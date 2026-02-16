İsrail'i "Cenk Füzesi" korkusu saldı! Orta Doğu'da güç dengelerini değiştirecek
Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Cenk füzesi İsrail'de paniğe neden oldu. İsrail merkezli analiz platformu Nziv, Cenk füzesini menzil kapasitesine ilişkin "İsrail genelindeki tüm hedeflere ulaşabilir" şeklinde raporladı. Yer alan raporda Türkiye'nin bağımsız caydırıcılık açısından önemli bir aşamayı temsil ettiği vurgulandı. A Haber'de Cenk füzenin özelliklerine değinen Emekli Kurmay Albay Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, ilk uzun menzilli balistik füzenin Orta Doğu'daki güç dengesini değiştireceğini belirterek, gelişen füze sanayisiyle orduda dördüncü bir komuta yapısının açılabileceğini savundu.
Türkiye savunma sanayiine kattığı yerli ve milli füzeleri ile küresel düzeyde gücüne güç ekleyerek dosta güven düşmana korku salmaya devam ediyor. Dört bir yanımızın savaşla çevrildiği coğrafyada caydırıcılık açısından kritik öneme sahip füze sistemleri, menzil kapasitesi ve teknik özellikleri ile İsrail'de panik oluşturdu. İsrail merkezli analiz platformu Nziv'in, uzun menzilli balistik füzenin 2000 kilometrelik geniş bir coğrafyayı kapsamını "Cenk füzesi İsrail genelindeki tüm hedeflere ulaşabilir" şeklinde raporlayarak ülke için güvenlik sorunlarının yaşanabileceği iddia etti. Yer alan raporda Cenk füzesinin bölgesel güç dengesini değiştirebileceği belirtildi.
İSRAİL'İN KORKULU RÜYASI: 2000 KİLOMETRELİK CENK FÜZESİ
İsrail merkezli analiz platformlarının Türk füze sistemlerini yakından takibe alması, Ankara'nın bölgesel güç dengesindeki yeni konumunu gözler önüne seriyor. Cenk füze sisteminin İsrail genelindeki kritik hedefleri vurma kapasitesine sahip olduğunu belirten uzmanlar, 2000 kilometrelik geniş bir coğrafyayı kapsayan bu gücün, Türkiye'nin bağımsız caydırıcılık kapasitesini en üst seviyeye taşıdığını vurguluyor. Bu durum, Türkiye'yi güneyden çevrelemeye çalışan ittifaklara karşı stratejik bir üstünlük sağlıyor.
A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında Cenk füzesinin teknik özellikleri ve İsrail'de yer alan raporlama ele alındı. Emekli Kurmay Albay Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, Cenk füzesine ilişkin Tayfun füzesinin de menzil kapasitesi bakımından önemli bir füze sistemi olduğuna vurgu yaparak Türkiye'nin küresel düzeyde jeopolitik satranç tahtasını değiştirecek bir güç olduğunu belirtti.
"CENK FÜZESİ ORTA DOĞU'DA GÜÇ DENGELERİNİ DEĞİŞTİRECEK"
Savunma stratejilerine ilişkin kritik değerlendirmelerde bulunan Emekli Kurmay Albay Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, "Cenk füzesinin hemen devamında Tayfun'u da söyleyelim. O da aynı şekilde. Balistik bir füze dolayısıyla orta seviyede ve 2000 kilometre ile sınırlı değil aynı zamanda geliştirme çalışmaları da devam ediyor Cenk füzesinin Tayfun'la beraber dolayısıyla uzun menzilli balistik füze sınıfına geçme çalışması da var" ifadelerini kullandı.
Roketsan'ın imalat sürecindeki başarısına dikkat çeken Küsmez, bu sistemlerin Ortadoğu'daki tüm dengeleri değiştireceğini vurgulayarak "Jeopolitik olarak baktığınızda bütün Ortadoğu'daki güç dengesini değiştirecek. İsrail'in sıkıntısı bundan kaynaklanıyor. Olabildiğince yaklaşmak istiyor. Yunanistan'la Güney Kıbrıs Rum kesimiyle birtakım savunma anlaşmaları yapmak istiyor. Dolayısıyla bizi güneyden o da sıkıştırmaya çalışıyor ama bir fayda etmeyecek" sözleriyle aktardı.