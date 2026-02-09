Yalancı bahar bitiyor: Sıcaklıklar 8 dereceye düşecek! Kuvvetli yağış kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleri ve Hatay kıyılarında aralıklı yağış bekleniyor.

Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi öngörülürken, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun doğusundaki yüksek kesimler ile Doğu Karadeniz'in yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Özellikle Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

DOĞU BÖLGELERDE BUZLANMA, DON VE ÇIĞ TEHLİKESİ Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının etkili olması beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek noktaları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yoğun kar örtüsüne sahip eğimli arazilerde çığ riski bulunuyor. Yetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istiyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE Meteorolojik verilere göre hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden, Marmara ile Batı Karadeniz'de ise kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.