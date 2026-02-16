Kızıldeniz'de Türk mührü! Çağrı Bey gemisi Somali'de petrol arayacak

Türkiye'nin savunma kompleksinin iş birliklerinin stratejisi başarıyı da ortaya çıkardığını belirten Dış Politika Analisti Dr. Tolga Sakman, "Sert gücün kullanılmasıyla elde edilmiş bir yumuşak güçtür" ifadelerini kullandı. Savunma alanındaki iş birliği sayesinde deniz güvenliğinin sağlandığını ve oluşturulan üslerin çoğaldığını hatırlatan Sakman, "Türkiye'nin orada üs kurması vesaire bunlar bölge için çok önemli, Türkiye'nin orada enerji araması ve siyasi varlığı büyük önem taşıyor." sözleriyle Türkiye'nin bölgedeki ağırlığına dikkat çekti.

Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü

SOMALİ'DE SÖMÜRGE DEĞİL KALKINMA MODELİ

Batılı ülkelerin aksine Türkiye'nin bölge merkezli bir politika izlemesini dile getiren Sakman, "Dünyanın birçok ülkesi kendi ortamı dışında üsler kuruyor ama üs kurduğu zaman kendi gücünü dayatıyor; Türkiye mesela Somali'de yapılan anlaşmada orada bulunan enerjinin büyük kısmını oraya bırakmak, oranın kalkınmasına destek olmak için de bir anlaşma yaptı. Bunlar çok stratejik konular." değerlendirmesinde bulundu. Bu anlaşmanın önemine de değinen Sakman, "Somali Afrika'nın en uç kısmı, buranın güvenliğini sağlamak aslında farklı yönde önemli; Türkiye Kızıldeniz'in girişini aslında bir şekilde güvenliğini sağlamış oluyor." cümleleriyle Türkiye'nin kritik rolünü vurguladı.