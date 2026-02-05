ABD-İran heyetleri Umman'da! Müzakerelere sabotaj ihtimali: İsrail harekete geçebilir

ABD ve İran müzakere görüşmeleri kapsamında Umman'ın başkenti Maskat'ta bir araya gelmesine saatler kala taraflardan peş peşe sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, kritik zirve öncesi tehdidini yineleyerek İran'ın Washington tarafından vurulmak istemediğini ve kendileriyle müzakere ettiğini belirtti. İran kanadından ise füze programı ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin müzakereye kapalı olduğunu ifade etti.

Yaşanan gelişmelerin ardından ABD ve İranlı temsilcilerin Umman'a ulaştıkları bildirilirken dünyanın gözünü çevirdiği kritik zirvede hangi başlıkların masaya yatıralacağı A Haber'de Banu El'in sunduğu Arka Plan programında ele alındı. Ortadoğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, kamuoyuna yansımayan birçok başlığın ele alınacağını belirtirken ABD'nin elinde stratejik bir paket halinde dosyanın olduğunu ve İran heyetine sunulacağını ifade etti. Sohtaoğlu açıklamalarının devamında Umman'da yapılacak görüşmenin diplomatik kapasite açısından sınırlı olduğunu ve müzakerelerin Ankara'da ya da İstanbul'da devam edebileceğini belirtti.