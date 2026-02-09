CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Yalancı bahar bitiyor: Sıcaklıklar 8 dereceye düşecek! Kuvvetli yağış kapıda

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre yurt genelinde yağışlı hava etkisini artırırken, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Artvin, Rize ve Trabzon için sarı kodlu uyarı yayımlanırken; Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 9 Şubat Pazartesi günü A Haber canlı yayınında hafta boyunca yağışların süreceğini, hafta ortasında sıcaklıkların düşeceğini ve hafta sonuna doğru yeni sistemlerin etkili olacağını açıkladı.

Yalancı bahar bitiyor: Sıcaklıklar 8 dereceye düşecek! Kuvvetli yağış kapıda 1

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 9 Şubat Pazartesi günü A Haber canlı yayınında yurt genelinde etkili olacak hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yapılan son gözlemlere göre ülkenin doğu kesimlerinde yağışlar etkisini sürdürürken, batı bölgelerde yağışların zayıfladığı ancak bulutlu havanın devam ettiği bildirildi.

Yalancı bahar bitiyor: Sıcaklıklar 8 dereceye düşecek! Kuvvetli yağış kapıda 2

Uzman değerlendirmesine göre Karadeniz kıyılarında yağmur şeklindeki yağışlar sürerken, Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Özellikle Erzurum çevresinde kar yağışının yoğun şekilde sürdüğü, gün boyunca doğu illerinde kar yağışının aralıklarla devam edeceği ifade edildi.

Yalancı bahar bitiyor: Sıcaklıklar 8 dereceye düşecek! Kuvvetli yağış kapıda 3

DOĞU'DA KAR, KARADENİZ'DE YAĞMUR ETKİLİ

Van, Ağrı, Ardahan, Muş ve Bingöl çevrelerinde kar yağışı görülürken, daha güney kesimlerde yağışların yağmur şeklinde olduğu belirtildi. Batı bölgelerde ise çok bulutlu hava hakim olurken, yer yer pus ve sis görüldüğü aktarıldı. Özellikle sabah saatlerinde trafikte olan vatandaşların pus ve sis nedeniyle dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Yalancı bahar bitiyor: Sıcaklıklar 8 dereceye düşecek! Kuvvetli yağış kapıda 4

Radar görüntülerine göre yağışların doğu kesimlerde kar şeklinde devam ettiği, yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer 2,5 metreyi aştığı belirtildi. Erzurum şehir merkezinde ise kar kalınlığının yaklaşık 12 santimetre seviyesinde olduğu ifade edildi.

Yalancı bahar bitiyor: Sıcaklıklar 8 dereceye düşecek! Kuvvetli yağış kapıda 5

İSTANBUL'DA YAĞIŞ GEÇİŞLERİ DEVAM EDECEK

İstanbul'da günün parçalı ve çok bulutlu başladığı, gün içerisinde aralıklı yağış geçişlerinin görülebileceği bildirildi. Akşam saatlerinde ise yağışın yeniden etkili olmasının beklendiği ifade edildi.

Türkiye genelinde sıcaklıkların çoğunlukla sıfırın üzerinde seyrettiği, doğu bölgelerde ise yer yer eksi 3 ila eksi 4 derece seviyelerine düşebildiği aktarıldı. İstanbul'da sıcaklıkların gün içerisinde 15-16 dereceye kadar yükselebileceği belirtildi.

Yalancı bahar bitiyor: Sıcaklıklar 8 dereceye düşecek! Kuvvetli yağış kapıda 6

ÇARŞAMBA GÜNÜ SERT SICAKLIK DÜŞÜŞÜ BEKLENİYOR

Hafta ortasında sıcaklıklarda belirgin düşüş yaşanacağı ifade edildi. Çarşamba günü İstanbul'da sıcaklıkların 2 ila 5 derece seviyelerine gerilemesi bekleniyor. Ancak rüzgarın çok kuvvetli olmaması nedeniyle soğuk hissinin daha sınırlı olacağı değerlendirildi.

Yalancı bahar bitiyor: Sıcaklıklar 8 dereceye düşecek! Kuvvetli yağış kapıda 7

PERŞEMBE VE CUMA GÜNLERİ İÇİN SEL UYARISI

Haftanın ilerleyen günlerinde Akdeniz üzerinden gelecek yeni yağışlı sistemin etkili olması bekleniyor. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde perşembe ve cuma günleri kuvvetli yağışlara bağlı sel ve su baskını riskinin bulunduğu ifade edildi.

Yalancı bahar bitiyor: Sıcaklıklar 8 dereceye düşecek! Kuvvetli yağış kapıda 8

AY ORTASINDA SICAKLIKLAR YENİDEN YÜKSELECEK

Uzun vadeli değerlendirmelere göre ayın 15'i civarında sıcaklıkların yeniden artması bekleniyor. Ege Bölgesi'nde bazı noktalarda sıcaklıkların 25-26 dereceye kadar çıkabileceği, İstanbul'da ise 18-19 derece seviyelerinin görülebileceği öngörülüyor.

Yalancı bahar bitiyor: Sıcaklıklar 8 dereceye düşecek! Kuvvetli yağış kapıda 9

ANKARA VE İZMİR'DE SON DURUM

Günlük tahminlere göre İzmir'de sıcaklıkların 17-18 derece seviyelerine ulaşması beklenirken, Ankara'da sıcaklıkların 10-12 derece civarında seyredeceği belirtildi. Ankara'da akşam ve gece saatlerinde yağış görülmesi beklenirken, kar yağışı beklentisinin bulunmadığı ifade edildi.

