İsrail'i "Cenk Füzesi" korkusu saldı! Orta Doğu'da güç dengelerini değiştirecek

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | ahaber.com.tr - Özel Haber
İsrail'i "Cenk Füzesi" korkusu saldı! Orta Doğu'da güç dengelerini değiştirecek

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Cenk füzesi İsrail'de paniğe neden oldu. İsrail merkezli analiz platformu Nziv, Cenk füzesini menzil kapasitesine ilişkin "İsrail genelindeki tüm hedeflere ulaşabilir" şeklinde raporladı. Yer alan raporda Türkiye'nin bağımsız caydırıcılık açısından önemli bir aşamayı temsil ettiği vurgulandı. A Haber'de Cenk füzenin özelliklerine değinen Emekli Kurmay Albay Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, ilk uzun menzilli balistik füzenin Orta Doğu'daki güç dengesini değiştireceğini belirterek, gelişen füze sanayisiyle orduda dördüncü bir komuta yapısının açılabileceğini savundu.

Türkiye savunma sanayiine kattığı yerli ve milli füzeleri ile küresel düzeyde gücüne güç ekleyerek dosta güven düşmana korku salmaya devam ediyor. Dört bir yanımızın savaşla çevrildiği coğrafyada caydırıcılık açısından kritik öneme sahip füze sistemleri, menzil kapasitesi ve teknik özellikleri ile İsrail'de panik oluşturdu. İsrail merkezli analiz platformu Nziv'in, uzun menzilli balistik füzenin 2000 kilometrelik geniş bir coğrafyayı kapsamını "Cenk füzesi İsrail genelindeki tüm hedeflere ulaşabilir" şeklinde raporlayarak ülke için güvenlik sorunlarının yaşanabileceği iddia etti. Yer alan raporda Cenk füzesinin bölgesel güç dengesini değiştirebileceği belirtildi.

İSRAİL'İN KORKULU RÜYASI: 2000 KİLOMETRELİK CENK FÜZESİ

İsrail merkezli analiz platformlarının Türk füze sistemlerini yakından takibe alması, Ankara'nın bölgesel güç dengesindeki yeni konumunu gözler önüne seriyor. Cenk füze sisteminin İsrail genelindeki kritik hedefleri vurma kapasitesine sahip olduğunu belirten uzmanlar, 2000 kilometrelik geniş bir coğrafyayı kapsayan bu gücün, Türkiye'nin bağımsız caydırıcılık kapasitesini en üst seviyeye taşıdığını vurguluyor. Bu durum, Türkiye'yi güneyden çevrelemeye çalışan ittifaklara karşı stratejik bir üstünlük sağlıyor.

OYUN DEĞİŞTİREN FÜZE: CENK | ORTA DOĞU'DAKİ GÜÇ DENGELERİNİ DEĞİŞTİRECEK

A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında Cenk füzesinin teknik özellikleri ve İsrail'de yer alan raporlama ele alındı. Emekli Kurmay Albay Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, Cenk füzesine ilişkin Tayfun füzesinin de menzil kapasitesi bakımından önemli bir füze sistemi olduğuna vurgu yaparak Türkiye'nin küresel düzeyde jeopolitik satranç tahtasını değiştirecek bir güç olduğunu belirtti.

Foto: A Haber - Ekran GörüntüsüFoto: A Haber - Ekran Görüntüsü

"CENK FÜZESİ ORTA DOĞU'DA GÜÇ DENGELERİNİ DEĞİŞTİRECEK"

Savunma stratejilerine ilişkin kritik değerlendirmelerde bulunan Emekli Kurmay Albay Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, "Cenk füzesinin hemen devamında Tayfun'u da söyleyelim. O da aynı şekilde. Balistik bir füze dolayısıyla orta seviyede ve 2000 kilometre ile sınırlı değil aynı zamanda geliştirme çalışmaları da devam ediyor Cenk füzesinin Tayfun'la beraber dolayısıyla uzun menzilli balistik füze sınıfına geçme çalışması da var" ifadelerini kullandı.

Roketsan'ın imalat sürecindeki başarısına dikkat çeken Küsmez, bu sistemlerin Ortadoğu'daki tüm dengeleri değiştireceğini vurgulayarak "Jeopolitik olarak baktığınızda bütün Ortadoğu'daki güç dengesini değiştirecek. İsrail'in sıkıntısı bundan kaynaklanıyor. Olabildiğince yaklaşmak istiyor. Yunanistan'la Güney Kıbrıs Rum kesimiyle birtakım savunma anlaşmaları yapmak istiyor. Dolayısıyla bizi güneyden o da sıkıştırmaya çalışıyor ama bir fayda etmeyecek" sözleriyle aktardı.

Foto: A Haber - Ekran GörüntüsüFoto: A Haber - Ekran Görüntüsü

ORDUDA YENİ YAPILANMA: DÖRDÜNCÜ KUVVET Mİ GELİYOR?

Füze sistemlerinin artan sayısı ve menzil kapasitesi, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yeni bir komuta yapısı ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Bu füzelerin ayrı bir yönetim mekanizması gerektireceğini savunan Küsmez, "Bu orta ve kısa menzilli füze sistemleri kuruldukça hem seyir hem balistik açısından bunlar yeni bir komuta yapısı da gerektirecek. Belki kara kuvvetleri değil, belki hava kuvvetleri değil ayrı bir kuvvet yapısıyla bunların bir komuta yapısı oluşturulacak" değerlendirmesinde bulundu. Bu görüşü destekleyen diğer uzmanlar ise, "Dolayısıyla şu anda bunlar açıklanmıyor, bilinmiyor. Hava, kara ve denizin dışında başka bir birim olabilir. Mesela Uzay Kuvvetleri veya Taktik Füze Komutanlığı gibi bir isimle olabilir. Başka bir dördüncü bir kuvvet komutanlığına doğru bir gidiş olabilir" diyerek, bu sistemlerin ateşlenmesinden eğitimine kadar tüm süreçlerin gizlilik içinde ve farklı bir merkezden yönetileceğine işaret etti.

CENK FÜZESİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Cenk Füzesi Teknik Özellikleri
Üretici Firma ROKETSAN
Füze Tipi Orta Menzilli Balistik Füze (MRBM)
Menzil 1000+ km (geliştirme aşamalarıyla 2000 km hedefi)
Güdüm Sistemi Küresel Konumlama Sistemi (GPS) / Ataletsel Navigasyon Sistemi (INS)
Yakıt Tipi Katı Yakıtlı Motor Sistemi
Fırlatma Platformu 8x8 Tekerlekli Taktik Araç (Tayfun sisteminden daha büyük taşıyıcı)
Manevra Kabiliyeti Gelişmiş kanatçık yapısı ile terminal aşamada yüksek manevra yeteneği
Harp Başlığı Yüksek infilaklı, parçacık tesirli veya özel başlık seçenekleri
Vuruş Hassasiyeti Nokta atışı (düşük CEP, yüksek isabet oranı)

CENK FÜZESİNİN MENZİLİ NEDİR?

Cenk füzesi 1000 kilometre ve üzeri menzile sahip olup 2 bin kilometre menzile kadar çıkabilmektedir.

TÜRKİYE'NİN EN UZUN MENZİLLİ FÜZESİ HANGİSİDİR?

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla envanterine kattığı Tayfun füzesi, ilk hipersonik füze olma özelliğine sahiptir.

