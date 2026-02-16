İsrail'i "Cenk Füzesi" korkusu saldı! Orta Doğu'da güç dengelerini değiştirecek

Türkiye savunma sanayiine kattığı yerli ve milli füzeleri ile küresel düzeyde gücüne güç ekleyerek dosta güven düşmana korku salmaya devam ediyor. Dört bir yanımızın savaşla çevrildiği coğrafyada caydırıcılık açısından kritik öneme sahip füze sistemleri, menzil kapasitesi ve teknik özellikleri ile İsrail'de panik oluşturdu. İsrail merkezli analiz platformu Nziv'in, uzun menzilli balistik füzenin 2000 kilometrelik geniş bir coğrafyayı kapsamını "Cenk füzesi İsrail genelindeki tüm hedeflere ulaşabilir" şeklinde raporlayarak ülke için güvenlik sorunlarının yaşanabileceği iddia etti. Yer alan raporda Cenk füzesinin bölgesel güç dengesini değiştirebileceği belirtildi.

İsrail merkezli analiz platformu Nziv'in haberine göre ʺCenk füzesinin İsrail genelindeki tüm hedeflere ulaşabileceğiʺ raporlandı. Öte yandan raporda Türkiye'nin bölgesel güç dengesini değiştirebileceğini vurgulandı. (Foto: Nziv)

İSRAİL'İN KORKULU RÜYASI: 2000 KİLOMETRELİK CENK FÜZESİ

İsrail merkezli analiz platformlarının Türk füze sistemlerini yakından takibe alması, Ankara'nın bölgesel güç dengesindeki yeni konumunu gözler önüne seriyor. Cenk füze sisteminin İsrail genelindeki kritik hedefleri vurma kapasitesine sahip olduğunu belirten uzmanlar, 2000 kilometrelik geniş bir coğrafyayı kapsayan bu gücün, Türkiye'nin bağımsız caydırıcılık kapasitesini en üst seviyeye taşıdığını vurguluyor. Bu durum, Türkiye'yi güneyden çevrelemeye çalışan ittifaklara karşı stratejik bir üstünlük sağlıyor.

A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında Cenk füzesinin teknik özellikleri ve İsrail'de yer alan raporlama ele alındı. Emekli Kurmay Albay Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, Cenk füzesine ilişkin Tayfun füzesinin de menzil kapasitesi bakımından önemli bir füze sistemi olduğuna vurgu yaparak Türkiye'nin küresel düzeyde jeopolitik satranç tahtasını değiştirecek bir güç olduğunu belirtti.