Yalancı bahar bitiyor: Sıcaklıklar 8 dereceye düşecek! Kuvvetli yağış kapıda 10

Uzun vadeli tahminlere göre Şubat ayının son haftasından Mart ortasına kadar yağışların azalacağı ve kar yağışının büyük ölçüde sona ereceği öngörülüyor. Uzmanlar, önümüzdeki süreçte bahar şartlarının daha sık konuşulmaya başlanacağını belirtiyor.

Yalancı bahar bitiyor: Sıcaklıklar 8 dereceye düşecek! Kuvvetli yağış kapıda 11

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleri ve Hatay kıyılarında aralıklı yağış bekleniyor.

Yalancı bahar bitiyor: Sıcaklıklar 8 dereceye düşecek! Kuvvetli yağış kapıda 12

Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi öngörülürken, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun doğusundaki yüksek kesimler ile Doğu Karadeniz'in yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Özellikle Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yalancı bahar bitiyor: Sıcaklıklar 8 dereceye düşecek! Kuvvetli yağış kapıda 13

DOĞU BÖLGELERDE BUZLANMA, DON VE ÇIĞ TEHLİKESİ

Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının etkili olması beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek noktaları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yoğun kar örtüsüne sahip eğimli arazilerde çığ riski bulunuyor. Yetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istiyor.

Yalancı bahar bitiyor: Sıcaklıklar 8 dereceye düşecek! Kuvvetli yağış kapıda 14

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Meteorolojik verilere göre hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden, Marmara ile Batı Karadeniz'de ise kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Yalancı bahar bitiyor: Sıcaklıklar 8 dereceye düşecek! Kuvvetli yağış kapıda 15

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

Yetkililer, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde sel, su baskını, heyelan, yoğun kar yağışına bağlı ulaşım aksamaları gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Yalancı bahar bitiyor: Sıcaklıklar 8 dereceye düşecek! Kuvvetli yağış kapıda 16

ARTVİN, RİZE VE TRABZON İÇİN SARI KODLU UYARI

Doğu Karadeniz'de beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Artvin, Rize ve Trabzon için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımlandı. Bölgede kuvvetli yağış ve yer yer fırtına etkili olacak.

Yetkililer, sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksama ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Yalancı bahar bitiyor: Sıcaklıklar 8 dereceye düşecek! Kuvvetli yağış kapıda 17

ŞUBAT SONU VE MART BAŞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, beklenen soğuk hava dalgasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şen, İstanbul'da salı gününden sonra sıcaklıkların 8-9 derece seviyelerine gerileyeceğini ancak kar beklentisinin bulunmadığını ifade etti.

Yalancı bahar bitiyor: Sıcaklıklar 8 dereceye düşecek! Kuvvetli yağış kapıda 18

Sıcaklıkların gelecek hafta perşembe gününden itibaren yeniden artış göstereceğini belirten Şen, kış şartlarının esas olarak şubat sonu ve mart başında etkisini gösterebileceğini söyledi. Mevcut yağışların baraj doluluk oranları açısından kritik önem taşıdığını belirten Şen, kar yağışının yer altı su kaynakları açısından yeterli seviyede olmadığını dile getirdi.

Yalancı bahar bitiyor: Sıcaklıklar 8 dereceye düşecek! Kuvvetli yağış kapıda 19

KURAKLIK RİSKİ UYARISI

Ankara ve çevresinde kar örtüsünün yetersiz olmasının kuraklık açısından risk oluşturduğunu belirten Şen, bu dönemde dağlarda yoğun kar birikiminin normal şartlarda beklenen bir durum olduğunu vurguladı. Bahar aylarında eriyen kar sularının yer altı kaynakları için hayati öneme sahip olduğuna dikkat çeken Şen, önümüzde yaklaşık bir buçuk aylık kış sürecinin daha bulunduğunu hatırlattı.

Yalancı bahar bitiyor: Sıcaklıklar 8 dereceye düşecek! Kuvvetli yağış kapıda 20

🌦️ BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

İl Sıcaklık Hava Durumu
Edirne 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İstanbul 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Kırklareli 9°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Kocaeli 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

İl Sıcaklık Hava Durumu
Afyonkarahisar 12°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İzmir 17°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
Manisa 15°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
Muğla 15°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
Yalancı bahar bitiyor: Sıcaklıklar 8 dereceye düşecek! Kuvvetli yağış kapıda 21

AKDENİZ

İl Sıcaklık Hava Durumu
Adana 21°C Parçalı ve çok bulutlu
Antalya 19°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Hatay 18°C Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak yağışlı
Isparta 15°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

İl Sıcaklık Hava Durumu
Ankara 9°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Çankırı 11°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Eskişehir 10°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Sivas 5°C Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
Yalancı bahar bitiyor: Sıcaklıklar 8 dereceye düşecek! Kuvvetli yağış kapıda 22

BATI KARADENİZ

İl Sıcaklık Hava Durumu
Bolu 9°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Düzce 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Sinop 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Zonguldak 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

İl Sıcaklık Hava Durumu
Amasya 11°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Artvin 7°C Çok bulutlu, kuzey ve doğusunda kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar
Samsun 11°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Trabzon 13°C Çok bulutlu, doğusunda kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
Yalancı bahar bitiyor: Sıcaklıklar 8 dereceye düşecek! Kuvvetli yağış kapıda 23

DOĞU ANADOLU

İl Sıcaklık Hava Durumu
Erzurum 3°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar
Kars 1°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar
Malatya 12°C Parçalı ve çok bulutlu
Van 5°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar

GÜNEYDOĞU ANADOLU

İl Sıcaklık Hava Durumu
Diyarbakır 15°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
Gaziantep 15°C Parçalı ve çok bulutlu
Siirt 12°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Şanlıurfa 17°C Parçalı ve çok bulutlu
Mobil uygulamalarımızı indirin