiri beklentisi yabancı yatırımcı ilgisini artırıyor.

4. BU GÜVEN ARTIŞI SADECE BORSA İLE Mİ SINIRLI?

Güven artışı önceki ekonomik göstergelere de yansıyor; genel ekonomik güven endeksleri kimi dönemler istikrarlı seyrediyor (örneğin Ocak 2026'da ekonomik güven endeksi 99,4 seviyesinde kaldı). Ancak borsa gibi likit varlıklar bu algı değişimini daha hızlı fiyatlayabiliyor.

