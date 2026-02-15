CHP yine sınıfta kaldı: İzmir'de çöpler sel sularıyla sokaklara taştı

Meteorolojinin uyarıları sonrası İzmir'i vuran sağanak yağış, altyapı skandalını da beraberinde getirdi. Buca'da şantiyede biriktirilen çöpler sel sularıyla sokaklara taşarken, mahalle muhtarı 'Bölge yaşanılmaz hale geldi' diyerek CHP'li belediyeye isyan etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Ege ve Akdeniz bölgelerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sosyal hayatı adeta felç etti. CHP'li belediyelerde kronikleşen altyapı sorunlarının adresi yine İzmir oldu.

YAĞMUR SULARI ÇÖPLERİ YOLA TAŞIDI İzmir'in Buca ilçesinde yer alan Mustafa Kemal Mahallesi Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı'ndaki şantiyede toplanan çöpler, yağmur sularıyla birlikte çevre sokaklara taştı. Etrafa yayılan atıklar bölgede ağır koku ve çevre kirliliğine yol açtı. Vatandaşlar ise bu duruma adeta isyan etti.