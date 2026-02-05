ABD-İran heyetleri Umman'da! Müzakerelere sabotaj ihtimali: İsrail harekete geçebilir
ABD-İran arasında Maskat'ta yapılacak müzakerelere saatler kala heyetler Umman'a ulaştı. Gözler masada ele alınacak konulara çevrilirken, ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın vurulmak istemediği için kendileriyle müzakereleri ettiğini belirtmesiyle tansiyon yeniden yükseldi. A Haber'de Arka Plan programına konuk olan Ortadoğu uzmanı Mete Sohtaoğlu, ABD'nin stratejik bir dosya ile müzakerelere katılacağını ve Umman’ın diplomatik kapasitesinin sınırlı olduğunu vurgulayarak zirvenin Türkiye'ye taşınabileceğine dikkat çekti. Sohtaoğlu öte yandan İsrail'in görüşmeler sırasında İran'a saldırı yapabileceğini vurguladı.
ABD ve İran müzakere görüşmeleri kapsamında Umman'ın başkenti Maskat'ta bir araya gelmesine saatler kala taraflardan peş peşe sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, kritik zirve öncesi tehdidini yineleyerek İran'ın Washington tarafından vurulmak istemediğini ve kendileriyle müzakere ettiğini belirtti. İran kanadından ise füze programı ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin müzakereye kapalı olduğunu ifade etti.
Yaşanan gelişmelerin ardından ABD ve İranlı temsilcilerin Umman'a ulaştıkları bildirilirken dünyanın gözünü çevirdiği kritik zirvede hangi başlıkların masaya yatıralacağı A Haber'de Banu El'in sunduğu Arka Plan programında ele alındı. Ortadoğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, kamuoyuna yansımayan birçok başlığın ele alınacağını belirtirken ABD'nin elinde stratejik bir paket halinde dosyanın olduğunu ve İran heyetine sunulacağını ifade etti. Sohtaoğlu açıklamalarının devamında Umman'da yapılacak görüşmenin diplomatik kapasite açısından sınırlı olduğunu ve müzakerelerin Ankara'da ya da İstanbul'da devam edebileceğini belirtti.
GÖRÜŞMELER NEDEN UMMAN'DA?
Zirvenin neden Umman'da yapıldığını değerlendiren Mete Sohtaoğlu, "Coğrafi yakınlıktan ziyade bir müzakere mimarisi var; Umman tarihsel olarak nükleer başlıklı görüşmelere ev sahipliği yapan ve İran'ın dar dosya stratejisine uygun bir ülke" ifadelerini kullandı. Bu tercihin her iki ülkenin iç siyaseti açısından da önem taşıdığını belirten Sohtaoğlu, "Düşük profilli bu format, özellikle İran'daki sertlik yanlıları ve Devrim Muhafızları nezdinde 'teslimiyet' algısını kırarak siyasi maliyeti düşürüyor" sözleriyle diplomatik tercihin arka planını aktardı.
"ABD'DEN MÜZAKERELERDE STRATEJİK DOSYA"
Medyada yer alan haberlerin ötesinde ABD'nin çok daha kapsamlı bir dosya ile masada olacağını vurgulayan Mete Sohtaoğlu, "Amerikan şirketlerinin lehine limanların kullanımı, Chevron firmasının altyapıyı alması ve doğal gaz hatları gibi meseleler var ancak en önemlisi İran'ın Çin ve Rus yapımı silahlardan uzaklaşması ve Amerikan teknolojisinin İran topraklarına kabul edilmesi gibi kamuoyuna açıklanmayan detaylı bir dosya Amerika'nın elinde. Bu dosya İran'ın önüne konulacak." bilgisini paylaştı. Sohtaoğlu, ABD tarafından Orta Doğu'nun yeniden şekillendirilmesi planında İran'a bir yer biçildiğini ve bu planın İsrail'in güvenliğini de kapsadığını belirterek masaya bu konunun konulacağını belirtti.