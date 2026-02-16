Kızıldeniz'de Türk mührü! Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'de petrol aramak için yola çıktı
Türkiye enerji filosuna dahil ettiği yeni göz bebeği Çağrı Bey Derin Deniz Sondaj Gemisi düzenlenen törenle Somali'ye doğru yola çıktı. 45 gün sürecek seyrin ardından Mogadişu Limanı'na ulaşacak dev platform, Libya ve Somali'de petrol arayacak. İlk kez yurt dışına göreve çıkan Çağrı Bey, Türkiye’nin denizaşırı enerji arama hamlesinde kritik rol üstlenecek. A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programında Türkiye'nin enerji bağımsızlığındaki vizyonu ve Somali'de çalışmaları ele alındı. Dış Politika Analisti Dr. Tolga Sakman anlaşmanın stratejik açıdan önemini vurgulayarak, Türkiye'nin küresel sahadaki varlığını daha da güçlendireceğine dikkat çekti.
Türkiye'nin enerji filosundaki yeni gemilerinden "Çağrı Bey" Mersin Taşucu Limanı'nda düzenlenen törenle Somali'ye doğru yola çıktı. Somali'de 3 noktada arama faaliyetlerini sürdürecek olan Çağrı Bey Derin Deniz Sondaj Gemisi, 45 gün sürecek yolculuğun ardından Mogadişu Limanı'na varacak.
"GÜZEL MÜJDELER BEKLİYORUZ"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2016 yılında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından ortaya konulan strateji doğrultusunda Akdeniz ve Karadeniz'de yoğun sondaj faaliyetleri yürütüldüğünü hatırlattı. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Bayraktar'ın gemideki incelemeleri sırasında telefon ile bilgi alarak gemi personeline "Somali'den güzel müjdeler bekliyoruz" dedi.
İlk kez yurt dışına çıkarak petrol aramakla görevlendirilen Çağrı Bey Derin Deniz Sondaj Gemisi, Türkiye'nin enerji alanındaki uluslararası gücünü bir kez daha gözler önüne sererken, geminin Somali'ye uğurlanması ve yaşanan gelişmeler A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programında ele alındı.
"TÜRKİYE'NİN ENERJİ ARAMASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"
Türkiye'nin savunma kompleksinin iş birliklerinin stratejisi başarıyı da ortaya çıkardığını belirten Dış Politika Analisti Dr. Tolga Sakman, "Sert gücün kullanılmasıyla elde edilmiş bir yumuşak güçtür" ifadelerini kullandı. Savunma alanındaki iş birliği sayesinde deniz güvenliğinin sağlandığını ve oluşturulan üslerin çoğaldığını hatırlatan Sakman, "Türkiye'nin orada üs kurması vesaire bunlar bölge için çok önemli, Türkiye'nin orada enerji araması ve siyasi varlığı büyük önem taşıyor." sözleriyle Türkiye'nin bölgedeki ağırlığına dikkat çekti.
SOMALİ'DE SÖMÜRGE DEĞİL KALKINMA MODELİ
Batılı ülkelerin aksine Türkiye'nin bölge merkezli bir politika izlemesini dile getiren Sakman, "Dünyanın birçok ülkesi kendi ortamı dışında üsler kuruyor ama üs kurduğu zaman kendi gücünü dayatıyor; Türkiye mesela Somali'de yapılan anlaşmada orada bulunan enerjinin büyük kısmını oraya bırakmak, oranın kalkınmasına destek olmak için de bir anlaşma yaptı. Bunlar çok stratejik konular." değerlendirmesinde bulundu. Bu anlaşmanın önemine de değinen Sakman, "Somali Afrika'nın en uç kısmı, buranın güvenliğini sağlamak aslında farklı yönde önemli; Türkiye Kızıldeniz'in girişini aslında bir şekilde güvenliğini sağlamış oluyor." cümleleriyle Türkiye'nin kritik rolünü vurguladı.