Mehmetçik NATO tatbikatında! Avrupa Türkiye'nin askeri gücüne hayran kaldı

A Haber - Ekran Görüntüsü

"AVRUPA'NIN TÜRKİYE'YE OLAN MUHTAÇLIĞI TESCİLLENDİ"

Avrupa'nın güvenlik mimarisinde Türkiye'ye ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Güçlüer, "Avrupa'nın gücünü tek başına sağlayamıyor. Yani bir taraftan Türkler niye geldi diye hayıflanıyorlar ama bir taraftan da bize ihtiyaçları var. Yani öyle muhtaçlar yani ordumuzun o kuvvet ve kabiliyeti harp gücünün... Bakın Avrupa'yı toplasanız bizim askerlerimiz kadar etmez yani hani o harp gücü bakımından." değerlendirmesinde bulunuyorlar. Rusya-Ukrayna geriliminin gölgesinde Türkiye'nin dengeleyici rolüne değinen Eray Güçlüer, "Biz varsak Avrupa'da savaş olmaz. Biz Ruslarla savaşmayız ama bizim bulunduğumuz yerde Ruslar da bizim savaşmaz" diyerek Türkiye'nin caydırıcı gücünün barışın hükmü olduğunu belirtti.