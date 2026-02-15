Türkiye’den petrolde tarihi hamle: Çağrı Bey'in Somali yolculuğu başlıyor

Türkiye, enerjide dev bir adım daha atıyor. Yerli ve milli imkanlarla donatılan dünyanın sayılı derin deniz sondaj gemilerinden biri olan Çağrı Bey, Somali açıklarında petrol ve doğal gaz aramak üzere Mersin'den demir alıyor. 7. nesil ultra derin deniz sondaj teknolojisiyle donatılan dev gemi, 12 bin metre derinliğe kadar inebilen kabiliyetiyle bölgede tarihi bir görev üstlenecek.

MAVİ VATAN'DAN OKYANUSA STRATEJİK HAMLE

Türkiye'nin enerji vizyonu kapsamında Somali ile 7 Mart 2024'te imzalanan anlaşma meyvelerini vermeye başlıyor. Sürecin detaylarını aktaran A Haber Muhabiri Halil İbrahim Uğur, "Bugün Türkiye adına oldukça önemli bir gün. Türkiye'den çıkan milli gemimiz, Somali açıklarındaki o sondajı gerçekleştirecek ve bu nedenle oldukça önemli bir görevi yerine getirmiş olacak" ifadelerini kullandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Ekim 2024'te uğurlanan Oruç Reis sismik araştırma gemisinin topladığı verilerin Ankara'da analiz edilmesinin ardından sondaj aşamasına geçilmesi kararlaştırıldı.