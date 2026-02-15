CANLI YAYIN

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
CHP yine sınıfta kaldı: İzmir'de çöpler sel sularıyla sokaklara taştı

Meteorolojinin uyarıları sonrası İzmir'i vuran sağanak yağış, altyapı skandalını da beraberinde getirdi. Buca'da şantiyede biriktirilen çöpler sel sularıyla sokaklara taşarken, mahalle muhtarı 'Bölge yaşanılmaz hale geldi' diyerek CHP'li belediyeye isyan etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Ege ve Akdeniz bölgelerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sosyal hayatı adeta felç etti. CHP'li belediyelerde kronikleşen altyapı sorunlarının adresi yine İzmir oldu.

YAĞMUR SULARI ÇÖPLERİ YOLA TAŞIDI

İzmir'in Buca ilçesinde yer alan Mustafa Kemal Mahallesi Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı'ndaki şantiyede toplanan çöpler, yağmur sularıyla birlikte çevre sokaklara taştı. Etrafa yayılan atıklar bölgede ağır koku ve çevre kirliliğine yol açtı. Vatandaşlar ise bu duruma adeta isyan etti.

"BÖLGE YAŞANILMAZ BİR HAL ALDI"

Mahalle Muhtarı Gökmen Yıldız, bölgede biriktirilen çöplerin insan sağlığını tehdit ettiğini ve yayılan kötü koku nedeniyle mahallenin yaşanılmaz bir hal aldığını söyledi. Şantiye alanında çöp biriktirme ve aktarma işinin uzun zamandır devam ettiğini belirten Yıldız, ilgili kurumların kalıcı çözüm üretmediğini ve duruma kayıtsız kaldığını savundu. Çöplerin şantiyede bekletilmesine tepki gösteren Yıldız, "Bir an önce bu çöpün buradan kaldırılmasını yetkililerden istiyoruz" dedi.

TAVUK ÇİFTLİĞİNİ SEL ALDI

Şiddetli yağışın etkileri diğer ilçelerde de hissedildi. Menemen ilçesinde meydana gelen taşkın nedeniyle bir tavuk çiftliğini su bastı. Mahsur kalan hayvanlar, ekiplerin botlarla gerçekleştirdiği operasyonla tahliye edildi. Çalışmalar sonucunda 100'e yakın hayvanın güvenli alana çıkarıldığı belirtildi.

