İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Uzman isim A Haber'de uyardı: Ani lodos patlaması kapıda

İstanbul'da sıcaklığın bir günde 10 derece değişmesinin ardından rüzgar patlamasının yaşandığını belirten Adil Tek, "Gün içerisinde 26 dereceyi gören hava sıcaklıkları var ve İstanbullular sokaklara dökülmüş vaziyette ancak rüzgar, batıda oluşanki o kuvvetli tutulmaları İstanbul'a da yavaş yavaş durmaya başladı." ifadelerini kullanıldı. Rüzgarın sıcaklığının gece saatlerinde zirveye ulaşacağını kaydeden Tek, "İstanbul'da bu 60 kilometreye kadar, yani fırtına değerlerine yaklaşacak. Ege'de şu anda 80-90 kilometreye kadar çıkan değerler var deniz üzerinde. İstanbul'da ise bu 60 kilometrelere kadar, yani fırtına değerlerine yaklaşacak. Yani öyle İstanbul için bir 70-80 kilometrelik bir şiddet şu an için gözükmüyor." dedi.

O SAATLERE DİKKAT! ŞİDDETLİ RÜZGAR PİK YAPACAK

Adil Tek, rüzgar nedeniyle sahil kesimlerinde dalga boyunun yer yer 2-3 metreyi bulabileceğine dikkat çekerek, İstanbul'a Edirne üzerinden yağışlı sistemin giriş yaptığını belirtti. Tek ayrıca saat 00.00 ve 01.00 arasında lodosun etkisini artıracağını vurgularken, 16 Şubat Salı günü sabah saatlerinde etkisini yitireceğini belirtti.

"Edirne üzerinde devam eden bir yağış var şu saatler itibarıyla. O yağışlı sistem de yavaş yavaş İstanbul'a doğru yaklaşıyor ama çok kuvvetli yağışlar yok İstanbul'da. Ama şu var; geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki fırtınanın şiddeti zaman zaman 80 kilometrelere çıkmıştı ama yine özellikle İstanbul'da, yani Marmara'ya güneye açık kıyısı olan bölgelerdekilerin dikkatli olması lazım kıyı kesimlerde. Dalga yükseklikleri artmaya başlayacak ve dalga yükseklikleri yer yer zaman zaman 2 metreye kadar, 3 metreye kadar çıkabilir özellikle Marmara Denizi'nde de ulaşımlarda aksama olacağı gözüküyor. Bu rüzgarın şiddeti gece saatlerine, yani saat 00.00-01.00 arası en yüksek değerlerine çıkacak, yani 60 kilometreyi biraz geçebilir. En fazla çıkacağı değer 70 kilometre. Ondan sonra yavaş yavaş kademeli olarak sabah saatlerine doğru İstanbul'daki rüzgarın şiddeti düşmeye başlayacak ve beraberinde de çok kuvvetli olmayan yağış var." ifadelerini kullandı.