ABD'nin dev donanması Orta Doğu yolunda: Peki ABD'nin kaç uçak gemisi var?

ABD’nin Orta Doğu’ya ikinci uçak gemisini sevk etmesi küresel dengeleri yeniden gündeme taşıdı. USS Abraham Lincoln’ün ardından USS George Bush’un da bölgeye yönlendirilmesiyle gözler Washington’un dev donanmasına çevrildi. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber ekranlarında ABD’nin 11 uçak gemisinden oluşan filosunu, Nimitz ve Ford sınıfı platformların teknik kapasitesini ve Çin’le yaşanan deniz gücü rekabetini tüm yönleriyle değerlendirdi.

ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırı hazırlığı kapsamında bölgeye ikinci bir uçak gemisini sevk etmesi dünya gündeminde geniş yankı uyandırdı. USS Abraham Lincoln'ün ardından USS George Bush'un da Orta Doğu'ya gönderilmesiyle birlikte gözler ABD donanmasının gerçek gücüne çevrildi. ABD'NİN KAÇ TANE UÇAK GEMİSİ VAR? A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber ekranlarında ABD'nin sahip olduğu devasa uçak gemisi filosunu, bu gemilerin teknik özelliklerini ve küresel deniz gücü rekabetini tüm detaylarıyla analiz etti.

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANDI: İKİNCİ DEV YOLA ÇIKTI ABD'nin bölgedeki askeri varlığını artırma hamlesini değerlendiren Orhan Sali, "USS Abraham Lincoln zaten bölgedeydi, aylardır bunun reklamı ve PR'ı yapılıyor ancak uçak gemisi derken sadece tek bir gemiden bahsetmiyoruz; oraya bir filo ile gidiliyor ve bu filonun içinde destroyerler, savaş gemileri, denizaltılar ve hava araçları bulunuyor" ifadelerini kullandı. Sistemin büyüklüğüne dikkat çeken Sali, "Bu gemi grubu adeta bir ülkenin bütün silahlı kuvvetlerinden çok daha güçlü bir sistemden oluşuyor ve dünyanın en pahalı askeri makinesi olarak biliniyor" sözleriyle donanmanın caydırıcılığına vurgu yaptı.