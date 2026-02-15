"Çağrı Bey" Somali yolcusu! Bakan Bayraktar: Mogadişu ile enerjide büyük projeler var

Türkiye'nin enerji filosunun yeni gemilerinden Çağrı Bey Derin Deniz Sondaj Gemisi, Taşucu Limanı'ndan düzenlenen törenle Somali'ye uğurlanıyor. Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar donanma gemilerimizin "Çağrı Bey"e eşlik edeceğini belirterek geminin 45 gün sonrası Somali de olacağını ifade etti. Bakan Bayraktar sondaj gemilerimizin 6'ya çıktığını vurgulayarak "Somali ile enerjide büyük projeler var" dedi.

Türkiye'nin enerji filosunun yeni gemilerinden Çağrı Bey Derin Deniz Sondaj Gemisi, Taşucu Limanı'ndan düzenlenen törenle Somali'ye uğurlanıyor.

7'nci nesil ultra derin deniz sondaj gemisi olan Çağrı Bey, Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajını Somali açıklarında gerçekleştirecek. 228 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe ve 114 metre kule yüksekliğine sahip gemi, 12 bin metre derinliğe kadar sondaj yapabilme kapasitesine sahip. Geminin iç bölümleri ve teknik donanımı da kameralara yansıdı. 'Çağrı Bey' gemisi, öğleden sonra Taşucu Limanı'ndan hareket ediyor.

BAKAN BAYRAKTAR: SOMALİ İLE ENERJİDE BÜYÜK PROJELERİMİZ VAR

Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar donanma gemilerimizin "Çağrı Bey"e eşlik edeceğini belirterek geminin 45 gün sonrası Somali de olacağını ifade etti. Bakan Bayraktar sondaj gemilerimizin 6'ya çıktığını vurgulayarak "Somali ile enerjide büyük projeler var. Türkiye dünyanın en büyük 4. arama filosuna sahip." dedi.