Yalancı bahar bitiyor: Sıcaklıklar 8 dereceye düşecek! Kuvvetli yağış kapıda
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre yurt genelinde yağışlı hava etkisini artırırken, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Artvin, Rize ve Trabzon için sarı kodlu uyarı yayımlanırken; Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 9 Şubat Pazartesi günü A Haber canlı yayınında hafta boyunca yağışların süreceğini, hafta ortasında sıcaklıkların düşeceğini ve hafta sonuna doğru yeni sistemlerin etkili olacağını açıkladı.
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 9 Şubat Pazartesi günü A Haber canlı yayınında yurt genelinde etkili olacak hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yapılan son gözlemlere göre ülkenin doğu kesimlerinde yağışlar etkisini sürdürürken, batı bölgelerde yağışların zayıfladığı ancak bulutlu havanın devam ettiği bildirildi.
Uzman değerlendirmesine göre Karadeniz kıyılarında yağmur şeklindeki yağışlar sürerken, Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Özellikle Erzurum çevresinde kar yağışının yoğun şekilde sürdüğü, gün boyunca doğu illerinde kar yağışının aralıklarla devam edeceği ifade edildi.
DOĞU'DA KAR, KARADENİZ'DE YAĞMUR ETKİLİ
Van, Ağrı, Ardahan, Muş ve Bingöl çevrelerinde kar yağışı görülürken, daha güney kesimlerde yağışların yağmur şeklinde olduğu belirtildi. Batı bölgelerde ise çok bulutlu hava hakim olurken, yer yer pus ve sis görüldüğü aktarıldı. Özellikle sabah saatlerinde trafikte olan vatandaşların pus ve sis nedeniyle dikkatli olması gerektiği vurgulandı.
Radar görüntülerine göre yağışların doğu kesimlerde kar şeklinde devam ettiği, yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer 2,5 metreyi aştığı belirtildi. Erzurum şehir merkezinde ise kar kalınlığının yaklaşık 12 santimetre seviyesinde olduğu ifade edildi.
İSTANBUL'DA YAĞIŞ GEÇİŞLERİ DEVAM EDECEK
İstanbul'da günün parçalı ve çok bulutlu başladığı, gün içerisinde aralıklı yağış geçişlerinin görülebileceği bildirildi. Akşam saatlerinde ise yağışın yeniden etkili olmasının beklendiği ifade edildi.
Türkiye genelinde sıcaklıkların çoğunlukla sıfırın üzerinde seyrettiği, doğu bölgelerde ise yer yer eksi 3 ila eksi 4 derece seviyelerine düşebildiği aktarıldı. İstanbul'da sıcaklıkların gün içerisinde 15-16 dereceye kadar yükselebileceği belirtildi.