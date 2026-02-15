Türkiye’den petrolde tarihi hamle: Çağrı Bey'in Somali yolculuğu başlıyor
Türkiye enerjide tarihi adımlar atmaya devam ediyor. Yerli ve milli imkanlarla donatılan 7. nesil sondaj gemisi Çağrı Bey, petrol ve doğal gaz arama çalışmaları için Somali'ye gitmek üzere Mersin'den demir alıyor. 12 bin metre derinliğe inebilen dev geminin teknik özellikleri ile tarihi görevin bütün detaylarını A Haber Muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
Türkiye, enerjide dev bir adım daha atıyor. Yerli ve milli imkanlarla donatılan dünyanın sayılı derin deniz sondaj gemilerinden biri olan Çağrı Bey, Somali açıklarında petrol ve doğal gaz aramak üzere Mersin'den demir alıyor. 7. nesil ultra derin deniz sondaj teknolojisiyle donatılan dev gemi, 12 bin metre derinliğe kadar inebilen kabiliyetiyle bölgede tarihi bir görev üstlenecek.
MAVİ VATAN'DAN OKYANUSA STRATEJİK HAMLE
Türkiye'nin enerji vizyonu kapsamında Somali ile 7 Mart 2024'te imzalanan anlaşma meyvelerini vermeye başlıyor. Sürecin detaylarını aktaran A Haber Muhabiri Halil İbrahim Uğur, "Bugün Türkiye adına oldukça önemli bir gün. Türkiye'den çıkan milli gemimiz, Somali açıklarındaki o sondajı gerçekleştirecek ve bu nedenle oldukça önemli bir görevi yerine getirmiş olacak" ifadelerini kullandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Ekim 2024'te uğurlanan Oruç Reis sismik araştırma gemisinin topladığı verilerin Ankara'da analiz edilmesinin ardından sondaj aşamasına geçilmesi kararlaştırıldı.
7. NESİL TEKNOLOJİ: 12 KİLOMETRE DERİNLİĞE SONDAJ
Mersin Taşucu Limanı'nda hazırlıkları tamamlanan Çağrı Bey gemisi teknik özellikleriyle göz kamaştırıyor. Geminin devasa boyutlarına dikkat çeken Halil İbrahim Uğur, "7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi olan Çağrı Bey'in uzunluğu 228 metre, genişliği 42 metre, yüksekliği ise 114 metre. Gemi, 12 bin metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor. Yani 12 kilometre aşağıda bulunan petrolü yukarı çıkarabiliyor" sözleriyle Türkiye'nin denizlerdeki gücünü vurguladı. 30 Eylül'den bu yana Mersin'de göreve hazırlanan gemi, modernizasyon çalışmalarının ardından Somali yolculuğu için tüm kontrollerden geçti.
BAKAN BAYRAKTAR VE SOMALİLİ HEYET KATILIYOR
Çağrı Bey gemisinin Somali'ye uğurlanması için Mersin'de üst düzey bir tören düzenlenecek. Törene dair ayrıntıları paylaşan Halil İbrahim Uğur, "Öğleden sonra burada önemli bir tören gerçekleşecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Alparslan Bayraktar'ın yanı sıra Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı da heyetiyle birlikte burada olacak" dedi. Türkiye'nin enerji arenasındaki kararlılığını simgeleyen bu görev, sadece bölge ekonomisi için değil Türkiye'nin küresel enerji stratejisi için de kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.