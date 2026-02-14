İstanbul'a yalancı bahar sürprizi! Ramazan ayında hava nasıl olacak? Uzman isim A Haber'de uyardı

İstanbul'daki mevcut hava durumunu değerlendiren Adil Tek, "Şu an tam bir İstanbul havası var ama rüzgarın şiddeti saatte 30 kilometreye kadar çıkıyor. Sıcaklık 10-12 derece arasında değişse de esen rüzgar İstanbulluları üşütmeye devam ediyor. Yarın ise lodosun etkisiyle sıcaklıklar daha da artacak ve öğle saatlerinde 20 dereceyi, hatta güney ilçelerde 22 dereceyi bulacak." ifadelerini kullandı. Dışarı çıkacak olan vatandaşları uyaran Tek, "Güneşe aldanmayın, hava sıcak olsa da rüzgar serin hissettirebilir." sözleriyle aktardı.

ÖNCE SAĞANAK ARDINDAN BAHAR HAVASI

Yarın akşam saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı sistemin geleceğini belirten Adil Tek, "Orta Akdeniz üzerinden gelen bir sistem var. Öncelikle Kuzey Ege, Marmara ve Trakya'da başlayacak olan yağışlar, yarın akşam saatlerinde İstanbul'a erişmiş olacak. Pazartesi günü de etkisini sürdürecek olan bu sistemle birlikte İstanbul tekrar yağmurlu bir havanın etkisine girecek." şeklinde konuştu. Yağışların önümüzdeki hafta da ara ara devam edeceğini belirten Tek, yağışlı sistemlerin arasındaki sürenin uzayacağını ve güneşli günlerin artacağını ifade etti.

RAMAZAN AYINDA HAVA NASIL OLACAK?

Ramazan ayı ve Mart ayı tahminlerini paylaşan Adil Tek, "Ramazan ayı serin başlayacak ancak Mart ayı içerisinde yağışlar biraz daha azalmış olacak. Hatta Mart ayında daha sıcak günleri görmeye başlayacağız. Şimdiden söyleyebiliriz ki, bayram için de şu anlık bir yağış görünmüyor." sözleriyle vatandaşlara müjdeli haberi verdi.