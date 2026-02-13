CANLI YAYIN

Mehmetçik NATO tatbikatında! Avrupa Türkiye'nin askeri gücüne hayran kaldı

NATO'nun Almanya'da düzenlediği Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'na TCG Anadolu ve 3 yerli gemimiz başta olmak üzere 2 bin Mehmetçik katıldı. Geniş kapsamlı tatbikatta Türkiye'nin yerli ve milli üretimi silah ve teçhizatları da damgasını vurdu. Alman basını başta olmak üzere dünyada Türkiye'nin savunma sanayiindeki ivmelenen gücü oldukça konuşulurken A Haber'de Banu El'in sunduğu Arka Plan programında tatbikatın ayrıntıları ele alındı. Askeri Stratejist Eray Güçlüer, Türk donanmasının sarsılmaz gücüne dikkat çekerken "Mehmetçik adeta gövde gösterisi yaptı. Avrupa gücünü tek başına sağlayamıyor. Dolayısıyla Türklere ihtiyaçları var" dedi.

NATO'nun bu yılki en geniş kapsamlı askeri tatbikatı olan Steadfast Dart-26 Almanya'da başladı. Türkiye, tatbikata yaklaşık 2 bin Mehmetçik ile katılırken TCG Anadolu, TCG Derya, TCG Oruç Reis ve TCG İstanbul gemileri adeta gövde gösterisi yaptı. Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'da görevli kara unsurlarının Emden Limanı'na başarıyla ayak basmasıyla birlikte, Türkiye yerli ve milli silah sistemleriyle uluslararası arenada oldukça konuşuldu.

NATO'DAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Tatbikat kapsamında Almanya sokaklarında dolaşan Türk tankerleri, sosyal medyada oldukça konuşulurken, NATO Türkiye'ye teşekkürlerini iletti. NATO Müşterek Kuvvetler Komutanlığı Brunssum Komutanı General Ingo Gerhartz, tatbikata önemli katlı sağlayan Türkiye'nin rolüne dikkat çekerek, "Bu dönemde Güney Avrupa ülkelerinin bu sorumluluğu üstlenmesi güçlü bir mesajdır. Türk Deniz Kuvvetleri'nin sağladığı önemli katkıdan dolayı müteşekkirim" ifadelerini kullandı.

GÜÇLÜER: AVRUPA'NIN TÜRKİYE'YE İHTİYACI TESCİLLENDİ

A Haber'de Banu El'in sunduğu Arka Plan programına konuk olan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, Türkiye'nin NATO'da gerçekleştirdiği tatbikata ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Türk savunma sanayiinin tüm dünyayı hayran bıraktığını belirtti.

"MEHMETÇİK AVRUPA'DA MUAZZAM BİR GÖVDE GÖSTERİSİ GERÇEKLEŞTİRİYOR"

Türk sisteminin Avrupa'daki varlığının önemine dikkat çeken Eray Güçlüer, "Ordumuz bizden önce Avrupa Birliği'ne girmiş durumda diyebiliriz. 66. Mekanize Tugay Komutanlığı unsurlarımız, TCG Anadolu'ya tamamen Türk yapımı olan taktik araçlarla bindi ve Avrupa'nın içlerinde muazzam bir gövde gösterisi gerçekleştiriyor". Türk askerinin disiplini ve asaletinin diğer ordulardan sözlerini belirten Güçlüer, "Gurur verici tablolar yani bayrağımız Avrupa'da dalgalanıyor. Donanmamız, askerimiz, Mehmetçiğimiz, ordumuz Türk bayrağını ta Avrupa'nın içlerinde dalgalandırıyor. Avrupa güvenliğini tek başına sağlayamıyor." sözleriyle ordumuzun gücüne olan farkını ortaya koydu.

"AVRUPA'NIN TÜRKİYE'YE OLAN MUHTAÇLIĞI TESCİLLENDİ"

Avrupa'nın güvenlik mimarisinde Türkiye'ye ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Güçlüer, "Avrupa'nın gücünü tek başına sağlayamıyor. Yani bir taraftan Türkler niye geldi diye hayıflanıyorlar ama bir taraftan da bize ihtiyaçları var. Yani öyle muhtaçlar yani ordumuzun o kuvvet ve kabiliyeti harp gücünün... Bakın Avrupa'yı toplasanız bizim askerlerimiz kadar etmez yani hani o harp gücü bakımından." değerlendirmesinde bulunuyorlar. Rusya-Ukrayna geriliminin gölgesinde Türkiye'nin dengeleyici rolüne değinen Eray Güçlüer, "Biz varsak Avrupa'da savaş olmaz. Biz Ruslarla savaşmayız ama bizim bulunduğumuz yerde Ruslar da bizim savaşmaz" diyerek Türkiye'nin caydırıcı gücünün barışın hükmü olduğunu belirtti.

"SAVUNMA SANAYİİNDE DÜNYA DEVLERİYLE YARIŞ: ABD BİLE TÜRKİYE'NİN KAPISINDA"

Türkiye'nin savunma sanayii ve gemi inşa teknolojisindeki avantajı hakkında bilgi veren Güçlüer "2035 projeksiyonunda savunma sanayiinde ilk dört ülke arasında Avrupa yok; sadece ABD, Çin, Türkiye ve Rusya var. Hatta gemi üretim ürünü ABD bile Türkiye ile çalışmak istiyor çünkü biz ABD'den çok daha hızlı, teknolojik ve ekonomik gemiler üretebiliyoruz" kullanıldı. TCG Anadolu'nun dünyada ekonomik bir çevreye sahip olduğunu artık hatırlatan bir başka şeyler ise, "TCG Anadolu'dan TB3'lerin havalanması Avrupa'da büyük bir merakla bekleniyor. İHA ve SİHA teknolojisinde Türkiye'nin bir dünya markası haline geldiği" sözleriyle milli başarılarımızın elde ettiği güce dikkat çekti.

