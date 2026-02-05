CANLI YAYIN

ABD-İran heyetleri Umman'da! Müzakerelere sabotaj ihtimali: İsrail harekete geçebilir

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABD-İran heyetleri Umman'da! Müzakerelere sabotaj ihtimali: İsrail harekete geçebilir

ABD-İran arasında Maskat'ta yapılacak müzakerelere saatler kala heyetler Umman'a ulaştı. Gözler masada ele alınacak konulara çevrilirken, ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın vurulmak istemediği için kendileriyle müzakereleri ettiğini belirtmesiyle tansiyon yeniden yükseldi. A Haber'de Arka Plan programına konuk olan Ortadoğu uzmanı Mete Sohtaoğlu, ABD'nin stratejik bir dosya ile müzakerelere katılacağını ve Umman’ın diplomatik kapasitesinin sınırlı olduğunu vurgulayarak zirvenin Türkiye'ye taşınabileceğine dikkat çekti. Sohtaoğlu öte yandan İsrail'in görüşmeler sırasında İran'a saldırı yapabileceğini vurguladı.

ABD ve İran müzakere görüşmeleri kapsamında Umman'ın başkenti Maskat'ta bir araya gelmesine saatler kala taraflardan peş peşe sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, kritik zirve öncesi tehdidini yineleyerek İran'ın Washington tarafından vurulmak istemediğini ve kendileriyle müzakere ettiğini belirtti. İran kanadından ise füze programı ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin müzakereye kapalı olduğunu ifade etti.

UMMAN'DAKİ MASA SAVAŞ MI BAŞLATACAK?

Yaşanan gelişmelerin ardından ABD ve İranlı temsilcilerin Umman'a ulaştıkları bildirilirken dünyanın gözünü çevirdiği kritik zirvede hangi başlıkların masaya yatıralacağı A Haber'de Banu El'in sunduğu Arka Plan programında ele alındı. Ortadoğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, kamuoyuna yansımayan birçok başlığın ele alınacağını belirtirken ABD'nin elinde stratejik bir paket halinde dosyanın olduğunu ve İran heyetine sunulacağını ifade etti. Sohtaoğlu açıklamalarının devamında Umman'da yapılacak görüşmenin diplomatik kapasite açısından sınırlı olduğunu ve müzakerelerin Ankara'da ya da İstanbul'da devam edebileceğini belirtti.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü
GÖRÜŞMELER NEDEN UMMAN'DA?

Zirvenin neden Umman'da yapıldığını değerlendiren Mete Sohtaoğlu, "Coğrafi yakınlıktan ziyade bir müzakere mimarisi var; Umman tarihsel olarak nükleer başlıklı görüşmelere ev sahipliği yapan ve İran'ın dar dosya stratejisine uygun bir ülke" ifadelerini kullandı. Bu tercihin her iki ülkenin iç siyaseti açısından da önem taşıdığını belirten Sohtaoğlu, "Düşük profilli bu format, özellikle İran'daki sertlik yanlıları ve Devrim Muhafızları nezdinde 'teslimiyet' algısını kırarak siyasi maliyeti düşürüyor" sözleriyle diplomatik tercihin arka planını aktardı.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

"ABD'DEN MÜZAKERELERDE STRATEJİK DOSYA"

Medyada yer alan haberlerin ötesinde ABD'nin çok daha kapsamlı bir dosya ile masada olacağını vurgulayan Mete Sohtaoğlu, "Amerikan şirketlerinin lehine limanların kullanımı, Chevron firmasının altyapıyı alması ve doğal gaz hatları gibi meseleler var ancak en önemlisi İran'ın Çin ve Rus yapımı silahlardan uzaklaşması ve Amerikan teknolojisinin İran topraklarına kabul edilmesi gibi kamuoyuna açıklanmayan detaylı bir dosya Amerika'nın elinde. Bu dosya İran'ın önüne konulacak." bilgisini paylaştı. Sohtaoğlu, ABD tarafından Orta Doğu'nun yeniden şekillendirilmesi planında İran'a bir yer biçildiğini ve bu planın İsrail'in güvenliğini de kapsadığını belirterek masaya bu konunun konulacağını belirtti.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

"MÜZAKERELER İSTANBUL VE ANKARA'DA DEVAM EDEBİLİR"

Umman'daki görüşmenin bir zaman kazanma ve gerilimi dondurma hamlesi olduğunu belirten Sohtaoğlu, "İran bir şekilde zaman kazanarak saldırıyı bertaraf etmek istiyor; mutabakatta uranyum zenginleştirmenin dondurulması ve yaptırımların hafifletilmesi karşılığında bir anlaşma gündeme gelecek" dedi. Umman'ın diplomatik kapasitesinin sınırlı olduğunu hatırlatan Sohtaoğlu, "Umman'ın bu kapasitede bir trafiğe ev sahipliği yapacak birikimi yok, zenginleştirmenin dondurulması gibi ilk mutabakatların ardından daha zorlu dosyaların İstanbul ya da Ankara'da görüşülmesi muhtemeldir" sözleriyle sürecin Türkiye'ye taşınabileceğine dikkat çekti.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

"İSRAİL'DEN SABOTAJ İHTİMALİ"

Görüşmelerin önündeki en büyük engelin İsrail olduğuna işaret eden Mete Sohtaoğlu, "Bu mutabakat ABD ve İran'ı kapsıyor ancak İsrail'i kapsamıyor; şu saatlerde İsrail güvenlik kabinesi olağanüstü toplandı" uyarısında bulundu. Tehlikenin büyüklüğüne vurgu yapan Sohtaoğlu, "İsrail'in cuma ya da cumartesi günü müzakereler esnasında süreci sabote etmek için örneğin Fordo tesislerini vurmak gibi bir eylemle sabotaj yapma ihtimali var, işin gerçeği budur" ifadelerini kullanarak bölgedeki sıcak çatışma riskinin altını çizdi.

ABD-İran müzakeresi MaskattaABD-İran müzakeresi Maskatta ABD-İRAN MÜZAKERESİ MASKAT'TA
Dünyanın gözü ABD-İran zirvesinde!Dünyanın gözü ABD-İran zirvesinde! DÜNYANIN GÖZÜ ABD-İRAN ZİRVESİNDE!
İran-ABD görüşmesi öncesi gerilim!İran-ABD görüşmesi öncesi gerilim! İRAN-ABD GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ GERİLİM!
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın